Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2018

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно!» — говорил незабвенный лектор Никадилов из советского кинофильма «Карнавальная ночь». А вот «ветераны котлов» и «киборги аэропорта» могут почти наверняка сказать: работа после «АТО» — вещь эфемерная.

На одном из профильных форумов редакция «Русской Весны» наткнулась на занятную запись от 9 ноября сего года: «воин света и добра» жалуется на столкновение с жестокой реальностью.

«Я работал PHP-разработчиком с 2011 по 2014; с 2014 по 2018 служил в ВСУ; в 2018 поработал полгода удаленно, проект недавно закончился. Сейчас ищу работу. Сделал 2 из 3-х тестовых заданий, после которых меня пригласили в офис и мы мило беседовали на технические темы, о проекте и т. д., пока я не сказал, что служил», — так он начинает свой рассказ.

«Хотя в резюме я поставил просто пробел между 2014 и 2018, только одна HR через 15 минут разговора спросила, чем я занимался в эти годы, и через минуту ответила, что я не подхожу.

Также было несколько собеседований без тестового задания, на которых лицо HR или PM парализовало сразу после слов: „Я служил“.

В резюме я специально оставил пробел с 2014 по 2018, чтоб попасть хотя бы на указанные собеседования, так как на резюме, где была указана служба, ответило 2 человека за 2 месяца.

Я хотел бы понять: стоит ли вообще пытаться найти не удаленную работу? Всем спасибо».

Нам остаётся только посоветовать «киборгу» задаться вопросом: «я хотел бы понять: стоит ли вообще идти убивать своих вчерашних сограждан?»

Ну а на украинских сайтах поиска работы тем временем появляются специальные разделы, чтобы «ветераны котлов» не тратили время кадровиков попусту.

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