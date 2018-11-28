Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2018
- 12:17 Арестованным украинским морякам предъявлены обвинения.
- 10:51 Вторая попытка: на Украине ещё раз опубликовали указ о военном положении.
- 08:01 «Работа после АТО»: «киборги» прозревают (ФОТО).
- 07:30 Берлин отворачивается от Киева: как Украина сама себя высекла на Азове.
- 07:00 ФСБ опубликовала список оружия, найденного на захваченных украинских судах.
- 06:30 «Скоро выборы», — немцы о военном положении на Украине.
- 05:01 Остановить травлю: депутаты и жители украинского Геническа выступили за УПЦ и против Киева с Константинополем (ВИДЕО).
- 03:15 Для меня это такие же украинцы.
- 03:00 «Запугать русских танкистов»: Лагерь боевиков «Правого сектора» появится на границе с ПМР и Молдавией.
- 02:00 Порошенко объяснил решение о военном положении.
- Вчера 23:35 Сиротские окопы под Мариуполем.
- Вчера 22:16 Провокацией в Керченском проливе руководил капитан ВМСУ, едва не утопивший катер прямо на параде (ФОТО, ВИДЕО).
Арестованным украинским морякам предъявлены обвинения
Двенадцати украинским морякам с задержанных пограничниками ФСБ судов ВМСУ предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.
По ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ украинским морякам грозит до 6 лет тюрьмы.
Напомним, накануне Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу на два месяца 15 украинских моряков. Судебные заседания по остальным участникам украинской провокации ещё впереди.
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Вторая попытка: на Украине ещё раз опубликовали указ о военном положении
Правительственная газета Украины «Урядовий кур’єр» в среду повторно опубликовала указ президента Порошенко о введении в стране военного положения.
На этот раз в тексте говорится, что военное положение вводится на 30-дневный срок, с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.
Напомним, что именно за такой вариант проголосовала Верховная рада, однако вчера в печать вышел указ, вводящий военное положение на 60 суток, как изначально рассчитывал Порошенко.
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«Работа после АТО»: «киборги» прозревают (ФОТО)
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно!» — говорил незабвенный лектор Никадилов из советского кинофильма «Карнавальная ночь». А вот «ветераны котлов» и «киборги аэропорта» могут почти наверняка сказать: работа после «АТО» — вещь эфемерная.
На одном из профильных форумов редакция «Русской Весны» наткнулась на занятную запись от 9 ноября сего года: «воин света и добра» жалуется на столкновение с жестокой реальностью.
«Я работал PHP-разработчиком с 2011 по 2014; с 2014 по 2018 служил в ВСУ; в 2018 поработал полгода удаленно, проект недавно закончился. Сейчас ищу работу. Сделал 2 из 3-х тестовых заданий, после которых меня пригласили в офис и мы мило беседовали на технические темы, о проекте и т. д., пока я не сказал, что служил», — так он начинает свой рассказ.
«Хотя в резюме я поставил просто пробел между 2014 и 2018, только одна HR через 15 минут разговора спросила, чем я занимался в эти годы, и через минуту ответила, что я не подхожу.
Также было несколько собеседований без тестового задания, на которых лицо HR или PM парализовало сразу после слов: „Я служил“.
В резюме я специально оставил пробел с 2014 по 2018, чтоб попасть хотя бы на указанные собеседования, так как на резюме, где была указана служба, ответило 2 человека за 2 месяца.
Я хотел бы понять: стоит ли вообще пытаться найти не удаленную работу? Всем спасибо».
Нам остаётся только посоветовать «киборгу» задаться вопросом: «я хотел бы понять: стоит ли вообще идти убивать своих вчерашних сограждан?»
Ну а на украинских сайтах поиска работы тем временем появляются специальные разделы, чтобы «ветераны котлов» не тратили время кадровиков попусту.
