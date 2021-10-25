Выступление президента России Владимир Путина на минувшей неделе на заседании международного клуба «Валдай» остается в центре внимания не только в России, но и на Западе. И это понятно: впервые, наверное, глава российского государства не только проанализировал нынешнюю ситуацию, но и затронул кардинальные вопросы мироустройства в тот момент, когда после краха однополярной системы весь мир охватило смятение.

Охваченный русофобией Запад впал в деградацию, углубляющуюся всеобщим упадком из-за острого кризиса не только в связи с пандемией, но и банкротства прежней экономической модели развития, которая привела к расколу общества на безумно богатеющую олигархию и стремительно беднеющее большинство, даже в прежде благополучных странах Европы.

«Интеллектуальным вызовом Европе» назвал озвученные президентом России мысли на валдайском форуме авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

«На мой взгляд, — сказал он в интервью «Российской газете», —Владимир Путин произнес очень нестандартную речь: он не просто расставил акценты для нашей дискуссии, но основательно углубился в проблему конфликта цивилизаций. А главное — не побоялся поставить эти вопросы предельно остро, не обижая Запад, но в то же время подчеркивая российскую позицию. Его речь можно назвать своего рода “манифестом” российских ценностей, которые отличаются от ценностей либеральной Европы», — отметил А. Рар.





Конец капитализма

Одна из важнейших мыслей, высказанная главой российского государства, —это то, что капитализм уже исчерпал себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — подчеркнул Владимир Путин.

Ситуацию в мире президент описал китайской поговоркой «Не дай бог жить в эпоху перемен». «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — отметил он. По его мнению, в настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.

По словам российского лидера, в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, и он становится все глубже и фундаментальнее. И его опасностям необходимо противостоять.

Глава государства уже указывал однажды, что безудержное извлечение прибыли бизнесом и «дикий капитализм» без заботы о людях — это «выстрел в собственную ногу». Он убежден, что в конечном итоге капитализм без заботы о людях ведет не только к разрушению общества, и бизнеса, но и государства.

«Владимир Путин в своем стратегическом выступлении на Форуме Валдай резко и масштабно раскритиковал западную новую идеологию Культуры Отмены, —отмечает, комментируя выступление президента, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Он много раз сравнил современную западную идеологию прогресса с их крайностями с большевиками в Советской России. Обвинил в расизме наоборот. Обвинил в радикальности и нетерпимости. Обвинил в безумии попыток стереть разницу между женщинами и мужчинами и навязывания детям гендерной неопределенности. Призвал западные страны учиться у опыта России, которая убедилась в тупике радикального большевизма. “Здоровый консерватизм ” — вот что считает Путин своей идеологией, идеологией России. Пример такого консерватизма — Николай Бердяев, великий русский философ».

Марков уверен, что «сотни миллионов граждан стран ЕС и США увидят теперь в Путине своего лидера, который говорит то, что думает он и —что думают они. Путин становится главным политическим лидером «здорового консерватизма в мире для сотен миллионов людей», — отметил политолог.

Директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, выступающий в последнее время в роли успешного политического аналитика, замечает, что обращаясь к Западу, Путин подчеркнул: «Мы ни при каких обстоятельствах не будем принимать ваши ценности». Это впервые прозвучало так ясно на государственном уровне, отмечает Шахназаров, подчеркивая, что такая мысль «совпадает с мнением большинства россиян».





Против навязывания ценностей и вмешательства

Некоторые журналисты на валдайском форуме назвали действия США в Афганистане поражением. Отвечая им, Путин не был так категоричен и призвал сосредоточить сейчас усилия на помощи афганскому народу.

«Президент Соединенных Штатов поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана, — отметил президент России. — И он наверняка понимал, может быть, он не знал там в деталях, как это будет происходить, но понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. Но он пошел на это. Принял, взял на себя эту ответственность. Ну, то, как это произошло, конечно, мы видим, и наверное, можно было бы сделать иначе».

Говоря об ответственности Запада за трагедию Афганистана, Путин отметил, что раз «они эту кашу заварили, то уже не должны снимать с себя ответственности за происходящие события и за будущие. И инструментов повлиять на ситуацию в Афганистане у них очень много».

«Это «прежде всего, финансовые инструменты. В том числе, и у Европы. Не нужно здесь задирать нос, как часто делают наши коллеги в Евросоюзе, со снобизмом посматривают на эту территорию. Они тоже несут ответственность за то, что там произошло. Так что надо включаться всем и помогать афганскому народу», — сказал Владимир Путин, отметив, что важно не повторять ошибки прошлого.

Отвечая на вопрос о деятельности Совета Европы и ОБСЕ, Путин отверг их попытки навязывания собственных ценностей и вмешательства в дела других государств.

«Если они будут заниматься исключительно постсоветским пространством, пытаясь поучать вновь образованные независимые государства, которые были созданы на пространстве бывшего Советского Союза, то перспектив у них для существования очень мало. И я вас уверяю, что если бы Россия вышла из этих организаций, то мы посмотрели бы, что дальше будет происходить с этими организациями с точки зрения участия и других стран. Нравоучения никому не нужны», — отметил президент.

Владимир Путин со скрытой иронией поблагодарил Европу за введенные санкции, так как они, как считает президент, положительно повлияли на страну. Он признался, что у него было «чувство тревоги», однако в результате эффект от ответных мер был хороший.

