Российские войска спасли Таджикистан от исламистов.

25 лет назад российские военнослужащие стали форпостом на пути проникновения исламистов в Центральную Азию — 8 марта 1993 года в Таджикистане 9-я застава Московского пограничного отряда приняла первый бой с афганскими боевиками. Подразделению приходилось действовать в условиях гражданской войны, которая тогда разгорелась в соседнем государстве. Спустя четыре года на таджикской земле наступил мир, который сохраняется до сих пор благодаря присутствию контингента из России

Пограничный пост Хорогского пограничного отряда, 1996 год РИА Новости

Весной 1992 года Таджикистан пополнил список горячих точек планеты. В бывшей советской республике начались открытые столкновения между силами первого президента Рахмона Набиева и оппозицией, представленной альянсом исламистов и «демократов».

Тревогу у Москвы и постсоветских лидеров Центральной Азии вызывала опасность проникновения в Таджикистан моджахедов из соседнего Афганистана и превращение республики в оплот ваххабизма в регионе. Экстремисты из соседней страны обещали «помочь братьям», воевавшим против правительственных войск.

Учитывая это, 19 октября 1992 года министр безопасности РФ Николай Голушко распорядился сформировать в Таджикистане Краснознамённую Пограничную группу России на базе оперативно-войскового отдела Среднеазиатского пограничного округа. Фактически Москва восстановила распавшуюся в декабре 1991 года единую систему погранслужбы.

Первой масштабной атаке афганских моджахедов подверглась 9-я застава Московского пограничного отряда. В ночь на 8 марта 1993 года около 50 боевиков попытались переправиться через реку Пяндж, но были рассеяны огнём российских военнослужащих. В ходе скоротечного боя были уничтожены 11 экстремистов.

Регулярные нападения

По данным российской разведки, атаке на 9-ю заставу предшествовала концентрация около тысячи исламистов в северных районах Афганистана. Основная часть террористов выдвинулась к границе Таджикистана из города Кундуз, находящегося примерно в 70 км от границы республики. В составе колонн моджахедов были замечены 50 бронетранспортёров и средства для переправы через реку.

16 марта 1993 года бой с афганскими исламистами приняла 15-я застава Московского погранотряда, уничтожившая 17 нападавших. В апреле российские пограничники предотвратили ещё одну попытку моджахедов переправиться через Пяндж. По бандитам был открыт огонь из танков и гранатомётов.

29 мая нападению подверглась 11-я застава Московского погранотряда. Террористы обстреляли позиции военнослужащих из миномётов и гранатомётов, а потом пошли в пешую атаку. Заставе удалось продержаться благодаря прибывшим на подмогу двум боевым вертолётам. Жертвами боевиков стали три солдата.

Участок таджикско-афганской границы, охраняемый российскими пограничниками © Дмитрий Донской/РИА Новости

13 июля 1993 года состоялось самое кровопролитное сражение между пограничниками и моджахедами. Бой с превосходящими силами противника приняла 12-я застава. Одним из участников нападения был арабский наёмник Хаттаб, ставший во второй половине 1990-х годов одним из лидеров чеченских террористов.

На протяжении нескольких часов 48 российских военнослужащих сдерживали натиск 250 боевиков.

Под прикрытием пулемётного огня сержанта Сергея Евланова оставшиеся в живых пограничники были вынуждены отступить. Однако вечером того же дня по моджахедам был нанесены массированные артиллерийский и воздушный удары. Застава вновь вернулась под российский контроль.

В бою с террористами погибли 22 пограничника и три солдата 201-й мотострелковой дивизии. Шесть бойцов были удостоены звания Героя России, в том числе четверо — посмертно.

В интернете сохранились кадры построения выживших в том сражении солдат. Израненные пограничники после доклада о выполнении поставленной задачи не смогли сдержать слёз.

Регулярные нападения на заставы не прекращались до 1997 года включительно. Российское командование, осознавая сложность ситуации, с 1994 года перешло к проведению пограничных операций, устраивая крупным бандформированиям засады в приграничной полосе.

«Защищали конституционный строй»

Огромный вклад Россия внесла в урегулирование внутренней ситуации в Таджикистане. 25 мая 1993 года Москва и Душанбе подписали Договор о дружбе и взаимопомощи, Договор о сотрудничестве в военной области и несколько соглашений, которые регламентировали статус военнослужащих РФ.

