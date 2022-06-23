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Проникновение российских интересов

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Премьер-министр Болгарии Петков, которому вчера объявили вотум недоверия в парламенте, обвинил в этом…Россию и российского посла, которые якобы стояли за его низвержением.
Петков считает, что всему причиной "проникновение в Болгарию российских интересов". На деле же, все куда банальней – уже существовавшие внутриболгарские противоречия дополнились экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен. Ситуация обострилась после начала СВО на Украине, а позднее усугубилась, когда под давлением США Болгария (в отличие от многих других европейских стран), отказалась покупать российский газ за рубли, что привело к прекращению поставок российского газа в Болгарию и как следствие, к ухудшению социально-экономического положения населения, чем и воспользовалась оппозиция свалив Петкова. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Болгария без лишнего шума откроет счета в "Газпромбанке" и начнет закупать газ по рублевой схеме.

О полном выпадении Болгарии из американской сферы влияния говорить конечно не приходится, но сам факт падения правительства канадского болгарина (Петков учился в Канаде) весьма симптоматичен, особенно на фоне поражения партии Макрона на выборах во Франции. У войны на Украине для Запада есть вполне осязаемая политическая цена, которую уже начали платить.

PS. Германия сегодня официально признала, что ей не хватает газа. Правительство призывает немцев экономить газ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7694881.html
Метки: балканы, Болгария, война на украине, газ, Россия, экономика
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