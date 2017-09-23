Сводки от ополчения Новороссии 23 сентября 2017
- 10:20 СРОЧНО: Два взрыва прогремели в центре Донецка (ОБНОВЛЕНО).
- 08:00 «Боимся возмездия спецслужб»: священники в Донбассе — об ужасах войны.
- 04:00 Нелетальная помощь: почему США поставят Украине только оборонительные вооружения.
- 00:00 СБУ готовит диверсантов в Лукьяновском СИЗО.
- Вчера 23:53 Плотницкий объяснил, почему именно сейчас создали МИД ЛНР.
- Вчера 22:16 Названа причина пожара в воинской части ВСУ в Донбассе.
- Вчера 20:51 Бард Игорь Сивак: Бывая на Донбассе, я обязательно попадаю хоть раз к ребятам на передовую.
- Вчера 20:32 ЛНР не будет прибегать к обязательной мобилизации.
СРОЧНО: Два взрыва прогремели в центре Донецка (ОБНОВЛЕНО)
Два взрыва прогремели утром 23 сентября в районе проспекта Мира в центре Донецка.
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств. В МВД и МГБ Республики пока не комментируют произошедшее.
ОБНОВЛЕНО. По неподтвержденным сведениям, на проспекте Мира был подорван автомобиль руководителя налогового ведомства ДНР. Очевидцы также утверждают, что после двух мощных взрывов в районе была слышна автоматная очередь.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией в Донецке.
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«Боимся возмездия спецслужб»: священники в Донбассе — об ужасах войны
«Мы с юных лет знали, что война с Россией неизбежна», — говорит служитель униатской церкви Николай Мединский, капеллан «Правого сектора»*. Священник грозит скорым распадом России и ее «имперской пушки» — Русской православной церкви — как божьей карой за «бойню, устроенную в Донбассе».
Между тем духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата, которое Мединский окрестил «москальским» в самом начале войны на Украине, объявило: «Мы помогаем всем, вне зависимости от стороны». Само собой, это не могло не разозлить Киев и лояльные власти религиозные структуры — униатов и раскольнический «Киевский патриархат».
Националисты в рясах
Официально священники появились в украинской армии лишь в мае 2017 года (фактически же участвовать в войне они начали еще в 2014-м). Единственная религиозная организация, чье духовенство, согласно заявлениям командования ВСУ, не может быть капелланами — УПЦ МП, хотя она крупнейшая в стране по числу приходов и паствы. Особенно плотно капелланы сотрудничают с националистическими батальонами. Капеллан Николай Мединский участвует в этой войне с самого начала.
«Впервые с участником тех событий мне пришлось говорить где-то через неделю. Это был наш «правосек», которому удалось вырваться живым из «зеленого коридора». Он рассказывал, как ему на руки упал застреленный снайпером или случайной пулей побратим… Все повторял: «Вы не поверите… Там ребята валяются на земле… Телами все засеяно просто… Вы не понимаете». С ним что-то происходило — он даже отключался время от времени от шока. И повторял: «Вы не понимаете… Там люди кричали, плакали…» — так Николай Мединский описывает «Иловайский котел», в который попала его часть в 2014 году.
Иверский храм Горловки после артобстрела © Фото: предоставлено пресс-службой Горловской епархии
Виновных в военных неудачах долго искать не пришлось: «агенты Кремля», убежден он, действуют даже в Киеве. К ним капеллан приписывает и священников УПЦ.
А ведь УПЦ МП только за 2016 год направила в зону конфликта гуманитарной помощи почти на пять миллионов долларов. При участии ее духовенства удалось освободить 16 военнопленных.
«Сейчас все спокойно»
Особенно ожесточенными были бои за Горловку. Именно возле нее сейчас проходит линия соприкосновения сторон.
«Лично для меня контраст с 2015 годом разительный: тогда, в январе, два снаряда прилетели во двор дома, где я живу, а в августе от артобстрела сильно пострадали жилой дом и школа рядом с епархиальным управлением. В тот момент я была там, мы с коллегами под звуки разрывов и звон бьющегося стекла бежали в единственное более-менее безопасное место — такое не забудешь никогда. Все это — в центре Горловки. Сейчас в новостях мелькает, что на окраинах, которые расположены на линии фронта — тот же поселок Зайцево, — неспокойно, но в центре канонады не слышно давно, город в целом живет мирной жизнью», — рассказывает пресс-секретарь Горловской и Славянской епархии Светлана Охрименко.
