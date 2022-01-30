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Кто такой унтерменш?/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев рассказывает об одном из базовых терминов нацистской идеологии – понятии «унтерменш»; поясняет как оно связано с Октябрьской революцией, где корни у термина и как он использовался в пропаганде Третьего рейха.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #войнанауничтожение #унтерменш

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1238

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Купить книгу Егора Яковлева «Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа»: https://digital-history.ru/knigi_egora_yakovleva/32654-voyna-na-unichtozhenie-chto-gotovil-tretiy-reykh-dly

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vm1ZPGdZ11Y
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