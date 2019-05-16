Новости Украины и Новороссии 16 мая 2019

США закупят Украине летальное оружие на 50 млн долларов

Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона «Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год», согласно которому планируется выделить 250 млн долларов на помощь Украине «в сфере безопасности». Такую информацию обнародовало посольство Украины в США на своей странице в соцсети. В сообщении также сказано, что 50 млн долларов из этой суммы будет потрачено исключительно на поставки летального вооружения. «Документом предусмотрено, что указанные средства должны быть направлены также на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных сил и безопасности нашего государства», — заявили в украинском дипведомстве. Однако на самом деле говорить о том, что Киев гарантированно получит помощь от Вашингтона, пока рано. Законопроект должны будут утвердить ещё несколько американских ведомств: Комитет по вопросам ассигнований, Палата представителей и Сенат. И только после этого документ поступит на подпись к президенту США. Комментируя в беседе с RT решение американского комитета о выделении средств Киеву, зампредседателя Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что эта информация вызывает у Москвы обеспокоенность. «Безусловно, выделение данной суммы Украине настораживает. Это подчёркивает военные расходы, носит характер некой агрессивности по отношению к другим государствам», — заметил депутат. Швыткин уверен, что Киеву нужно заниматься «мирной и созидательной деятельностью», так как опасения, что Россия может напасть на Украину, являются беспочвенными и совершенно необоснованными. «Со стороны России никто и никогда не нападёт на наш братский народ. Я отрицательно отношусь к тому, что Соединённые Штаты выделяют средства на военную составляющую украинского государства», — резюмировал Швыткин. Читайте также: В Конституционном суде Украины сделали важное заявление по инаугурации Зеленского

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Главными ожиданиями украинцев от Зеленского стали снятие неприкосновенности с нардепов и прямые переговоры с Россией и донбасскими Республиками

Более 40% украинцев хотят, чтобы президент пошел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. 49% надеются на то, что вопрос неподконтрольных областей будет вынесен на всеукраинский референдум. Меньше всего жителей Украины занимает вопрос о вступлении в НАТО. Об этом сообщает социологическая группа “Рейтинг”.

Самые актуальные вопросы для украинцев сводятся к войне, прямым переговорам с Россией и снятии неприкосновенности с депутатов. При этом социологами получены данные, что хуже всего на Украине живется старикам. Именно старики (38%) поддаются дискриминации даже в большей степени, чем инвалиды (33%), гомосексуалисты (21%) и эмигранты (18%).

53,7% респондентов назвали важнейшей задачей новоизбранного президента снятие неприкосновенности с депутатов, судей и президента Украины. Больше всего поддерживают этот шаг на востоке Украины – 63,6%, на севере – 59% и в центре – 53,1%. Меньше всего, однако все равно активно, в Киеве – 43,4%.

На втором месте по поддержке прямые переговоры между Украиной, Россией и неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей – 40,9%. Больше всего это поддерживают на востоке и юге Украины – 55% и 53,6% соответственно. Меньше всего на западе – 29,8%.

Наименьшей популярностью в качестве первого шага пользуются перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) и переговоры о вступлении в НАТО – 11,4% и 9,9% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса центра “Социальный мониторинг”, социологической группы “Рейтинг” и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

Напомним, что сегодня стало известно, что инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. У новоизбранного президента решили, что данное решение часть депутатов приняла, чтобы “насолить украинскому народу” и создать проблемы для иностранных гостей.

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Сергей Лазарев на “Евровидении” ответил на провокационный вопрос западных СМИ об Украине

Представитель России на “Евровидении-2019″ Сергей Лазарев ответил на провокационный вопрос западных СМИ об Украине и ее неучастии в конкурсе.

Лазарев после приезда в Израиль для участия в “Евровидении” дал интервью “Би-би-си”. Британский журналист спросил певца, будет ли он скучать по Украине, которая не сможет отдать за него свои голоса после отказа от участия.

Исполнитель признался, что разочарован отсутствием Украины на “Евровидении”, отметив, что эту страну всегда представляли достойные артисты с интересными шоу. По словам Лазарева, ситуация 2019 года имеет для него особое значение, поскольку победительница украинского национального отбора Maruv – его хорошая знакомая: пять лет назад российский певец являлся ее наставником в украинской версии “Голоса”.