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Берлин отворачивается от Киева: как Украина сама себя высекла на Азове
Для немецкой экономики политическая или военная напряжённость никогда не была поводом для радости, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung. А в случае с Украиной и событиями в Керченском проливе ещё и момент оказался очень неподходящим, подчёркивает автор статьи.
Дело в том, что в четверг на этой неделе в Берлине должна пройти очень важная инвестиционная конференция, а именно Немецко-украинский экономический форум. Его должны были посетить премьер-министр Украины Владимир Гройсман, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер.
На конференции планировалось обсудить возможные варианты углубления сотрудничества двух стран, но конфликт с Россией грозит срывом всех договорённостей. И теперь «немецкая экономика боится нового украинского шока», подчёркивает издание.
«Нас очень беспокоит то, что происходит в Азовском море. На фоне хрупкого статус-кво из искр, которые там летают, может разгореться сильный пожар», — предостерегла исполнительный директор Восточного комитета и Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Ута Кохловски-Каджая. По её словам, оба порта в Бердянске и Мариуполе жизненно важны для украинской торговли.
Она считает, что Россия должна предоставить украинским кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив: «Мы надеемся, что немецкое правительство и Франция как участники нормандского формата смогут оперативно посадить стороны конфликта за стол переговоров».
За пределами ЕС Украина — это второй по важности восточноевропейский рынок сбыта для Германии. На Украине работают 2000 предприятий, финансируемых из Германии. В 2016 году в Киеве появилась немецко-украинская торговая палата. Когда начался российско-украинский конфликт объём торговли между Германией и Украиной сильно сократился, но в последнее время ситуация наладилась.
В 2017 товарообмен вырос на 22% и достиг €6,6 миллиардов. Положительный тренд сохранялся и в первые девять месяцев этого года. Но из-за ситуации в Азовском море всё может измениться.
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ФСБ опубликовала список оружия, найденного на захваченных украинских судах
В ФСБ заявили, что на кораблях ВМС Украины, захваченных пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, нашли гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.
Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
«На задержанных военных судах ВМС Украины находились следующие виды вооружения и боеприпасов: 30 мм пушка — 4 единицы, автоматический гранатомет АГС-17 — 4 единицы, пулемет „ДШК“ (Дягтерева-Шпагина крупнокалиберный) 12,7 мм — 2 единицы, пулемет ПКТ (пулемет Калашникова танковый) 7,62 мм — 4 единицы, автомат АК-47 5,45 мм — 13 единиц (судя по всему тут закралась ошибка, т.к. АК-47 имеет калибр 7,62, – прим. РВ), пистолет ПМ 9 мм — 4 единицы, травматический пистолет 9 мм — 1 единица, сигнальный пистолет ПС — 1 единица, осколочно-фугасный снаряд 30 мм — 765 единиц», — говорится в документе.
В ФСБ добавили, что также на судах находилось 1975 выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, 495 выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.
В сообщении поясняется, что «пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, их всего четыре, по две на каждый катер».
Как сообщала «Русская Весна», ФСБ также опубликовала трофейные документы моряков ВМСУ.
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«Скоро выборы», — немцы о военном положении на Украине
Немецкие СМИ, в том числе издания Die Welt и Die Zeit, написали о введении Киевом военного положения после инцидента с нарушением украинскими кораблями российской границы в Керченском проливе. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Ранее в понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.
Многие пользователи выразили мнение, что введение военного положения связано с низким рейтингом Порошенко и его желанием отсрочить предстоящие выборы.
«Кто от этого выиграет? Скорее всего, Порошенко и его олигархи!», — написал Egoldr.
«Очевидно, что олигарх Порошенко хочет отвлечь от коррупционных дел. На Украине выборы президента и рейтинг Порошенко в настоящее время, согласно опросам, составляет едва ли пять процентов», — отметил Frank R. в комментариях под статьей газеты Die Welt.
