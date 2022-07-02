«История России»: разбор учебника А.Б. Зубова/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев разбирает избранные главы одиозного учебника «История России XX век. Эпоха Сталинизма» под редакцией Андрея Зубова. Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в июле 2017-го года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
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