“Но потом выяснилось, что все не так просто, и, в конце концов, Украина отказалась от участия. Жалею, что не смогли увидеться. Думаю, Maruv себя еще покажет. Что касается Украины, думаю, что не все так просто. Опять политика влезает, пытается ставить условия и рамки. Очень многие уже устали, что (политика) постоянно в это все вмешивается”, – заявил Сергей Лазарев.

Российский певец напомнил британскому журналисту, что “Евровидение” было создано после Второй мировой войны с прицелом на объединение стран с помощью музыки. Однако, вопреки самой идее конкурса, продолжают существовать страны вроде Украины, ставящие “рамки, условия и бойкоты”. “Все это неправильно. Мы здесь для музыки – так давайте заниматься музыкой”, – призвал Лазарев.

Журналист задал уточняющий вопрос, считает ли артист правильным решение Maruv отказаться от участия в “Евровидении” из-за навязываемых ей украинским вещателем условий контракта (одним из пунктов был отказ от концертов в России). Лазарев признался, что у каждой страны есть свои достаточно жесткие контракты, и он не в курсе конкретно украинских условий. Он допустил, что Украина могла внести в контракт дополнительные пункты, но подчеркнул, что не знает фактов, и поэтому не имеет права судить поступок Maruv.

“Евровидение-2019″ проходит в Тель-Авиве 14-18 мая. Лазарев представит свою композицию “Scream” во втором полуфинале 16 мая. Эксперты и букмекерские конторы называют российского певца одним из фаворитов конкурса. Сам Сергей Лазарев ранее признался, что главным образом соревнуется не с другими исполнителями, а с самим собой образца 2016 года, стараясь избежать ощущения повтора у зрителей и экспертов.

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МОЛНИЯ: Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады только что одобрили один из предложенных им проектов постановления и установили дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая 2019 года. Принят проект постановления № 10270–2, внесённый внефракционным депутатом Виталием Куприем. Инаугурация Зеленского начнётся в понедельник, 20 мая, в 10:00. Добавим, что многие нардепы и спикер Парубий сегодня пришли на свои рабочие места в расшитых рубахах в честь отмечаемого на Украине 16 мая Дня вышиванки. При этом на столе перед Парубием красноречиво лежала веревка для виселицы — её туда положил нардеп Сергей Каплин. Читайте также: Порошенко унизили в Верховной раде

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Коломойский вернулся на Украину

Ночью на Украину из Израиля вернулся Коломойский.Теперь можно.Разумеется, одним только "Приватбанком" и появлением связанных с Коломойским людей в будущем правительстве и администрации Зеленского дело не ограничится.Есть та же "Укрнафта", например. Или некоторые активы Порошенко. Есть где "пошалить".

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Украинская журналистка об увиденном на границе с Крымом: ВСУ нас не защитят

Украинское интернет-издание «Страна.ua» запустило спецпроект «Чей Крым? 5 лет без Украины», который воплатила в жизнь журналистка Олеся Медведева. Она совершила поездку на полуостров, после чего подробно изложила свои впечатления. Расследование Медведевой имело большой общественный резонанс на Украине. В результате девушка попала на нацистский сайт «Миротворец» как «зрадныця» (предательница). Теперь ее приглашают в гости различные украинские программы для общения.

Например, 21 марта 2019 года журналистка побывала в онлайн-студии «CapitalTV», где пообщалась с другим украинским журналистом, ведущим программы «Работа над ошибками» Дмитрием Джангировым. Гостями CapitalTV (проект делового портала Capital.ua.) становятся лидеры общественного мнения, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.

Медведева сообщила, что именно она является инициатором спецпроекта, поскольку происходящее в Крыму находится в каком-то малопонятном информационном вакууме на Украине. При этом девушке по своим личным делам, каждый год в марте, приходится ездить в Крым. Вот она и решила совместить «приятное с полезным». А в действиях сайта «Миротворец», девушка откровенно разочарована, назвав их «слабенькими».



Журналистка сообщила, что первое увиденное ею, была, по факту, украинская и российская граница на полуострове. Россияне имеют полноценный пункт пропуска, а Украина выглядит откровенно убого.



На это Джангиров логично уточнил, что Киев воспринимает происходящее как временное явление на административной границе регионов, вот ничего и не строит, да и нет в казне лишних денег. При этом в Москве границу на перешейке воспринимают как постоянную государственную границу.



В свою очередь, Медведева обратила внимание на то, что когда в ноябре 2018 года было объявлено военное положение, граница на перешейке как была не защищена от нападения России, так и осталась незащищенной. На украинской стороне границы нет ничего, чтобы говорило о том, что кто-то ждет нападения со стороны России.





