О столкновении российских и французских интересов в ЦАР
12:32. 25 декабря 2018 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О столкновении российских и французских интересов в ЦАР в контексте визита Макрона в Чад.
Поездке не помешал даже "Акт №6", который прокатился по всей Франции.
Эммануэль Макрон отправляется в эти выходные в Чад, где он обсудит со своим коллегой Идриссом Деби кризис в Центральноафриканской Республике, сообщила администрация президента. Париж и Нджамена обеспокоены ростом российского влияния в этой стране.
Эммануэля Макрона собирается встретить в Нджамене в воскресенье, 23 декабря, давний союзник. Во время его первого визита в Чад французский президент должен обсудить со своим коллегой вопрос различных кризисов, которым противостоит эта страна Сахеля. Эммануэль Макрон также приедет за поддержкой Идрисса Деби, чтобы нейтрализовать растущее российское влияние в Центральноафриканской Республике.
С декабря 2017 года Москва снабжает оружием вооруженные силы ЦАР (ВСЦА). Около 175 российских инструкторов, из них пятеро военных, работающих главным образом на частные организации, были направлены в эту страну для подготовки двух батальонов ВСЦА. Кремль также обеспечил себе хорошую позицию благодаря Валерию Захарову, назначенному советником центральноафриканского президента по вопросам национальной безопасности. Москва также начала переговоры с силами повстанцев, бывшими "Селека", и попыталась – безуспешно – организовать в июле встречу между центральноафриканским правительством и вооруженными группировками в суданской столице Хартуме.
Франция неблагожелательно смотрит на российскую активность в этом месте, которое она все еще считает собственным заповедником. "Франция боится быть вытесненной Россией с позиции при центральноафриканском правительстве" – заявил Тьерри Виркулон, ассоциированный исследователь Африканского центра Французского института международных отношений, отвечая на вопрос France 24.
По мнению исследователя, российская стратегия в Центральноафриканской Республике сравнима – при равных условиях – со стратегией, используемой в Сирии. "[Россия] оказывает военную поддержку существующему правительству, пытается действовать как посредник в пользу мира и становится таким образом решением конфликта", – объясняет он.
На фоне этого Франция пытается вернуть себе влияние в стране. Чтобы добиться этого, Эммануэль Макрон может попросить своего чадского коллегу использовать его связи с некоторыми центральноафриканскими вооруженными группами, чтобы побудить их проявить большую открытость для переговоров с правительством. По словам Ролана Маршаля, исследователя Национального центра научных исследований, с которым канал France 24 связался по телефону, "Париж также опасается, что русские работают для собственных экономических интересов, в частности, для поддержания их контактов и связей с вооруженными группами с целью обезопасить участки добычи [полезных ископаемых], которые они разрабатывают – в ущерб улучшению ситуации с безопасностью".
Каковы бы ни были у нее мотивы – дипломатические или экономические, эта форма легитимации вооруженных группировок беспокоит Париж. Французы опасаются, что это приведет к новому крупному кризису в стране и в регионе. Эту озабоченность разделяет и соседний Чад. Нджамена опасается в этой связи, что чадские повстанческие группы могут снова найти поддержку в Центральноафриканской Республике.
По словам Ролана Маршаля, "надежные источники утверждают, что с весны имели место контакты между вооруженными противниками Идрисса Деби и центральноафриканским президентом [Фостен-Арканжем] Туадерой. Упоминаются также контакты, установленные в Судане, между русскими и повстанцами из Чада". Эта ситуация тем более вызывает озабоченность у Идрисса Деби, что, если "добраться до Нджамены из Ливии, на севере, или же из Судана, на востоке, является трудной задачей, то столица Чада более досягаема с юга, от центральноафриканской границы", уточняет Ролан Маршаль.
Париж, как и Нджамена, заинтересован в том, чтобы сдержать российское влияние в Центральноафриканской Республике, но также и в том, чтобы избежать любого нового всплеска насилия, не участвуя при этом по-настоящему в разрешении кризиса. "Чад не хочет слишком больших проблем на своей границе, а Франция не хочет быть снова привлеченной к проведению военной операции", – подвел итог Тьерри Виркулон.
http://perevodika.ru/articles/1171474.html – цинк
Разумеется, возможности для проникновения российского военно-политического и экономического влияния в бывшие французские вотчины является не только следствием результатов сирийской войны, которая дала импульс расширению российского влияния на Ближнем Востоке и северо-западной Африке, но и следствием ослабления американского и французского влияния на континенте. Вполне естественно, что вакуум силы достаточно быстро заполняют другие страны – Россия, Китай, Турция. В обозримой перспективе, можно ожидать активизацию борьбы за влияние в ключевых африканских государствах, вплоть до военных переворотов и инспирированных гражданских войн в духе прошлой Холодной войны.В следующем году в России пройдет форум Африканских государств (явно подсмотрели идею у китайцев, которые такие мероприятия проводят постоянно) и можно ожидать дальнейшего расширения военно-политических и экономических контактов с целым рядом африканских стран.
Стоит также отметить, что в статье проигнорирован факт существования на территории соседней с Чадом Нигерии крупнейшего из вилаятов ИГИЛ. Вилаят "Западная Африка" https://colonelcassad.livejournal.com/4594428.html создает не только сильное давление на Нигерию (группировка фактически захватила часть нигерийского побережья озера Чад и некоторые прилегающие территории, но и пытается расширять свое влияние в Нигере, Чаде и Камеруне, засылая туда эмиссаров с деньгами, вербовщиков и проповедников, что достаточно типично для стадии пре-территориального контроля. Численность и бюджет группировки устойчиво растут. Так что для Чада это куда как большая проблема, чем полторы сотни российских ЧВКашников в ЦАР.
Августовский обзор активности ИГИЛ в Африке. С поправкой на прошедшее время, можно оценить основные направления экспансии ИГИЛ.
PS. Плюс еще о ЦАР. На RT вышел интересный материал https://russian.rt.com/world/article/586996-pentagon-operaciya-afrika-rassledovanie, согласно которому небезызвестный Петр Верзилов должен был поехать в ЦАР в рамках того самого проекта по борьбе с российскими ЧВК в ЦАР, который привел к гибели трех журналистов оплаченных Ходорковским и убитых местными повстанцами. Можно сказать, счастливо уцелел, поехал бы в ЦАР, убили бы вместе с Джемалем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com