Новости Украины и Новороссии 10 ноября 2018
- 03:30 Запад обдумывает поставку Украине «сверхджавелинов» для борьбы с ВМФ России.
- 00:16 В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко.
- Вчера 23:45 Выборы в ДНР как политический катарсис.
- Вчера 22:34 За выборами в ЛНР будут наблюдать депутаты Госдумы.
- Вчера 21:50 Украинцев в Польше предупреждают о готовящихся провокациях.
- Вчера 20:15 Клоунада: Порошенко не принял заявление Луценко об отставке.
- Вчера 19:48 Порошенко рассказал, в чём заключаются «сила и мощь» украинцев.
- Вчера 19:46 В ДНР предупредили о возможности новых арестов Киевом после заявления СНБО.
Запад обдумывает поставку Украине «сверхджавелинов» для борьбы с ВМФ России
В парламенте Канады выступил бывший посол США на Украине Джон Хербст. В своей речи Хербст убеждал всех в том, что необходимо продолжать поставки летального оружия на Украину.
По словам экс-посла, такие поставки будут отвечать интересам Киева и всех западных стран. Якобы ВСУ требуются не только противотанковые ракеты, но и ракеты класса «земля-море», чтобы пресечь возможную десантную операцию России на Азовском море.
Хербст уверен, что Россия доминирует в акватории Азовского моря, поэтому не худо было бы и сбалансировать силы, передав Украине «сверхджавелины».
Что конкретно имел в виду господин бывший посол, не очень понятно, но, наверняка, его предложение будет заманчиво для Киева.
Порошенко рад абсолютно любым поставкам вооружений, будь то «Джавелины» с просроченными двигателями ракет, либо ржавые патрульные катера. Ради организации очередной громкой пиар-акции украинскому лидеру не жаль никаких бюджетных средств.
В США смекнули, что можно неплохо зарабатывать на поставках вооружений в Незалежную, однако необходимо поторопиться, так как лавочка может закрыться после мартовских выборов президента.
Чтобы в Киеве не смогли устоять, придумали даже великолепное промо: парламент Канады, где представлены многие украинские лоббисты, «сверхджавелины».
Порошенко будет не Порошенко, если не потратит очередные бюджетные миллиарды для защиты береговой линии от российского вторжения.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
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Выборы в ДНР как политический катарсис
Дмитрий Линтер, политолог, организатор защиты «Бронзового солдата» в Таллине – о непростой ситуации с выборами на Донбассе.
Катарсис с греческого языка — это очищение, оздоровление. Также это состояние возвышенности, вызванное глубоким эмоциональным потрясением.
Война — это всегда боль и трагедия. Это смерти и потрясение, это победы и поражения. Это череда событий, в которой жизнь и смерть встречаются на одной дороге и обсуждают друг с другом, иногда шепотом мин, иногда ревом реактивной артиллерии, судьбы тех, кому жить, а кому умирать. Так получилось в геополитических раскладах, что на этой дороге оказался Донецк.
Гибридная война между Западом и Россией пришла на Донбасс и уперлась в границы города. И сам город-герой, и Донецкая Народная Республика живут прифронтовой судьбой. Судьбой форпоста, где разговор смерти и жизни происходил на улицах Горловки, Ясиноватой, Дебальцево, самого Донецка.
Разбитые здания можно восстановить. А как восстановить сломанные войной судьбы семей, оставшиеся на линии огня? Как сделать так, чтобы уменьшить боль от войны, которой дончане не хотели, но в которой вынуждены сражаться против агрессора, для которого жизни детей Донбасса — разменная монета? Разве донецкие дети должны учиться в мире и школах? Нет, по мнению гаранта украинской конституции, они должны прятаться по подвалам, а их родители — испытывать постоянный страх.
Милосердие ВСУ — это приносящие смерть обстрелы Донецка. Это постоянные провокации на линии соприкосновения. Это диверсии и убийства лидеров в ДНР и ЛНР. Это гуманность маньяков, попробовавших на вкус человеческой плоти, приправленной вседозволенностью и безнаказанностью.
Для Киева и режима незаконной хунты, что правит на территории бывшей Украины, Донецкая и Луганская Республики — это унтерменши, недочеловеки, с которыми возможен лишь один разговор. Разговор с позиции силы и угроз. Смертей и боли. Донецк не просил такой судьбы. Он хотел воссоединиться с Россией и пойти по пути Крыма. Он хотел пройти этот путь без тех трагедий, что на него обрушили украинские олигархи при поддержке Запада. История не знает сослагательного наклонения. Если бы да кабы — это из фантазий, книг про попаданцев.
Реальность такова, что Донецк и ДНР стоят на дороге войны. Войны, что хочет пройти в Россию и начать стричь уже там свою кровавую жатву. Войны, которая, начавшись и не остановившись, может похоронить всю цивилизацию… Понимая собственную неадекватность, наплевав на прошлый опыт двух мировых конфликтов, западный мир провоцирует новую бойню. Условный Кремль строит оборону уже на ближних подступах. И на пути этой войны — земля Донбасса. Который не ожидал опять такой судьбы, но, как Город-герой, встал на защиту.
Изучив немного биографию исполняющего обязанности главы ДНР и сведения телеграм-каналов (позиционирующих, как находящиеся в Республике), я сделал несколько замечательных открытий.
Сколько было удивлений и вопросов, когда на свет извлекли старую историю, о которой Денис Пушилин никогда не упоминал — я имею в виду его участие в организации вывоза «беркутовцев» с майдана. В них не было главного — я не увидел оценки нежелания повсюду трубить об этой истории. Можно говорить о чем угодно, но реальные героические дела желательно или оболгать, или просто «не заметить».
