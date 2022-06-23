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Советские моряки топят U-250/Владимир Нагирняк и Егор Яковлев

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Продолжаем наш марафон, посвящённый Великой Отечественной Войне. Егор Яковлев и Владимир Нагирняк беседуют о знаменитом бое советского катера с немецкой подлодкой в Финском заливе в 1944-м году, окончившемся взятием в плен немецких подводников и командира корабля.
#цифроваяистория #егоряковлев #ВладимирНагирнякЦИ #u250 #великаяотечественная

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/3063

Тлгр-канал Владимира Нагирняка: https://t.me/dasboothistory

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f3cvL6L6ppQ
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