«В марте выборы. У миллиардера, согласно опросам, девять процентов рейтинга. И с введением военного положения он укрепляется», — выразил мнение Rafael K.
«Украина намеренно нарушает границу России с помощью военных кораблей, сейчас продавливает военное положение, а одиозный пятипроцентный Порошенко теперь не должен являться на выборы весной следующего года, но виновата, конечно, Россия», — отметил Hans M.
В то же время некоторые читатели обвинили власти России и Украины в ведении «политических игр», от которых страдают обычные люди.
«Великие и могучие играют в свои сюрреалистичные игры. Население подстрекается дезинформацией и пропагандой к братоубийству. Как во всех войнах. „Маленькие люди“ всегда становятся жертвами», — поделился мнением Martin B.
Утром 25 ноября украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.
Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.
В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
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Остановить травлю: депутаты и жители украинского Геническа выступили за УПЦ и против Киева с Константинополем (ВИДЕО)
Генические депутаты поддержали обращение от прихожан «о вмешательстве в деятельность» УПЦ МП.
Во вторник на сессию Генического городского совета в Херсонской области пришли около 20 прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. От их имени депутат Александр Пинаев предложил внести в повестку дня вопрос «о вмешательстве в деятельность УПЦ» МП.
И хотя он обвинил в незаконном вмешательстве действующую центральную власть, проект обращения был предложен для принятия также органом власти, только местного самоуправления.
Пинаев говорил об опорочении церкви УПЦ МП, в то же время негативно отзывался как об УПЦ КП, так и о Вселенском патриархате (Константинопольской православной церкви).
Большинство Генических депутатов поддержали обращение, которое направят руководителям страны, правоохранительных органов, православной церкви. Итоги голосования: 18 — «за», 2 — «против», 1 — «воздержался», 2 — не голосовали.
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Для меня это такие же украинцы
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«Запугать русских танкистов»: Лагерь боевиков «Правого сектора» появится на границе с ПМР и Молдавией
Основными «защитниками суверенитета» соседней страны должны стать закаленные Майданом и войной на Донбассе боевики «Правого сектора»*, ряды которого за последние несколько лет существенно поредели.
Сегодня стало известно, что власти Винницы с наибольшим рвением из всех украинских областей принялись вводить военное положение на своей территории. Об этом проинформировал журналистов глава местной облгосадминистрации Валерий Коровий.
«Мы осуществляем комплекс мероприятий, связанный, в первую очередь, с координацией работы силовых структур и ведомств на территории Винницкой области, в частности, в вопросах территориальной обороны», — заявил Коровий.
«Мы говорим об особом правовом режиме, который будет введен на территории области. Мы имеем 32 км границы с Приднестровьем. И мы приняли достаточно серьезные меры: еще в 2014–2015 годах вырыли большой противотанковый ров, у нас на том промежутке границы спокойно. Но когда мы говорим о правовом режиме, то вчера проводили совет обороны, были привлечены территориальные подразделения министерств и ведомств, расположенных на территории области. Начали работы по уточнению мобилизационного резерва, оповещения резервистов первой очереди», — отметил Коровий.
Как показали результаты вчерашнего совещания в местной обладминистрации, противотанковый ров на границе с Приднестровьем находится в удручающем с военной точки зрения состоянии, и для охраны безопасности будет привлечен «мобилизационный резерв».
Именно так на языке украинских чиновников называются боевики различных националистических формирований, футбольные фанаты и даже террористы исламистских группировок. Что касается последней группы лиц, то в Виннице они будут представлены в основном натурализованными арабами, которые, как считают украинские чиновники, должны запугать «русских танкистов из Приднестровья».
При этом, как уже было в 2014 году, основными «защитниками суверенитета» соседней страны должны стать закаленные Майданом и войной на Донбассе боевики «Правого сектора», ряды которого за последние несколько лет существенно поредели.
