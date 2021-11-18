Илья Мощанский. Операция “Солнцестояние” и русский агент “Адольф”
Илья Мощанский. Про операцию Солнцестояние и русского агент "Адольф" в ставке фюрера в 1945 году.
Операция «Солнцестояние» (Sonnenwende) — одна из последних немецких наступательных операций на Восточном фронте в годы Второй мировой войны (с 15 по 22 февраля 1945 года). Основу ударной группы составляли войска СС, находившиеся в Померании.
- Как было принято решение о проведении операции "Солнцестояние"?
- Какие войска были выделены для проведения операции "Солнцестояние"?
- Кто был назначен командующим ударной группировки?
- Как Адольф Гитлер "помогал" сорвать операцию «Солнцестояние» ?
- Как протекали бои в Померании до начала операции Солнцестояние?