При этом глава государства подчеркнул, что в росте цен на газ Россия не заинтересована. По его словам, дефицит сырья в Европе может составить до 70 миллиардов кубометров, и это рукотворный результат энергетической политики Еврокомиссии. В то же время в строительстве газопровода «Северный поток-2» участвовали пять крупнейших европейских компаний, поэтому проект находится в интересах партнеров России в регионе.

Говоря о ситуации в России, президент заверил, что в нашей стране при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма. При этом он заявил, что в России существует «консерватизм оптимистов».

По словам Владимира Путина, у многих в памяти свежи события 30-летней давности, когда «мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы», в которой страна и общество оказались после распада Советского Союза. Однако Россия верит в возможность стабильного и успешного развития. «Все в первую очередь зависит от наших собственных усилий», — заключил он.

Как отмечают комментаторы, отвергая усиленно навязываемые ей «западные ценности», России вовсе не стремится к самоизоляции и не отвергает сотрудничества с другими странами мира.

«Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы», — подчеркнул РИА Новости представитель Кремля пресс-секретарь Дмитрий Песков..





Резкий диссонанс

Однако резким диссонансом к конструктивной и миролюбивой речи Путина на Валдае явилось прошедшее почти одновременно заседание совета министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, где прозвучали прежние агрессивные призывы к сдерживанию России. Выступившая перед его началом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вообще впала в воинственный раж, объявив, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

«Никто, — сказала она в эфире радио Deutschlandfunk, — не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море». Министр утверждала, будто Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите. Кроме того, она обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

В унисон с ней совершивший вояж по странам Восточной Европы министр обороны США Ллойд Остин обещал, что поддержка Вашингтоном «суверенитета Украины непоколебима». «Мы продолжим сотрудничество, чтобы обеспечить возможность Украине защитить себя и свои территории», сказал министр, указав, что «ни одна третья сторона не имеет права вето относительно решений о вступления в НАТО». Тем самым Остин продемонстрировал, что США цинично игнорируют предупреждения России о «красной черте» в случае вступления Украины в североатлантический альянс.

На фоне такой воинственной риторики, продолжающей звучать со стороны НАТО и США, выступление президента России явилось яркой демонстрацией миролюбия и стремления России к сотрудничеству со всеми государствами.

При этом Путин резко отверг попытки, пересмотреть историю, и уравнивать нацистов и коммунистов. «Ставить на одну доску нацистов и коммунистов — недопустимо. Это — ложь», — сказал Путин.

Российский президент объяснил, что лично исследовал архивные документы. «Я говорю отчасти как исследователь, — пояснил Путин, — Я читал документы. Поднял из архива эти документы. И поверьте — когда читал, то по-другому начала картина складываться. Реально — советское правительство боролось, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Боролись за сохранение Чехословакии… Можно как угодно относиться к Сталину, но нельзя не признавать, что руководство СССР боролось за то, чтобы предотвратить войну»,—отметил Владимир Путин.





Растерянность в западных СМИ

Заявление Путина на Валдае оказалось столь глубоким, радикальным и в тоже время конструктивным, что западные СМИ растерялись и оказались не в состоянии сразу его адекватно проанализировать и оценить. Кроме отдельных, вырванных из контекста цитат и уже набивших оскомину русофобских клише, они пока никак на него не отреагировали по существу, не высказались и лидеры западных государств.

Тем не менее отдельные трезвые оценки уже прозвучали. «Валдайская» речь Владимира Путина в Сочи стала одним из его самых важных внешнеполитических заявлений после выступления в Мюнхене в 2007 году, считает, например, обозреватель и редактор британской газеты «Файнэншл Таймс» по Восточной Европе Нил Бакли, принявший участие в заседании «Валдайского клуба».

«Российский президент Владимир Путин обвинил США в подрыве мирового порядка, созданного после окончания холодной войны, он предупредил, что без попыток создать новую систему глобального управления мир может быть ввергнут в анархию и хаос», — пишет британский журналист.

«Эта речь стала одним из самых важных внешнеполитических заявлений президента Путина после того, как он удивил Запад в Мюнхене в 2007 году, обвинив США в том, что они преступили все возможные границы и создают новые разделительные линии в Европе», – считает Бакли.

Высоко оценили речь Путина в Китае. Так, читатели китайского портала «Гуаньча», например, поддержали заявление президента России об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином из-за хороших отношений между странами. Они одобрили заявление российского президента о том, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела», — написал Цянь Шоу.

По мнению китайских пользователей, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения. «У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба!» — написал один из читателей.

«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», — отметил один из китайских пользователей, осуждая позицию США, которые делают ставку на создание все новых военных союзов.

Уже сейчас ясно, что выступление Владимира Путина на заседании «Валдайского клуба», как и его речь в Мюнхене в 2007 году, еще будут долго обсуждать и анализировать и в нашей стране и за рубежом. Особенно главный, озвученный им тезис о том, что капитализм изжил себя.

Но ведь и Россия сейчас живет при капитализме. Каким же путем нам идти дальше? Важно еще и другое. На брошенный Путиным интеллектуальный вызов Западу пока нет ответа. Может, потому, что нечего сказать?