Сейчас епархия из-за линии разграничения фактически поделена на две части. Поэтому, например, не удается приступить к изданию православного журнала для подростков. Какие-то проекты претерпели изменения: тот же «Автобус милосердия» во время войны развозил горячую еду не бездомным, а жителям районов, которые находились под обстрелами.
За время боевых действий в Донбассе от обстрелов пострадали более 90 православных храмов. Девять из них полностью разрушены.
«Если речь идет о небольших повреждениях вроде выбитых окон или посеченного осколками фасада, они устранялись практически сразу же. Два полностью разрушенных храма — деревянный Богоявленский в Горловке и в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в Кировском — пока в руинах. Для начала их восстановления нужно два условия: отвод артиллерии, который пока есть только на бумаге, и деньги», — отмечает жительница Горловки.
«Снаряды падали у храма»
Три года назад храм протоиерея Александра Сорокина в Авдеевке оказался в буквальном смысле между двух огней. Несмотря на это, службы в нем совершались регулярно.
«На Преображение мы шли на службу. Приход наш — святителя Николая Чудотворца — и источник находятся в лесу. С одной стороны стоят войска ДНР, с другой — ВСУ, между ними лес, а в лесу — наш храм. Шли я, матушка, еще один человек и наша собака. Метрах в 400 от нас начали падать «грады». Стали лететь осколки, мы попадали на землю, оглохли ненадолго. Потом встали, дошли до храма, стали молиться на богослужении. У нас есть нижний храм, в цокольном этаже, монолитный, из бетона, так что не очень страшно. Но, чтобы вы понимали, семисвечник всю службу ходуном ходил, потому что снаряды падали метрах в 100 от храма», — приводит слова протоиерея Молодежный отдел УПЦ МП.
Священник признается, что в условиях войны людям нужно совсем мало — «просто находиться рядом с ними».
Литургия на руинах храма в Кировском © Фото: предоставлено пресс-службой Горловской епархии
«О, батюшка приехал!» — для них это значит, что все будет хорошо. Одним своим присутствием ты подаешь надежду. А когда еще и воду святую взял, прошелся по улицам, покропил дома, зашел к каждому в дом со словами «Спаси, Господи, дом сей и всех живущих в нем! Спаси, Господи, град сей!» — так тут вообще их счастью нет предела», — делится он.
Добровольцы из России
В конце 2016 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну «священнослужителю РПЦ». Затем СМИ выяснили, что им является и диакон Павел Шульженок, который на данный момент запрещен в служении. Он несколько раз ездил в Донбасс с 2014 по 2016 год.
Диакон Павел Шульженок на Донбассе © Фото: предоставлено диаконом Павлом Шульженком
«У меня было четкое понимание того, что мое место там, где истекает кровью и изгоняется со своих земель русский народ, там, где лучшие люди России жертвуют собой, выступая против заведомо более сильного врага. В таких ситуациях у русского человека не должно быть иного выбора, кроме как поехать на фронт и погибнуть в безнадежной борьбе», — объясняет свой поступок Шульженок.
При этом ему известно еще о нескольких священнослужителях, которые приезжали на место боевых действий. «Один из них был уже давно за штатом, поэтому и мог позволить себе окормлять подразделение на постоянной основе, второй же, как и я, приехал в отпуск. По моим сведениям, потом он был даже ранен, но на настоящий момент у него все хорошо… Знаю еще одного достойного батюшку, который ездит в Донбасс с гуманитарными миссиями, но не как капеллан», — делится он.
Сам диакон уточняет: «Я был участником боевых действий, хоть и не боевой единицей» — в составе добровольческого отряда.
«Объективно было тяжелее всего в первых числах августа (2014 год), когда весь Донецк оказался фактически в окружении, появились проблемы с обеспечением, и мы, будучи в тыловой структуре, готовились отражать нападение на военкомат. В течение недели-двух нам должен был прийти конец, но Господь судил иначе», — добавляет он.