Это не единственный факт его биографии, оставшийся без внимания прессы или правдолюбов. Я знаю и о других, несмотря на то, что был в некотором отдалении. Об одном из них упомяну.
Летом 2014 года Денис Пушилин поддержал группу юристов, которые первыми начали помогать пострадавшим мирным жителям Донбасса направлять иски с жалобами на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такая работа была важна, массовость таких заявлений в международно признанную судебную инстанцию являлась доказательством вины Украины за трагедию на Донбассе. Позже появились другие группы адвокатов, которые занимались этой же работой, но первую создал Денис Пушилин. Знаю Дениса Владимировича Пушилина и по другим вопросам гуманитарного характера, в которых я сам принимал участие.
Уже скоро 5 лет, как мы из России внимательно наблюдаем за происходящим на Донбассе, сострадаем боли ее жителей.
Смерть первого главы ДНР Александра Захарченко, организованная СБУ, стала шоком как для дончан, так для россиян. Но дело даже не столько в очередном подтверждении для русских террористической направленности нынешней власти на Украине, сколько в извечно актуальном вопросе: «А что дальше?».
Всплеск интереса к ЛДНР вновь захлестнул Россию от западных границ до Сахалина. А теперь, в преддверии выборов, мы читаем каждое сообщение о происходящем, и, конечно, не можем не отмечать изменений.
От Донбасса зависит будущее многих стран, не только России — я не преувеличиваю, я в этом уверен. Именно на Донбассе вершится история и формируется геополитический выбор России.
11 числа 2018 года — выборы главы Республики. С учетом того, что он (Денис Пушилин) всегда держится достойно и ответственно, думаю, не случайно Москвой было принято решение поддержать именно его кандидатуру на выборах главы ДНР.
Мне в рассылку постоянно присылают информацию о происходящих изменениях в ДНР, я не буду здесь их приводить, вам достаточно зайти на любой ресурс ДНР, даже оппозиционный, и станет понятно, что запущенный процесс интеграции ЛДНР и России уже не остановить. А это значит, что возврата в постмайданную Украину не будет. Полагаю, что выбирая кандидата для своей поддержки, Москва думала и об этом тоже.
Остальное — экономика, социалка и прочее — приложится, тем более, за два месяца во главе Республики Денис Пушилин не на словах, а на деле продемонстрировал решимость производить активные преобразования к лучшему. Бизнес начинает выдыхать и строить планы на будущее, жители начинают привыкать к позитивным изменениям — понизились цены на бензин, повысились стипендии, зарплаты бюджетникам.
Появление международного банка дает инструмент экономической интеграции в Россию, экспорта в другие страны. Если темпы преобразований не замедлятся, а я уверен, так оно и будет, улучшение жизни граждан ДНР не заставит себя ждать.
И еще — уверен, что рано или поздно Республики вернутся к своим границам. А Киев будет свободным городом. На этом — удачного выбора жителям Донбасса!
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За выборами в ЛНР будут наблюдать депутаты Госдумы
Группа депутатов Госдумы примет участие в наблюдении за ходом выборов в ЛНР, говорится в проекте повестки заседания совета ГД.
Согласно тексту повестки, в Луганск планируют командировать депутатов от фракции КПРФ Сергея Шаргунова и Дениса Парфенова, а от ЛДПР — Александра Старовойтова и Алексея Диденко.
«Конечно, нас немного, но едет определённое количество», — подтвердил РИА Новости Старовойтов.
Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
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Украинцев в Польше предупреждают о готовящихся провокациях
Украинские дипломаты попросили граждан Украины, находящихся на территории Польши, проявлять особую бдительность в связи с тем, что представители местных радикальных организаций якобы намерены совершить 11 ноября провокации.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
«По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов», — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети.
Дипломаты попросили граждан Украины в этот день проявлять особую осторожность — прежде всего во время пребывания в центре Варшавы и вблизи Национального стадиона.
«Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать», — отметили украинские дипломаты.
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Клоунада: Порошенко не принял заявление Луценко об отставке
Президент Украины Пётр Порошенко не принял заявление об отставке генерального прокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.
«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании), и перед ним стоят важные задачи», — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщала «Русская Весна», о своем желании уйти в отставку Луценко заявил с трибуны Верховной рады 6 ноября.
В Сети выступление Луценко назвали «клоунадой» и «фарсом».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко рассказал, в чём заключаются «сила и мощь» украинцев
Украинский язык является залогом силы и успеха народа, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Наша сила и мощь заключаются не только в многочисленной армии, хорошо оснащенных вооруженных силах и развитой экономике. Я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, в украинском языке», — написал он на своей странице в соцсети.
«Язык — это сама сущность нашей украинской идентичности», — добавил Порошенко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР предупредили о возможности новых арестов Киевом после заявления СНБО
Угрожая организаторам проведения выборов в ДНР и ЛНР привлечением к уголовной ответственности, Киев обновляет список преступлений, по которым можно привлечь несогласных с политикой украинской власти, считает депутат Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка.
Ранее в пятницу секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что участники организации и проведения выборов глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности, передает РИА Новости.
“Угрозы относительно привлечения к уголовной ответственности стоит воспринимать как то, что СБ Украины необходимо обновить список так называемых злодеяний, в которых можно будет обвинить несогласных с политикой Киева”, — заявил РИА Новости Бидевка. Он не исключает, что в скором времени СБ Украины планирует “отчитаться, что задержала ряд граждан, якобы причастных к организации выборов в ДНР и ЛНР, но на самом деле никакого отношения к этому не имеющих”.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru