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Новшества в законодательстве

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Поправки к законам, предложенные ко второму чтению комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству:

В проекте о госизмене под переходом на сторону противника РФ будет пониматься присоединение к его войскам;

За пропаганду и сбыт нацистской символики будет грозить наказание до четырех лет лишения свободы;

За выезд из РФ гражданину, допущенному к гостайне, — наказание до семи лет лишения свободы;

За незаконную пересылку за пределы РФ носителей с данными, содержащими гостайну, будет грозить наказание до семи лет лишения свободы;

Злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в РФ повлечет лишение свободы на срок до трех лет;

За неоднократное управление транспортным средством без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

https://t.me/tass_agency/143814 – цинк

Гайки продолжают закручиваться, что было вполне ожидаемо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7702814.html
Метки: государственная дума, государственная измена, право, Россия
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