Уже в 2015 году ситуация была гораздо лучше, а в 2016-м, по наблюдениям диакона, Донецк «вполне соответствовал статусу столицы республики, пусть небольшой и бедной».
Литургия на руинах храма в Кировском © Фото: предоставлено пресс-службой Горловской епархии
«Православные приходы продолжают существовать, находясь в каноническом подчинении УПЦ МП и соблюдая жесткий нейтралитет. Духовенство не занимается ни проповедью, ни миссионерством, ни окормлением боевых подразделений, опасаясь возмездия с противоположной стороны», — отмечает Шульженок.
Война в Донбассе затронула четыре епархии УПЦ. С 2014 года ее жертвами стали шесть священнослужителей.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Нелетальная помощь: почему США поставят Украине только оборонительные вооружения
США не будут поставлять Украине летальное вооружение.
Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко. В то же время, он отметил, что Вашингтон окажет поддержку Киеву в военно-технической сфере, предоставив оружие оборонительного назначения, в частности, средства радиоэлектронной борьбы.
В Госдуме России подчеркнули, что американская сторона осознаёт последствия поставок летального оружия на Украину, а потому не идёт на такой шаг. Вместе с тем передача Киеву средств РЭБ не будет способствовать выполнению Минских соглашений украинским руководством, отметили в Думе.
Твёрдые обязательства
Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя встречу с Дональдом Трампом за закрытыми дверями, сообщил, что Киев получит от США только оборонительное вооружение. О поставках летального оружия речи не шло.
«У нас были очень продуктивные переговоры. Украина сама производит очень эффективные противотанковые ракеты. Мы не получаем ничего ни от кого в мире, никакого летального оружия. Но мы получили твёрдые обязательства от наших партнёров в США, мы не говорим о комплексах Javelin (американские противотанковые ракетные комплексы. — RT), мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооружённых сил», — заявил Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.
Ранее Пётр Порошенко заявлял, что сенат Конгресса США одобрил выделение Киеву финансирования в размере $500 млн на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его словам, в эту сумму входили и поставки Киеву летального вооружения.
«Сенат США одобрил проект „Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности — 2018”, предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сферах безопасности и обороны. Законопроект предоставит возможность передачи нашему государству летального вооружения оборонного характера», — написал Порошенко в своём Facebook 19 сентября. Официальные источники в США опровергли утверждения украинского лидера о летальном вооружении.
При этом Порошенко сообщил, что, несмотря на отсутствие договорённости по вопросу летальных вооружений, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности поддержать Украину в сфере военно-технического сотрудничества.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что, несмотря на включение пункта о поставках в план бюджета, американская сторона понимает последствия возможных поставок Киеву летальных вооружений.
«США при всей агрессивности и предвзятости понимают, что летальное оружие — это оружие, которое нанесёт большой урон. Но вместе с тем, поставки другого вида оружия, в том числе и средств радиоэлектронной борьбы, направлено вовсе не на принуждение Украины как одной из конфликтующих сторон к выполнению минских соглашений», — считает Швыткин.
Полпред Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин в беседе с RT отметил, что отказ США от поставок летального вооружения не способствует снижению риска эскалации конфликта в Донбассе.
«Степень риска не снижается от поставки какого бы то ни было вооружения со стороны США на Украину. Ни о каких мирных инициативах здесь речи идти не может, даже при поставках средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Пушилин.
Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT предположил, что США и не планировали поставлять на Украину какие-либо виды летального вооружения.
«США никогда и не хотели поставлять оружие летального характера. Кроме господина Порошенко и, может быть, Мэттиса в каких-то своих глубинных мыслях, это не подтверждал ни Уолкер, ни другие игроки. Все прекрасно помнят, как поставка летального вооружения дала зелёный свет ситуации с Южной Осетией. С этой точки зрения никто не заинтересован в обострении конфликта, тем более, что у Трампа сейчас других проблем много. Есть такое предположение, что Вашингтон сейчас берёт паузу, чтобы разобраться с другими делами, и Украина — не самое значимое из них», — заключил эксперт.
