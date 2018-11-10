Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2018

Дмитрий Линтер, политолог, организатор защиты «Бронзового солдата» в Таллине – о непростой ситуации с выборами на Донбассе.

Катарсис с греческого языка — это очищение, оздоровление. Также это состояние возвышенности, вызванное глубоким эмоциональным потрясением.

Война — это всегда боль и трагедия. Это смерти и потрясение, это победы и поражения. Это череда событий, в которой жизнь и смерть встречаются на одной дороге и обсуждают друг с другом, иногда шепотом мин, иногда ревом реактивной артиллерии, судьбы тех, кому жить, а кому умирать. Так получилось в геополитических раскладах, что на этой дороге оказался Донецк.

Гибридная война между Западом и Россией пришла на Донбасс и уперлась в границы города. И сам город-герой, и Донецкая Народная Республика живут прифронтовой судьбой. Судьбой форпоста, где разговор смерти и жизни происходил на улицах Горловки, Ясиноватой, Дебальцево, самого Донецка.

Разбитые здания можно восстановить. А как восстановить сломанные войной судьбы семей, оставшиеся на линии огня? Как сделать так, чтобы уменьшить боль от войны, которой дончане не хотели, но в которой вынуждены сражаться против агрессора, для которого жизни детей Донбасса — разменная монета? Разве донецкие дети должны учиться в мире и школах? Нет, по мнению гаранта украинской конституции, они должны прятаться по подвалам, а их родители — испытывать постоянный страх.

Милосердие ВСУ — это приносящие смерть обстрелы Донецка. Это постоянные провокации на линии соприкосновения. Это диверсии и убийства лидеров в ДНР и ЛНР. Это гуманность маньяков, попробовавших на вкус человеческой плоти, приправленной вседозволенностью и безнаказанностью.

Для Киева и режима незаконной хунты, что правит на территории бывшей Украины, Донецкая и Луганская Республики — это унтерменши, недочеловеки, с которыми возможен лишь один разговор. Разговор с позиции силы и угроз. Смертей и боли. Донецк не просил такой судьбы. Он хотел воссоединиться с Россией и пойти по пути Крыма. Он хотел пройти этот путь без тех трагедий, что на него обрушили украинские олигархи при поддержке Запада. История не знает сослагательного наклонения. Если бы да кабы — это из фантазий, книг про попаданцев.

Реальность такова, что Донецк и ДНР стоят на дороге войны. Войны, что хочет пройти в Россию и начать стричь уже там свою кровавую жатву. Войны, которая, начавшись и не остановившись, может похоронить всю цивилизацию… Понимая собственную неадекватность, наплевав на прошлый опыт двух мировых конфликтов, западный мир провоцирует новую бойню. Условный Кремль строит оборону уже на ближних подступах. И на пути этой войны — земля Донбасса. Который не ожидал опять такой судьбы, но, как Город-герой, встал на защиту.

Изучив немного биографию исполняющего обязанности главы ДНР и сведения телеграм-каналов (позиционирующих, как находящиеся в Республике), я сделал несколько замечательных открытий.

Сколько было удивлений и вопросов, когда на свет извлекли старую историю, о которой Денис Пушилин никогда не упоминал — я имею в виду его участие в организации вывоза «беркутовцев» с майдана. В них не было главного — я не увидел оценки нежелания повсюду трубить об этой истории. Можно говорить о чем угодно, но реальные героические дела желательно или оболгать, или просто «не заметить».

Это не единственный факт его биографии, оставшийся без внимания прессы или правдолюбов. Я знаю и о других, несмотря на то, что был в некотором отдалении. Об одном из них упомяну.

Летом 2014 года Денис Пушилин поддержал группу юристов, которые первыми начали помогать пострадавшим мирным жителям Донбасса направлять иски с жалобами на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такая работа была важна, массовость таких заявлений в международно признанную судебную инстанцию являлась доказательством вины Украины за трагедию на Донбассе. Позже появились другие группы адвокатов, которые занимались этой же работой, но первую создал Денис Пушилин. Знаю Дениса Владимировича Пушилина и по другим вопросам гуманитарного характера, в которых я сам принимал участие.

Уже скоро 5 лет, как мы из России внимательно наблюдаем за происходящим на Донбассе, сострадаем боли ее жителей.

Смерть первого главы ДНР Александра Захарченко, организованная СБУ, стала шоком как для дончан, так для россиян. Но дело даже не столько в очередном подтверждении для русских террористической направленности нынешней власти на Украине, сколько в извечно актуальном вопросе: «А что дальше?».

Всплеск интереса к ЛДНР вновь захлестнул Россию от западных границ до Сахалина. А теперь, в преддверии выборов, мы читаем каждое сообщение о происходящем, и, конечно, не можем не отмечать изменений.

От Донбасса зависит будущее многих стран, не только России — я не преувеличиваю, я в этом уверен. Именно на Донбассе вершится история и формируется геополитический выбор России.

11 числа 2018 года — выборы главы Республики. С учетом того, что он (Денис Пушилин) всегда держится достойно и ответственно, думаю, не случайно Москвой было принято решение поддержать именно его кандидатуру на выборах главы ДНР.

Мне в рассылку постоянно присылают информацию о происходящих изменениях в ДНР, я не буду здесь их приводить, вам достаточно зайти на любой ресурс ДНР, даже оппозиционный, и станет понятно, что запущенный процесс интеграции ЛДНР и России уже не остановить. А это значит, что возврата в постмайданную Украину не будет. Полагаю, что выбирая кандидата для своей поддержки, Москва думала и об этом тоже.

Остальное — экономика, социалка и прочее — приложится, тем более, за два месяца во главе Республики Денис Пушилин не на словах, а на деле продемонстрировал решимость производить активные преобразования к лучшему. Бизнес начинает выдыхать и строить планы на будущее, жители начинают привыкать к позитивным изменениям — понизились цены на бензин, повысились стипендии, зарплаты бюджетникам.

Появление международного банка дает инструмент экономической интеграции в Россию, экспорта в другие страны. Если темпы преобразований не замедлятся, а я уверен, так оно и будет, улучшение жизни граждан ДНР не заставит себя ждать.

И еще — уверен, что рано или поздно Республики вернутся к своим границам. А Киев будет свободным городом. На этом — удачного выбора жителям Донбасса!

Читайте также: Показали, как воевать с Россией: Фрегат НАТО лёг на бок и затонул (ФОТО, ВИДЕО)