Джангиров предположил, что может быть, таким образом, украинские власти специально заманивают россиян вглубь украинской территории. Однако Медведева рассмеялась и уточнила, что на трассе Одесса-Николаев даже танки не проедут.

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Коломойский вернулся на Украину

Игорь Коломойский сегодня ночью вернулся на Украину. Об этом сообщает украинское издание thеБабель, ссылаясь на самого олигарха. В 2:30 ночи 16 мая в аэропорту Днепропетровска приземлился самолет группы «Приват» с ботовым номером UR-PRT. В комментарии изданию Коломойский подтвердил, что вернулся, на вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает. Напомним, Коломойский не был в стране с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 жил в Израиле, в городе Герцлия. Олигарх заявлял, что планирует вернуться в «незалежную» после президентских выборов и инаугурации. «Русская Весна», перечисляла причины, по которым Коломойский не возвращается. Читайте также: Возмездие: Опубликованы снимки ликвидированного карателя, убивавшего одесситов 2 мая (ФОТО 18+)

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Климкин негодует из-за снятия санкций с России и грозит «прячущим голову в песок» европейцам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отдельные страны-члены Совета Европы готовы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ просто так, без выполнения ею условий. По его мнению, это запустит процесс «нормализации» всего, что Россия себе позволяет. Об этом он написал в соцсети, комментируя свои переговоры в Брюсселе. «Прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия — это запускает процесс „нормализации” всего, что позволяет себе РФ без шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности», — считает Климкин. «Именно об этом я и говорил в Брюсселе своим коллегам министрам. Я был очень корректным, подбирая слова, а в политкорректность играть больше не будем», — угрожает он. «Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок — от Совета Европы и, в конце концов, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться», — написал Климкин. Он добавил, что для Украины возвращение России в ПАСЕ будет означать окончательный подрыв Минских соглашений. Читайте также: В Конституционном суде Украины сделали важное заявление по инаугурации Зеленского

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В Киеве появилась «Гривня Всемогутня» (ФОТО)

В среду, 15 мая, в Киеве на территории Киевского национального экономического университета была создана скульптура-монумент в виде монеты номиналом в одну гривню. Она изготовлена из металла и украшена чеканкой узора, который отвечает образцу монеты 1992 года. Дизайн сделал скульптор Богдан Казаченко, а средства собрала группа инициативной молодежи. Организатор проекта Андрей Павловский сказал, что «Гривня Всемогутня» обошлась им в 300 тысяч гривен. Меценатами выступили предприниматели, студенты и даже пенсионеры. «Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить в жизнь проект. Эта монета для меня в первую очередь символ крепкой украинской экономики и развития», — отметил Павловский. Читайте также: Возмездие: Опубликованы снимки ликвидированного карателя, убивавшего одесситов 2 мая (ФОТО 18+)

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Святослав Алексеевич Порошенко идет в Раду

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Миллионы украинцев отправят в Сибирь

Короткий и наглядный разбор украинского фейка про то, что получивших российских паспорт граждан Украины будут выселять за Урал.Можно дополнить – в 2014 году ходил схожий фейк про то, что всех паспортизированных крымчан выселят из Крыма, а вместо них завезут военных, полицейских и ФСБшников, чтобы изменить демографический состав населения Крыма.В общем, схема вброса примерно та же, но сюжеты периодически варьируются в духе "всех, кто против Украины, выселят в Сибирь". В сухом остатке, пустая фантазия из серии крымской ежатины.Глупо? Глупо. Но повторяется регулярно, уже который год.

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Новая глава МККК на Украине ознакомилась с ситуацией на разрушенном мосту у Станицы

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“У музыки нет границ”, – российский композитор Эдуард Артемьев приехал в ДНР

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Украина не использовала миллиарды евро помощи, выделенной Евросоюзом

Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Украина не использовала 8 млрд евро помощи, которые выделялись Евросоюзом. Об этом он рассказал на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией. «ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин», — сказал он. Как он отметил, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно «давить» на местные власти. «Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 млрд евро, которые были предоставлены ЕС… Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны», — добавил он. Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной — stand-by. Срок программы — 14 месяцев, объем — около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам. Чтобы получить полное финансирование по новой программе, Украина должна на протяжении года выполнить так называемые «маяки». Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, визит которой ожидается. Читайте также: «Скверный майдан» в Екатеринбурге — смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

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