По сути, российские войска выполняли в Таджикистане миротворческую миссию. Основу контингента РФ со штабом в Душанбе составляла 201-я Гатчинская мотострелковая дивизия, входившая в Среднеазиатский военный округ СССР, и авиационная группировка. Многие офицеры соединения имели за плечами опыт войны в Афганистане.

Бойцы разведподразделения 149-го мотострелкового полка (МСП) 201-й мотострелковой дивизии (МСД) ВС РФ во время тренировочных занятий на военной базе в Таджикистане РИА Новости

Поддержку 201-й дивизии оказывала 15-я отдельная бригада специального назначения ГРУ. Подразделение входило в состав узбекских ВС, но состояло в основном из этнических русских. Военные разведчики выполняли наиболее сложные боевые операции и занимались обучением таджикской армии.

«Хотелось бы пояснить, чем мы в республике занимались и в чьих интересах действовали. Мы защищали конституционный строй Таджикистана… Думали в первую очередь о том, что матушке-России не нужен был этот бардак в регионе, где к власти рвались исламские фундаменталисты. Все, кто там воевал из гэрэушников, имели опыт Афганистана за плечами», — вспоминал генерал-майор Александр Чубаров, служивший в 15-й бригаде.

По словам офицера, русских военнослужащих местные жители называли миротворцами и «встречали как освободителей». Причиной такого расположения к спецназовцам и мотострелкам Чубаров объясняет резнёй, которую периодически устраивали обе стороны конфликта. Русские воспринимались ими как гаранты мирной жизни.

Ведущая роль в России проявилась и в том, что в 1993 году министром обороны правительственных сил Таджикистана был назначен ветеран афганской кампании, полковник (позднее — генерал-майор) Александр Шишлянников.

«Я сам создал национальную армию на полигоне, в палатках. У нас не было вооружённых сил, у нас не было министра обороны, у нас не было генералов и офицеров. Мы попросили у другого государства более 200 офицеров. И среди них я выбрал полковника Шишлянникова, назначил министром обороны», — рассказал в октябре 2012 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Выполняя свой долг

В 1992—1993 годах таджикская оппозиция потерпела несколько ощутимых поражений, не получив ожидаемого объёма помощи из-за рубежа. 5 апреля 1994 года в Москве стартовал первый раунд переговоров между правительством и мятежниками (Объединённой таджикской оппозицией, ОТО).

17 августа 1995 года власти и оппозиция подписали протокол об основных принципах установления мира и национального согласия. Окончательное урегулирование конфликта произошло в 1997 году, когда были заключены соглашения по военным и политическим вопросам.

Однако таджикско-афганская граница оставалась крайне напряжённым участком. В 1998—2005 годах боевики предприняли несколько крупных, но безуспешных попыток перебраться в Таджикистан. Тесное взаимодействие пограничники осуществляли с органами госбезопасности Таджикистана и Агентством по контролю за наркотиками.

Вооруженный межклановый конфликт в Таджикистане между сторонниками центральной власти и различными группировками в лице Объединенной таджикской оппозиции (1992-1997). Пленные. РИА Новости

В 1992—2005 годах на таджикско-афганской границе произошли более 500 боестолкновений и 1,6 тыс. попыток прорыва. Выполняя свой долг, погиб 161 пограничник, российские солдаты уничтожили около 3 тыс. боевиков и наркоконтрабандистов. В общей сложности было изъято свыше 30 тонн наркотических веществ, в том числе 11 тонн героина.

В 2005 году Владимир Путин распорядился вывести пограничную группировку с территории Таджикистана. Контроль над границей был передан таджикским силовикам. Однако Россия сохранила своё военное присутствие в республике — на боевом дежурстве по-прежнему находится 201-я дивизия в составе около 7 тыс. военнослужащих.

На сегодняшний день в рамках ежегодных учений подразделения России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии отрабатывают переброску на таджикско-афганскую границу. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, насчитывающие более 22 тыс. человек, в любой момент готовы прийти на помощь Душанбе.

В беседе с RT руководитель Ассоциации приграничного сотрудничества военный эксперт Александр Собянин отметил, что Россия действовала в Таджикистане в соответствии с собственными национальными интересами, так как стабильность в республике — залог безопасности Центральной Азии и самой России.

«Таджикистан прошёл страшное испытание гражданской войной и едва избежал вторжения со стороны афганских боевиков. Без помощи Москвы и военного присутствия России светский режим в Душанбе обречён. Так было в 1992 году. И, к сожалению, не смогу сказать, что ситуация кардинально изменилась», — подчеркнул Собянин.

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