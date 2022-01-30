Кто такой унтерменш?/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев рассказывает об одном из базовых терминов нацистской идеологии – понятии «унтерменш»; поясняет как оно связано с Октябрьской революцией, где корни у термина и как он использовался в пропаганде Третьего рейха.
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1238
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