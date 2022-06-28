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Летальное оружие возмездия в гибридной войне. Виктор Ефимов

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-Является ли война – обязательным атрибутом человечества, что её порождает и как этого избежать ?
-В чём особенность нынешней эпохи, какие вам видятся пути выхода из системного финансового кризиса?
-Какие базовые проблемы в нашем экономическом механизме, в экономической политике являются значимыми в Ваших представлениях о происходящем?
-Каково Ваше мнение по программе мирных переговорах с Украиной в Турции? Как вы оцениваете эффективность этих переговоров и какова их цель?
-Может ли нынешняя Россия стать субъектом в вопросах радикального разрешения нынешнего глобального кризиса цивилизации? И если – ДА, то какие действия нужно предпринять руководству страны?

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#Концептуал #ВикторЕфимов #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=juhrw1rT4tY
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