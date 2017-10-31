Кому на Руси жить хорошо: проекция на современную Россию

Для обеспечения равных условий жизни для всех без исключения слоёв населения сегодня необходим переход на новую модель жизнеустройства общества, которая предполагает изменение системы власти, переход на новую концепцию государственного управления.

Основной пафос известной поэмы Н.А. Некрасова заключается в следующих строках:

«Ты и убогая,

Ты и обильная,

Ты и могучая,

Ты и всесильная,

Матушка Русь!»

Изображая разные стороны жизни российского общества своего времени, он пытался найти ответ на поставленный в названии произведения вопрос. Главным врагом крестьянина, олицетворяющего российское общество того времени, представлен помещик – зажиточная верхушка общества, которая фактически устанавливает законы, по которым живёт вся Россия.

Автор показал, как крепостное право морально калечит людей, проведя перед читающим вереницу людей, которые за много лет пресмыкательства перед барином полностью потеряли своё собственное «я» и человеческое достоинство.

Вместе с тем, отношение как к рабам и откровенное издевательство над большей частью общества, живущего скромно, со стороны деньги и власть имущих не смогло лишить простых людей чести и достоинства. В этом – сила большей части общества, с которой необходимо считаться, которая сегодня постепенно начинает осознавать свои права.

Не правда ли, всё сказанное так похоже на современную российскую действительность при всех положительных сдвигах, которые произошли за последние полтора десятилетия?

Убогость (отрицательное духовно-нравственное качество личности, характеризующее состояние душевной жизни и интеллекта как бедное, ничего своего или оригинального не имеющее, крайне ограниченное, лишённое духовных начал), которая не имеет вместе с тем, ничего общего с Россией, тем не менее, привнесена в российское общество западной цивилизацией. Ещё западные историки Миллер и Шлётцер времён Ломоносова трактовали русскую историю как историю рабов и варваров. К большому сожалению именно немецкая версия истории Руси легла в основу содержания современных учебников истории России. Она продолжает отравлять сознание подрастающего поколения и, впитанная вместе с другими науками, взращивает очередное поколение потребителей, заражённых жаждой обладания как можно большим количеством денег и разнообразных материальных ценностей.

Русь ещё со времён Куликовской битвы подчинила себя западному влиянию, ввергнув огромное цивилизационное пространство в целую череду событий революционного характера. А любая революция – это насилие над историей, над народом её творящим. Революция – это торжество воспалённого разума ограниченной части людей, возомнивших себя верхушкой общества, призванной вершить судьбу людей, проживающих на подчинённой им территории.

В итоге сегодня мы имеем печальные итоги влияния западной демократии, так превозносимой российскими политиками и общественными деятелями, которые показывают, что болезнетворная прививка западной либерально-идеологической доктрины, внедрённой в общественное сознание, пагубно отразилась на россиянах. Личные интересы и материальное преуспевание на первое место ставят 56% граждан, и только чуть более трети населения (36%) готовы пожертвовать своим собственным благополучием ради общественных целей. Практически никто из опрошенных не высказался в пользу гармонии материального и духовного начал в своей жизни. А ведь именно последнее является залогом успешности как отдельного человека, так и общества в целом.

Это обнаруживает крайний индивидуализм современного российского общества, в котором каждый живёт по фундаментальному закону животного мира, согласно которому в борьбе за существование выживает сильнейший. Данная установка приводит лишь к одному – формируется зажиточная верхушка общества, так называемая элита, которая становится инструментом внешнего управления, направленного на превращение страны в колонию западного мира.

Принадлежность к элите становится наследственной кастовой привилегией, а поддержание колониального статуса страны поддерживается расколом общества на «своих», через которых проводится колониальная политика на подчинённой территории и «рабов», которые должны обеспечивать прибавочный продукт, еле сводя при этом концы с концами и влача жалкое существование.

И эта тенденция не просто существует, она укрепляется с течением времени. Импорт западной либеральной демократии, предназначенной для разрушения и порабощения при помощи своих адептов в так называемых развивающихся странах отбросило Россию на десятилетия назад.

Россия, бывшая одной из двух мировых сверхдержав, стала жалким подобием Советского Союза, который производил 20% мирового ВВП. В настоящее время ВВП Российской Федерации составляет порядка 40% ВВП Германии и 50% ВВП Франции. По продолжительности жизни Россия находится на 153 месте в мире, после Гондураса и Казахстана. По уровню душевого дохода Россия занимает 73-е место в мире. Страна перестала быть производственной сверхдержавой: подавляющая часть её экспорта приходится на природные ресурсы. В России культивируется госкапитализм для своих, который представляет собой ни что иное, как средство реализации внешнего управления и прогрессирования социальной стратификации общества.

Почему это происходит с российским обществом сегодня? Происходит банальная вещь – мы разучились мыслить и адекватно воспринимать действительность. Именно поэтому сегодня расплодилось огромное количество журналистов и философов, извергающих титанические мысли о путях выхода из кризиса Русского Мира, не имеющих при этом ни малейшего понятия о жизнеустройстве общества и способах управления этим процессом.

