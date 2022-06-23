Советские моряки топят U-250/Владимир Нагирняк и Егор Яковлев
Курс “Профессия Python-разработчик” от Skillbox — https://clc.to/1dLLlQ По промокоду ”История” для моих подписчиков будет скидка 50%!
Продолжаем наш марафон, посвящённый Великой Отечественной Войне. Егор Яковлев и Владимир Нагирняк беседуют о знаменитом бое советского катера с немецкой подлодкой в Финском заливе в 1944-м году, окончившемся взятием в плен немецких подводников и командира корабля.
#цифроваяистория #егоряковлев #ВладимирНагирнякЦИ #u250 #великаяотечественная
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3063
Тлгр-канал Владимира Нагирняка: https://t.me/dasboothistory
Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie