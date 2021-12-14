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Илья Мощанский. 17 мгновений весны операции «Зонненвенде»

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Илья Мощанский. 17 мгновений весны операции Зонненвенде в 1945 году.
Операция «Солнцестояние» (Sonnenwende) — одна из последних немецких наступательных операций на Восточном фронте в годы Второй мировой войны (с 15 по 22 февраля 1945 года).
- Какая политическая подоплёка была под принятием решения о проведении операции «Солнцестояние»?
- Какие решения принял Адольф Гитлер в части сепаратных переговоров с западными союзниками?
- Кто такой генерал Вольф?
- Почему самые сильные и боеспособные соединения СС и Вермахта были сосредоточены в Померании и Венгрии?
- Какой был замысел операции «Солнцестояние»?
- Какие силы из группы армий Висла были выделены для операции «Солнцестояние»?
- Как протекали бои в ходе операции «Солнцестояние»?
- Чем закончилась операция «Солнцестояние»?

Книга “Нарвский рубеж” продается следующим образом — в электронном виде через почту narwa1944@mail.ru Алексея Исаева — Стоит электронный макет — 290 рублей.

Про операцию Солнцестояние и русского агент “Адольф” в ставке фюрера в 1945 году:
https://youtu.be/Ogwgyi94q6I

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XBvQw_-CwD4
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