Согласно социологическим опросам, лишь 17% российской молодежи может воспринимать информацию адекватно. Полностью неадекватно воспринимают ее 44% школьников и 37% студентов. Почти две трети школьников (64%) не обладают навыками грамотного чтения, необходимыми для жизни в обществе, – вплоть до неспособности пользоваться расписанием поездов.

Главным элементом образования в Российской Федерации стал ЕГЭ. Тесты для объективной проверки знаний, конечно, необходимы, – но лишь как вспомогательный инструмент. Превращенный реформаторами в фетиш и основу всей новой порочной до корней системы предоставления образовательных услуг ЕГЭ разрушил её.

Главный порок превращения вспомогательного инструмента в главный – переформатирование сознания школьника, а значит, и всего общества. При этом в учебном процессе активно используется метод тестирования, который был в своё время внедрён в США с целью контроля знаний учеников с отклонениями в развитии, поскольку умственно отсталый человек не способен формулировать мысли и выражать их в своих ответах на поставленные вопросы. После развала Советского Союза с подачи западных кураторов тестирование стало широко внедряться в российскую образовательную практику и приобрело невиданный размах.

Тотально же тестовая система совсем отучает мыслить: с самостоятельного формирования причинно-следственных связей школьник перенастраивается на выбор из заранее предложенных ответов. В итоге он не в состоянии не только ставить цели, формулировать задачи, задавать вопросы и формулировать ответы на них, но даже самостоятельно искать последние: может только выбирать из готового.

Это очень удобно для внешнего управления: истребив в человеке способность критического мышления, власть обеспечивает внушаемость и покорность масс, взращивая бездумных потребителей, посвящающих свою жизнь погоне за новым модным товаром.

Лишившись спроса на подготовку творчески мыслящих специалистов, образование закономерно выродилось в примитивный инструмент поддержания социального контроля. Однако власть, сама глупеющая в процессе дебилизации общества, инициированной этой же властью, не застраховала себя от влияния западной пропаганды, которая способна вывернуть мозги наизнанку любому человеку, лишённому способности критически мыслить, и по этой причине попавшему под её растлевающее влияние.

Либерально-демократическая идеология, овладевшая умами представителей российского общества сразу после распада Советского Союза, привела не только к прогрессированию социальной стратификации, но и к увеличению пропасти между умными и глупыми, которые всегда присутствуют в каждом обществе. Этот разрыв начал расти в 90-е годы прошлого столетия и со временем тенденция лишь усугубляется.

По данным исследователей, меньше 20% людей обладают полноценным понятийным мышлением. Это те, кто обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную ситуацию и делают правильные выводы. А те, кто не обладают, они тоже уверены в правильности своего видения ситуации, но это их иллюзия, которая разбивается о реальную жизнь. Их планы не реализуются, прогнозы не сбываются, но они считают, что виноваты окружающие люди и обстоятельства, а не их неправильное понимание ситуации. Типичный пример – сегодняшняя Украина, которая превратилась из процветающей советской республики в независимое от здравого смысла и разума сборище людей с психическими отклонениями, которые во всех своих бедах обвиняют всех, кроме себя.

Те же, кто обладает понятийным мышлением, адекватно понимают реальную ситуацию и делают правильные выводы. В основном это те, кто изучал естественные и технические науки, научился операциям выделения существенных признаков, категоризации и установления причинно-следственных связей. Их, однако, среди принимающих решения о развитии общества мало. Среди политических консультантов в России психологи, философы, так называемые эксперты и политологи, неудавшиеся педагоги – люди, у которых с понятийным мышлением, мягко говоря, неважно, но которые умеют ловко говорить и завертывать свои идеи в красивые обертки.

Засилье таких, с позволенья сказать, специалистов на российском телевидении просто зашкаливает. Уже не говоря о представителях западной политической мысли, мыслеизвержения которых хороши лишь для демонстрации примеров психических отклонений в исследованиях, посвящённых клиническим расстройствам мыслительного процесса безнадёжно больных на всю голову.

Поскольку Россия де-факто является сырьевым придатком западного мира и высококвалифицированные специалисты здесь не востребованы, то они естественно уезжают работать на Запад. Целые компании русских программистов работают в США. И таких примеров огромное количество.

Высокоинтеллектуальные работники замещаются людьми других профессий – бурильщики, строители, водители. Но и туда приток кадров небольшой. Основная масса уходит в торговый бизнес. Психология «купи-продай» довлеет над обществом. Менее престижные профессии замещаются представителями азиатских республик бывшего Советского Союза.

Отсюда возникает патологическая боязнь и неприятие изменений в обществе. Простые люди, а, что ещё хуже, взращенные в системе образования, которая не прививает навыки критического мышления и не формирует самодостаточную личность, управленческие работники сторонятся всего нового, направленного на положительные изменения организации жизнедеятельности. Показателен в этом отношении следующий пример.

