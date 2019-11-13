Московская застава: как российские войска спасли Таджикистан от исламистов

В 1993 году российские военнослужащие стали форпостом на пути проникновения исламистов в Центральную Азию — 8 марта 1993 года в Таджикистане 9-я застава Московского пограничного отряда приняла первый бой с афганскими боевиками. Подразделению приходилось действовать в условиях гражданской войны, которая тогда разгорелась в соседнем государстве. Спустя четыре года на таджикской земле наступил мир, который сохраняется до сих пор благодаря присутствию контингента из России. О малоизвестной миротворческой миссии российской армии — в материале RT.

Весной 1992 года Таджикистан пополнил список горячих точек планеты. В бывшей советской республике начались открытые столкновения между силами первого президента Рахмона Набиева и оппозицией, представленной альянсом исламистов и «демократов».

Тревогу у Москвы и постсоветских лидеров Центральной Азии вызывала опасность проникновения в Таджикистан моджахедов из соседнего Афганистана и превращение республики в оплот ваххабизма в регионе. Экстремисты из соседней страны обещали «помочь братьям», воевавшим против правительственных войск.

Учитывая это, 19 октября 1992 года министр безопасности РФ Николай Голушко распорядился сформировать в Таджикистане Краснознамённую Пограничную группу России на базе оперативно-войскового отдела Среднеазиатского пограничного округа. Фактически Москва восстановила распавшуюся в декабре 1991 года единую систему погранслужбы.

Первой масштабной атаке афганских моджахедов подверглась 9-я застава Московского пограничного отряда. В ночь на 8 марта 1993 года около 50 боевиков попытались переправиться через реку Пяндж, но были рассеяны огнём российских военнослужащих. В ходе скоротечного боя были уничтожены 11 экстремистов.

Регулярные нападения

По данным российской разведки, атаке на 9-ю заставу предшествовала концентрация около тысячи исламистов в северных районах Афганистана. Основная часть террористов выдвинулась к границе Таджикистана из города Кундуз, находящегося примерно в 70 км от границы республики. В составе колонн моджахедов были замечены 50 бронетранспортёров и средства для переправы через реку.

16 марта 1993 года бой с афганскими исламистами приняла 15-я застава Московского погранотряда, уничтожившая 17 нападавших. В апреле российские пограничники предотвратили ещё одну попытку моджахедов переправиться через Пяндж. По бандитам был открыт огонь из танков и гранатомётов.

29 мая нападению подверглась 11-я застава Московского погранотряда. Террористы обстреляли позиции военнослужащих из миномётов и гранатомётов, а потом пошли в пешую атаку. Заставе удалось продержаться благодаря прибывшим на подмогу двум боевым вертолётам. Жертвами боевиков стали три солдата.

13 июля 1993 года состоялось самое кровопролитное сражение между пограничниками и моджахедами. Бой с превосходящими силами противника приняла 12-я застава. Одним из участников нападения был арабский наёмник Хаттаб, ставший во второй половине 1990-х годов одним из лидеров чеченских террористов.

На протяжении нескольких часов 48 российских военнослужащих сдерживали натиск 250 боевиков.

Под прикрытием пулемётного огня сержанта Сергея Евланова оставшиеся в живых пограничники были вынуждены отступить. Однако вечером того же дня по моджахедам был нанесены массированные артиллерийский и воздушный удары. Застава вновь вернулась под российский контроль.

В бою с террористами погибли 22 пограничника и три солдата 201-й мотострелковой дивизии. Шесть бойцов были удостоены звания Героя России, в том числе четверо — посмертно.

В интернете сохранились кадры построения выживших в том сражении солдат. Израненные пограничники после доклада о выполнении поставленной задачи не смогли сдержать слёз.

Регулярные нападения на заставы не прекращались до 1997 года включительно. Российское командование, осознавая сложность ситуации, с 1994 года перешло к проведению пограничных операций, устраивая крупным бандформированиям засады в приграничной полосе.

«Защищали конституционный строй»

Огромный вклад Россия внесла в урегулирование внутренней ситуации в Таджикистане. 25 мая 1993 года Москва и Душанбе подписали Договор о дружбе и взаимопомощи, Договор о сотрудничестве в военной области и несколько соглашений, которые регламентировали статус военнослужащих РФ.

