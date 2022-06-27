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Нацистский геноцид/Дмитрий Павлуш и Егор Яковлев

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В продолжение темы Великой Отечественной Войны достаём из архива беседу, где Егор Яковлев рассказывает о начале нацистской политики уничтожения. Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в феврале 2020-го года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #великаяотечественнаявойна #тупичок #гитлер

Политический дневник А. Розенберга: https://imwerden.de/pdf/politichesky_dnevnik_alfreda_rozenberga_1934-1944_2015__izd.pdf

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EogSS-UU6js
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4514 2782
    Михаил 50 мин. назад

      Паралельно нашей Вселенной есть другая, а в ней планета, где скорпионы эволюционировали до гуманоидов, их более 15 млнов, время там бежит быстрей.
      Там нет: нефти, растений, деревьев, рыб, насекомых, животных.
      Температура на планете 50 градусов по цельсию и она постоянная.
      Наше Человечество-это общество рабов подчинённых людям-чертям.
      Высота гуманоидов 2 метра,
      Техника там ломается редко.
      На небе там нет светил, но есть звёзды.
      В той Вселенной более 100 тысяч цивилизаций.
      В итоге моё предназначение Женщина попыталась переварить, я ели спасся.
      США-это цивилизация коршунов.
      Китай-цивилизация мышей.
      Япония-цивилизация выдр.
      Тибет-цивилизация скорпионов,
      В Египте -цивилизация воронов
      Мавры-цивилизация жуков скарабеев
      так же в Африке есть цивилизация змей-темнокожие

      • 23288 21766
        жора шаповМихаил 18 мин. назад

          А кто там замерял температуру градусником (по Цельсию) ?

          • 4514 2782
            Михаилжора шапов 11 мин. назад

              Мир не прост, совсем не прост!
              Если уж долетел до звёзд…
              Если гуманоид живёт в одиночестве на планете, то у него открываются сверхспособности, вот с таким представителем я и общался.
              А скорпионы, мне много наврали.
              Всё таки приятно, когда твоё предназначение находится далеко от Дьявола и чертей-людей, ощущаешь свободу!

          • 24458 20412
            маринаМихаил 14 мин. назад

              ты был пионером Михаил,бывал в лагере ?должен помнить эту страну :
              “Говорят, чудес на свете нет,
              И дождями смыт оленя след.
              Только знаю, он ко мне придёт,
              Если веришь, сказка оживёт.

              Вернись, лесной олень,
              По моему хотенью,
              Умчи меня, олень,
              В свою страну оленью.
              Где сосны рвутся в небо,
              Где быль живёт и небыль,
              Умчи меня туда, лесной олень.

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