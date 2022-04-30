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Ефимов В.А. Летальное оружие возмездия или холостой выстрел?

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Резервные каналы Ефимова В.А.
https://t.me/viktorefimof
https://vk.com/viktorefimof

Почему война стала атрибутом истории человечества?
Пути выхода из цивилизационного кризиса.
Инструкция по организации саботажа на предприятиях.
Олигархат и боевые операции.
Станет ли Россия субъектом разрешения кризиса цивилизаций.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HHfUK2ioglQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18443 9397
    BlackCat час назад

      …Инструкция по организации саботажа на предприятиях…

      Интересно и полезно знать это всем.
      Г-н Ефимов чему то пытается научить своих зрителей?

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