По сути, российские войска выполняли в Таджикистане миротворческую миссию. Основу контингента РФ со штабом в Душанбе составляла 201-я Гатчинская мотострелковая дивизия, входившая в Среднеазиатский военный округ СССР, и авиационная группировка. Многие офицеры соединения имели за плечами опыт войны в Афганистане.

Поддержку 201-й дивизии оказывала 15-я отдельная бригада специального назначения ГРУ. Подразделение входило в состав узбекских ВС, но состояло в основном из этнических русских. Военные разведчики выполняли наиболее сложные боевые операции и занимались обучением таджикской армии.

«Хотелось бы пояснить, чем мы в республике занимались и в чьих интересах действовали. Мы защищали конституционный строй Таджикистана… Думали в первую очередь о том, что матушке-России не нужен был этот бардак в регионе, где к власти рвались исламские фундаменталисты. Все, кто там воевал из гэрэушников, имели опыт Афганистана за плечами», — вспоминал генерал-майор Александр Чубаров, служивший в 15-й бригаде.

По словам офицера, русских военнослужащих местные жители называли миротворцами и «встречали как освободителей». Причиной такого расположения к спецназовцам и мотострелкам Чубаров объясняет резнёй, которую периодически устраивали обе стороны конфликта. Русские воспринимались ими как гаранты мирной жизни.

Ведущая роль России проявилась и в том, что в 1993 году министром обороны правительственных сил Таджикистана был назначен ветеран афганской кампании, полковник (позднее — генерал-майор) Александр Шишлянников.

«Я сам создал национальную армию на полигоне, в палатках. У нас не было вооружённых сил, у нас не было министра обороны, у нас не было генералов и офицеров. Мы попросили у другого государства более 200 офицеров. И среди них я выбрал полковника Шишлянникова, назначил министром обороны», — рассказал в октябре 2012 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Выполняя свой долг

В 1992—1993 годах таджикская оппозиция потерпела несколько ощутимых поражений, не получив ожидаемого объёма помощи из-за рубежа. 5 апреля 1994 года в Москве стартовал первый раунд переговоров между правительством и мятежниками (Объединённой таджикской оппозицией, ОТО).

17 августа 1995 года власти и оппозиция подписали протокол об основных принципах установления мира и национального согласия. Окончательное урегулирование конфликта произошло в 1997 году, когда были заключены соглашения по военным и политическим вопросам.

Однако таджикско-афганская граница оставалась крайне напряжённым участком. В 1998—2005 годах боевики предприняли несколько крупных, но безуспешных попыток перебраться в Таджикистан. Тесное взаимодействие пограничники осуществляли с органами госбезопасности Таджикистана и Агентством по контролю за наркотиками.

В 1992—2005 годах на таджикско-афганской границе произошли более 500 боестолкновений и 1,6 тыс. попыток прорыва. Выполняя свой долг, погиб 161 пограничник, российские солдаты уничтожили около 3 тыс. боевиков и наркоконтрабандистов. В общей сложности было изъято свыше 30 тонн наркотических веществ, в том числе 11 тонн героина.

В 2005 году Владимир Путин распорядился вывести пограничную группировку с территории Таджикистана. Контроль над границей был передан таджикским силовикам. Однако Россия сохранила своё военное присутствие в республике — на боевом дежурстве по-прежнему находится 201-я дивизия в составе около 7 тыс. военнослужащих.

На сегодняшний день в рамках ежегодных учений подразделения России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии отрабатывают переброску на таджикско-афганскую границу. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ, насчитывающие более 22 тыс. человек, в любой момент готовы прийти на помощь Душанбе.

В беседе с RT руководитель Ассоциации приграничного сотрудничества военный эксперт Александр Собянин отметил, что Россия действовала в Таджикистане в соответствии с собственными национальными интересами, так как стабильность в республике — залог безопасности Центральной Азии и самой России.

«Таджикистан прошёл страшное испытание гражданской войной и едва избежал вторжения со стороны афганских боевиков. Без помощи Москвы и военного присутствия России светский режим в Душанбе обречён. Так было в 1992 году. И, к сожалению, не смогу сказать, что ситуация кардинально изменилась», — подчеркнул Собянин.

Источник: https://nstarikov.ru/moskovskaja-zastava-kak-rossijskie-vojska-spasli-tadzhikistan-ot-islamistov-110304