Как сообщили в аппарате Валерия Коровия, «сегодня многие даже „сотники Майдана“ работают простыми таксистами и грузчиками, а кто-то просто спился, поэтому нам придется им прилично заплатить, но указ президента надо выполнять…»
Характерно, что правоохранительные органы Молдовы никак не отреагировали на инициативу своих украинских коллег, ведь Винница граничит не только с Приднестровьем, но и с другими регионами республики.
А, как показали события 2014 года, украинские националисты очень любят устраивать массовые драки, проникая, в том числе, и на молдавскую территорию. Например, 4 года назад, только в приграничных Сороках в несколько раз возросло количество зафиксированных случаев разбойных нападений. Отдельные жалобы на гостей из Украины поступали и от жителей северной столицы — города Бельцы.
На сегодняшний же день гражданам Молдовы, которые живут в приграничных районах, стоит особое внимание уделять собственной безопасности — за эти несколько лет среди украинских «защитников незалежности» значительно увеличилось количество преступных элементов, способных как на мелкие кражи, так и на более серьезные правонарушения.
В сложившейся ситуации мы призываем всех журналистов и блогеров молдавского государства внимательно отслеживать ситуацию на границе и сообщать об инцидентах как в правоохранительные органы, так и журналистам средств массовой информации.
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Александр Медведев, для «Русской Весны»
*Запрещенная в России экстремистская организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко объяснил решение о военном положении
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимость ввести на Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией.
Об этом он заявил во вторник, 27 ноября, в интервью украинским телеканалам.
Глава украинского государства отметил, что его слова подтверждаются увеличением военного контингента России возле украинской границы.
«Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — подчеркнул Порошенко.
Во время интервью президент также продемонстрировал данные украинской разведки со снимками, сделанными в сентябре и октябре. На них, по его словам, изображена российская военная база в 18 км от украинской границы.
«Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы?» — заявил Порошенко.
Он также добавил, что значительно увеличилась численность подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной, и оправдать это позицией о проведении военных учений нельзя.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сиротские окопы под Мариуполем
Новые образчики украинской пропаганды.
Видео из под Мариуполя, где патриотичные "онижедети" копают окопы.
Мне это напомнило аналогичные духоподъемные ролики из Сирта и Мосула, где ИГИЛ в аналогичном духе пытался показать на оккупированных территориях единство "армии и народа" c марширующими детьми и детьми, которые помогают на блок-постах или на публичных казнях.
Для тех кто не в курсе, в постановке использовали детей-сирот из детского дома "Республика Пилигрим", которой руководит сектант-евангелист Мохненко, объявившего Путина "лже-христом" и использовавшего детей-сирит для организации политической голодовки против "российской агрессии".
На рытье окопов сиротки тоже сгодятся, раз инженерные войска не могут в тылу отрыть еще одну линию окопов.
Народ между тем, предчувствуя заморозку вкладов, сегодня активно ломанулся в банки и обменники.
При этом обстреливают почему-то не Мариуполь, а Коминтерново, где огонь практически не прекращается.
Но эти обстрелы на укро-ТВ разумеется не покажут, потому что "сами себя и все такое".
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Провокацией в Керченском проливе руководил капитан ВМСУ, едва не утопивший катер прямо на параде (ФОТО, ВИДЕО)
Как стало известно из опубликованного ФСБ документа, провокационными действиями украинских моряков в Керченском проливе командовал командир воинской части А2951, капитан третьего ранга Павел Рудь, отправивший три судна с задачей скрытно подойти к Керчь-Еникальскому каналу и скрытно же его пройти.
Сам же он остался в Одессе.
Задача была провалена сразу по выходу из порта.
Впрочем, это не удивительно, учитывая, что в 2014 году прямо на параде в честь дня ВМС Украины капитан Рудь показал мастер-класс по скрытному передвижению, едва не превратив в «подлодку» ракетный катер «Прилуки». Момент с частичным погружением катера под воду можно увидеть в видеоролике.
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