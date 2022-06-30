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Максим Токарев. “Капитаны Немо Битвы за Мидуэй”

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Максим Токарев. “Капитаны Немо Битвы за Мидуэй”.
Мы привыкли видеть Мидуэй как бы с высоких ярусов амфитеатра, сверху, с самолетов. И агония горящих авианосцев на самой арене лишь дополняет драму. Об этом пишут книги, снимают кино, пишут ролики из каждого утюга, и это театр. Для сегодняшнего зрителя разницы между Троей и Мидуэем совсем немного – это культурный зрелищный ивент, в котором реальное время мало что значит – решающее значение имеет чередование событий и драматический эффект личностного включения – что ощущает человек в кабине самолета, на палубе авианосца, в воде, пытаясь спастись и помня про семь километров до ближайшей земли – строго вниз, до океанского дна, и пр.
Мы предлагаем иной ракурс – из-под воды. Ну это как если бы в театре, а по динамике событий скорее даже в цирке, смотреть представление из суфлерской будки или из щели между досками сцены – совершенно другой взгляд. Попробуйте себе это представить и увидите, что перевернутые проекции сильно изменят восприятие происходящего.
В нашей сегодняшней истории будет совсем немного героев, и почти все они будут находиться в двух очень замкнутых точках пространства, почти все время – под водой.

Предыдущие ролики Максима Токарева. Первый камикадзе:
https://youtu.be/5s2kLb3AtbY

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=54aqmBHrQDY
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