Хотите увидеть настоящего Орка, а не придуманного западными писателями. Вот он перед вами. Он стоит в Петербурге в военной амуниции в накинутом плаще на самой высокой точке собора с ПЛАМЕННЫМ МЕЧОМ-ХрисаОРОМ в руке и поднятым вверх клинком или коротким мечом (скифским). Пламенный Меч у него опущен и значит- древняя война закончена. Шлем тоже снят и лежит рядом у ноги. Это покровитель Севера России Архангел Уриил (см. п. 63 Архангел Уриил и город Архангельск). Великий Оружейник и Воин, Вождь народов. И это реальная историческая личность победитель в Войне Богов. Он обладал неким непобедимым оружием Ором, вместо лезвия у которого было пламя-ор. Оно от богов. От Ора произошло слово «оружие» (версия автора).

Украинцы русских называют Орками, а взяли они это выражение на Западе из произведения Толкиена, который Север сделал оплотом Зла. «Изначально оплот Зла находился (вполне традиционно) на Севере; но, поскольку он был разрушен и, более того, поглощен морем, потребовалось возвести новую крепость, подальше от Валар, эльфов и морской державы Нуменор. Джон Р.Р. Толкин в письме в «Аллен энд Анвин», 23 февраля 1961 год».

Как раз на Севере на побережье Ледовитого океана находилось царство жрицы Луны между Северной Двиной и Полярным Уралом («Великая Росия», Марко Поло) и империя Попа Ивана до самой Чукотки, где жила вторая ветвь словенов-русов. Там действительно произошла природная катастрофа, обрушились и утонули прибрежные земли и на их месте образовались моря. Такая же катастрофа произошла на Тихом океане в бывшем царстве Луны (Нуменор?). Когда Луна начала войну за обладание миром, она взяла в союзники восточников-Армию с военноначальником Георгием-Жором 6-м потомком Попа Ивана. Другое их название Асы, которых Александр Македонский называет «знатнейшем русским коленом словенов» (Сказание о Словене и Руссе и городе Словенске). Их (асов) можно назвать предками «казачества».

У Толкиена речь явно идёт о Исходе Северных и Восточных народов в «Средиземье»-Русскую равнину из-за природной катастрофы на Тихом, Ледовитом океанах, когда разрушились и утонули прибрежные земли. Тогда оттуда ушли в европейскую Русь восточные и южные русы Аса и смешались. Запад их называет одним наименованием- «русские». Он прямо сейчас вместе с украинцами создаёт из русских соответствующий образ некого урода рода человеческого-абсолютного животного, живодёра и насильника, как у придуманого образа Орков Толкиена. Изощрённая ложь подаётся за правду. Оказывается, ВСЁ повторяется.

Древняя война руссов, которую проиграл Запад, но выиграла Роса-Луна вместе с «Архангелами» и породило произведение Толкиена. Архангел Уриил, обладатель Ора-один из четырёх главных военноначальников, обеспечил ей победу. Но у Толкиена всё наоборот-победители Орки представлены зверями, недостойными жизни на этой земле и поэтому подлежат уничтожению. И, значит, впереди новая война до полного уничтожения орков.

Вот какими их представляют сейчас.

Фигура Лурца в Велингтоне .Новая Зенландия.

А вот какими они были на самом деле.

«В легендариуме Джона Р. Р. Толкина - злобный, варварский народ, подчинявшийся Тёмному Властелину. Были выведены падшим Вала Мелькором из захваченных эльфов при помощи чёрной магии. Позднее стали самостоятельным народом Средиземья, всегда служившим Тьме и отличавшимся злобным нравом. Орки составляли основу армий как Мелькора, так и Саурона» (интернет. Орки). «Тёмная страна» подробно описана у Марко Поло, как сосед Великой Росии (с одной «с») на Севере.

«Творчество Толкиена пришло в СССР ещё до перестройки, стало культом. Первыми к нему обратились и конечно зависли в нём представители ценителей западных ценностей, диссидентами. Первая книга "Хранители" зачитывалась до дыр, без всяких сомнений в ней орки и Мордор выступали, как враги всего человеческого, враги западного мира. Отсюда и такая бешеная популярность у "мыслящих по западному". Эпоха увлечения Толкиенизмом породила целую субкультуру, которая не зависимо от автора оригинала начала жить своей жизнью и развиваться в разные стороны. Появились авторы, пишущие в рамках этой вселенной.

Вышла книга «Черная книга Арды» (явно Орда, п. 99, автор). Это уже была адаптация. В ней история описывалась с точки зрения проигравшей стороны» (дискуссия в интернете- «Хохмач»).

Удивительно другое, как украинцы- русские и славяне по происхождению, вдруг захотели забыть, кто они на самом деле, и начали собственными руками крушить Великий Славянский-Русский Мир, к которому они принадлежали. В «Сказании о Словене и Руссе…» на земле Украины проживали племена 4-х родных братьев от единого отца Скифа: Словена, Руса, Болгара и Комана, последний жил на восточной стороне Днепра, другие на западной (это показано на карте, п. 99). У украинцев и русских один корень. После природной катастрофы Севера и Востока сюда пришло «казачество» («атаманты» греч.). Он состояли из двух групп: «Аргуны» в шароварах (они так нарисованы на карте) и «Белые» Георгия. Они обе из одного рода Попа Ивана, но разной веры, первые мусульманской, вторые христианской, так пишет Марко Поло.

В негативном восприятии русских косвенно ненароком поучаствовали и историки, которые написали «занудную» историю руссов по западным источникам. А что может быть в западных хрониках, то же, что и у Толкиена- оболганная история орков.

Вот так, лиши народ памяти и бери его без боя (Н. Михалков). И ведь взяли. Кто следующий.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г . Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).