Эскалация конфликта
Вопрос предоставления Украине американского оружия обсуждается с самого начала вооружённого конфликта на Донбассе в 2014 году.
Официально Вашингтон не поставляет Киеву «летальное вооружение», то есть средства, которые могут быть использованы для убийства людей.
Сообщается лишь о предоставлении разведывательных беспилотников, радаров, автомобилей «Хамви» и т. п. Однако ранее в российских СМИ появлялась информация и о поставках стрелкового оружия. Формально оно шло из Болгарии, где производилось под контролем американцев. Ещё в 2015 году президент России Владимир Путин заявлял, что по данным, имеющимся у Москвы, уже в то время шла поставка американского летального оружия Украине.
Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2017 бюджетный год разрешает поставлять Украине летальное оружие: противотанковые средства, гранатомёты, миномёты и стрелковое оружие. Однако администрация Трампа пока не реализовала эту возможность. Так же в прошлом действовал и кабинет Барака Обамы.
Россия неоднократно предостерегала от поставки дополнительного летального вооружения на Украину, отмечая, что такой шаг неизбежно повлечёт за собой эскалацию конфликта в Донбассе. По последним данным ООН, жертвами противостояния на Донбассе с апреля 2014 года стали более 10 тыс. человек. Вопрос урегулирования конфликта уже три года обсуждается в рамках переговоров в Минске, однако, несмотря на заключённые договорённости, боевые столкновения в Донбассе продолжаются.
Против планов поставки вооружений на Украину неоднократно выступали как в России, так и в Европе. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, участвовавший в переговорах в нормандском формате в качестве главы немецкого МИД, заявлял, что поставки Киеву оружия и боеприпасов — очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
В свою очередь, председатель военного комитета НАТО Петр Павел говорил, что не видит необходимости в поставках на Украину летального оружия, поскольку это лишь «увеличит страдания людей».
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Роман Тихонов
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СБУ готовит диверсантов в Лукьяновском СИЗО
СБУ использует Лукьяновский СИЗО в качестве базы для подготовки ДРГ.
Об этом «Русской Весне» сообщили в МВД ЛНР.
«19.09.2017 г. на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение сотрудника Государственной криминально-исполнительной службы Украины. В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей на территории Луганщины сотрудник ГКИСУ рассказал, что на территории Лукъяновского следственного изолятора в г. Киев организован учебный центр по подготовке диверсионно-разведывательных групп» , — рассказали в ведомстве.
По словам заявителя, работа ведётся в тесном взаимодействии и под руководством СБУ.
«Старшим инструктором у них „атошник”, известный под позывным „Черепаха”, — сообщил сотрудник ГКИСУ.
При этом он отметил, что в качестве боевиков выступают не работники спецназа ГКИСУ, а заключённые и находящиеся под следствием лица.
«Насколько мне известно, там в планах сформировать целый батальон. Работа ведётся довольно открыто. Чтобы вам было понятно: пластид для практических занятий пронесли в виде сыра „сулугуни”. То есть, народ особо не заморачивается», — отметил он.
Факт был внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. По предварительным результатам назначенной проверки полученная информация подтвердилась. Также установлено, что под именем «Черепахи» скрывается некий Максим Мясников. Его полные персональные данные устанавливаются. Проверка продолжается.
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Плотницкий объяснил, почему именно сейчас создали МИД ЛНР
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Названа причина пожара в воинской части ВСУ в Донбассе
По факту пожара на поле возле села Новоянисоль на оккупированной территории ДНР, из-за которого загорелся склад боеприпасов одной из воинских частей, возбуждено уголовное производство по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в «Донецкой области».
«По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством военной прокуратуры области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что село самостоятельно покинули около 60 человек.
Полиция отмечает, что из ближайших домов были эвакуированы 30 человек.
При этом председатель оккупационной администрации Павел Жебривский утверждает, что необходимости в эвакуации местных жителей нет.
По данным правоохранителей, по состоянию на 18.20 взрывы прекратились.
В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Twitter отметил, что взрывы перестали раздаваться около восьми часов вечера.
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Бард Игорь Сивак: Бывая на Донбассе, я обязательно попадаю хоть раз к ребятам на передовую
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ЛНР не будет прибегать к обязательной мобилизации
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