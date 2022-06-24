Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в циничном отношении к глобальным продовольственным проблемам. Об этом он заявил на встрече в формате «БРИКС плюс», которая прошла в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что с началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в глобальном масштабе сократились и предложение, и спрос на товары и услуги, «самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия». В этой связи Путин напомнил высказывание, приписываемое супруге французского короля Марии-Антуанетте, которая якобы, глядя из окна дворца на голодных бастующих, сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». «Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», – сказал он.

Президент заверил, что урожай зерна в России намечается хороший. «Бог даст, всё будет нормально, и от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых», – добавил он. Тем не менее, отметил российский лидер, усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее.

Прокомментировал Путин и ситуацию вокруг вывоза зерна с Украины. «Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 млн тонн пшеницы и плюс 7 млн тонн кукурузы – тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Но дело-то даже не в этом, – сказал он. – Я уже публично много раз заявлял, хочу ещё раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями Секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного – конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей. Подчеркну: Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».

Ранее сегодня министры иностранных дел «большой семёрки» назвали события на Украине причиной продовольственного кризиса в мире. Их позиция состоит в том, что спецоперация России якобы усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путём блокирования Чёрного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. Москва ранее подчёркивала, что украинские власти сами заминировали выходы из портов, и обвинила в наступлении продовольственного кризиса западные страны, которые ввели против России санкции. 3 июня российский лидер уже отмечал, что обвинения в адрес России, касающиеся продовольственного кризиса, — это перекладывание «с больной головы на здоровую». По его словам, Запад просто хочет «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия».

Говоря о разбалансировке рынка продовольствия, сегодня Путин отметил, что страны Запада «напечатали денег, раздали в своих странах – в богатых странах – и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». «Те же Соединённые Штаты были недавно экспортёром продовольствия – нетто-экспортёром, а теперь они больше, по-моему, на 17 млрд долларов покупают, чем продают. Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков», – указал он.

Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, подчеркнул российской лидер, такие как зерно, «более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения».

Что касается БРИКС, то президент РФ отметил, что «для наращивания практического сотрудничества объединения с партнёрами из числа представленных на нашей встрече государств имеются все реальные возможности». «Не менее востребовано и расширение взаимодействия БРИКС с такими региональными объединениями, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросоюз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских государств Персидского залива, Ассоциация сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, – сказал он. – И конечно же, серьёзные перспективы открываются для сотрудничества всех наших государств в контексте сопряжения интеграционных процессов, идущих в Евразийском экономическом союзе с реализуемым Китаем крупным инфраструктурным и торговым проектом “Один пояс, один путь”. Вообще, убеждены, что только на коллективной основе можно и нужно заниматься решением многих серьёзных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и наша сегодняшняя встреча является примером конструктивной работы именно в таком ключе».

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», Ленты.ру, РБК