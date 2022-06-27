Нацистский геноцид/Дмитрий Павлуш и Егор Яковлев
В продолжение темы Великой Отечественной Войны достаём из архива беседу, где Егор Яковлев рассказывает о начале нацистской политики уничтожения. Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в феврале 2020-го года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
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Политический дневник А. Розенберга: https://imwerden.de/pdf/politichesky_dnevnik_alfreda_rozenberga_1934-1944_2015__izd.pdf
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Паралельно нашей Вселенной есть другая, а в ней планета, где скорпионы эволюционировали до гуманоидов, их более 15 млнов, время там бежит быстрей.
Там нет: нефти, растений, деревьев, рыб, насекомых, животных.
Температура на планете 50 градусов по цельсию и она постоянная.
Наше Человечество-это общество рабов подчинённых людям-чертям.
Высота гуманоидов 2 метра,
Техника там ломается редко.
На небе там нет светил, но есть звёзды.
В той Вселенной более 100 тысяч цивилизаций.
В итоге моё предназначение Женщина попыталась переварить, я ели спасся.
США-это цивилизация коршунов.
Китай-цивилизация мышей.
Япония-цивилизация выдр.
Тибет-цивилизация скорпионов,
В Египте -цивилизация воронов
Мавры-цивилизация жуков скарабеев
так же в Африке есть цивилизация змей-темнокожие
А кто там замерял температуру градусником (по Цельсию) ?
Мир не прост, совсем не прост!
Если уж долетел до звёзд…
Если гуманоид живёт в одиночестве на планете, то у него открываются сверхспособности, вот с таким представителем я и общался.
А скорпионы, мне много наврали.
Всё таки приятно, когда твоё предназначение находится далеко от Дьявола и чертей-людей, ощущаешь свободу!
А ! С этим Вам – к Лениду.
ты был пионером Михаил,бывал в лагере ?должен помнить эту страну :
“Говорят, чудес на свете нет,
И дождями смыт оленя след.
Только знаю, он ко мне придёт,
Если веришь, сказка оживёт.
Вернись, лесной олень,
По моему хотенью,
Умчи меня, олень,
В свою страну оленью.
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень.
Тихо в лесу. Только не спит о(А)лень.