После того, как бывшему руководителю Донецкого завода горноспасательной аппаратуры Талалаеву были предложены мероприятия по совершенствованию ценообразования и управления предприятием, его реакцией была следующая: «Так ведь это же революция! Нет, это нам не подходит». И это произнёс коммунист, бывший председатель Киевского райкома партии г. Донецка, для которого идеалы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года были одной из главных святынь его жизни.

И это не просто тенденция, стихийно сложившаяся в российском обществе за последние 20 с лишним лет. Корни подобного рода явлений, связанных с боязнью всего нового и прогрессивного, лежат в законодательстве Российской Федерации, в котором официально закреплена невозможность продвижения концептуальной идеи, лежащей в основе изобретения, и получения соответствующего официального патента.

В России невозможно запатентовать концепцию, необходимо представить опытный образец. Читаем Раздел 2 «Условия патентоспособности» статью 4 «Условия патентоспособности изобретения» «Патентного закона Российской Федерации», где вполне однозначно сказано следующее: «Пункт 2. Не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: открытия, а также научные теории и математические методы».

И вот тут возникает большая проблема. Для подавляющего большинства изобретателей – обладателей оригинальной идеи – с точки зрения изготовления опытного образца необходимо высокотехнологическое производство и большие деньги. Ни первого, ни второго у российского изобретателя нет и быть не может – уровень жизни не позволяет. Настойчивый изобретатель на этом, безусловно, не остановится. В конечном итоге новая идея быстро оказывается на Западе, где действует такой вид патентования как патентование концепций. Запатентованная и защищённая западным законодательством концепция быстро находит своего инвестора (на Западе функционирует рынок инноваций). Затем в течение непродолжительного времени появится опытный образец – запах прибыли на производстве новшества подстегнёт инвестора к решительным действиям. Вскоре после этого изделие уйдёт в серийное производство. Появится новый товар с улучшенными характеристиками, который западный производитель с удовольствием продаст по хорошей цене для себя российскому потребителю, в среде которого и родилась идея, обеспечивающая производство этого товара.

И после этого мы будет доказывать с пеной на губах, что Запад нас дурачит? Это попахивает не обманом, а предательством интересов России со стороны власть имущих.

Законодательное поле, определяющее развитие промышленности, построено таким образом, чтобы тот, кто будет заниматься бизнесом в производственной сфере никогда не смог достичь высоких результатов в своём деле без вывода своих активов в оффшор. И этому активно способствует, в том числе, высокая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации.

В погоне за дешёвыми кредитами представители среднего и крупного бизнеса выходят на сотрудничество с западными банками, которые предоставляют кредиты под низкий процент. Но при этом предлагаются услуги, от которых весьма сложно отказаться: размещение своих активов в оффшорах, льготные условия на ведение бизнеса на территории западных стран и ряд других весьма заманчивых предложений. В результате российский бизнесмен превращается в иностранного агента на территории России, а со стремительным ростом доходов, возникающим в результате пользованиями западными преференциями, – в так называемого олигарха, через которого Запад начинает политическое давление на российскую власть со всеми вытекающими последствиями.

Отсюда возникает неприятие всего нового в российском обществе, которое способно позитивно повлиять на уровень жизни населения и развитие страны в целом, которое весьма активно поддерживается российскими представителями среднего и крупного бизнеса, а также примкнувшим к ним недобросовестным представителям власти.

В Донецке в бытность бывшего мэра А. Лукьянченко муниципальная власть совершила грандиозную сделку по закупке остановочных павильонов в Германии по баснословным ценам. Эти павильоны вполне можно было бы изготовить в самом Донецке по значительно меньшей цене на любой фирме, занимающейся производством металлоконструкций, которых в тот период было огромное количество. Несложно догадаться, куда пошли деньги от этой «сделки века».

К сожалению, боязнь всего нового, которое идёт вразрез с интересами деньги и власть имущих – это та основная причина, которая не позволяет России перейти уже сегодня к построению и развитию инновационной экономики. Бизнес и власть активно сдерживают этот процесс, хотя благодаря этому Россия могла бы совершить грандиозный скачок в своём развитии, выйти на уровень Советского Союза и закрепить за собой право называться передовой державой мира с точки зрения инновационного и промышленного развития.

Так кому же в России сегодня жить хорошо? Ответ очевиден. Для обеспечения равных условий жизни для всех без исключения слоёв населения сегодня необходим переход на новую модель жизнеустройства общества, которая предполагает изменение системы власти, переход на новую концепцию государственного управления, гармоничное объединение стратегического, экономического и социального развития, переход на модель устойчивого развития страны.

Всё это естественным путём, без революций и потрясений, при наличии политической воли и квалифицированного внедрения новшеств, в более сжатые сроки приведёт Россию к полному суверенитету и выведет страну на траекторию устойчивого развития, в рамках которого Российская Федерация будет выполнять не роль сырьевого придатка западного мира, а выступать в качестве самостоятельной ключевой фигуры в глобальном, международном и социальном обустройстве своей территории. Всё это навсегда избавит страну от колониального статуса и приведёт её к долгосрочному процветанию.

Владимир ПОДГОРНЫЙ, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия, министр экономического развития в первом правительстве ДНР, для РМ.У