Летальное оружие возмездия в гибридной войне. Виктор Ефимов
-Является ли война – обязательным атрибутом человечества, что её порождает и как этого избежать ?
-В чём особенность нынешней эпохи, какие вам видятся пути выхода из системного финансового кризиса?
-Какие базовые проблемы в нашем экономическом механизме, в экономической политике являются значимыми в Ваших представлениях о происходящем?
-Каково Ваше мнение по программе мирных переговорах с Украиной в Турции? Как вы оцениваете эффективность этих переговоров и какова их цель?
-Может ли нынешняя Россия стать субъектом в вопросах радикального разрешения нынешнего глобального кризиса цивилизации? И если – ДА, то какие действия нужно предпринять руководству страны?
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