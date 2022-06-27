Страны «Большой семерки» понимают, что «вечеринка» углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что здесь, на G7, <…> мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.

В краткосрочной перспективе он предложил заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.

Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в десять лет, как планировалось в докризисные времена.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление британского премьер-министра о «конце вечеринки» для российских углеводородов, предположив, что Джонсон не в курсе, что «свободного и доступного углеводородного топлива нет». Без участия России мощностей Алжира, Катара и других поставщиков не хватит для того, чтобы покрыть огромный спрос на энергоресурсы, добавил он.

25 июня стало известно, что на саммите G7 будет обсуждаться введение предельных цен на российскую нефть. Кроме того, стало известно, что лидеры стран «большой семерки» выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию в рамках саммита в германском городе Эльмау.

14 июня «Газпром» сообщал, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая». Позже «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Ранее издание The New York Times писало, что США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.

Издание со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса констатировало, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства.

По материалам РИА Новости, газеты «Известия», RT