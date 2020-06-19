Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 июня 2020

Турецкое издание Hurriyet по ошибке «женило» Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой.

Статью о том, что первая леди Украины заразилась коронавирусом, издание проиллюстрировало постером из фильма «Восемь лучших свиданий», на котором украинский лидер изображен с Верой Брежневой, сыгравшей его супругу. На фото «супруги» с двумя детьми — в реальности у Зеленских тоже двое, мальчик и девочка.

Статья была размещена на официальном сайте издания 17 июня. Немного позже ошибку заметили и исправили.

Нurriyet — одна из крупнейшая турецких газет.

Как сообщала «Русская Весна», у Елены Зеленской выявили коронавирус, сперва она проходила лечение амбулаторно, позже была госпитализирована с двусторонней пневмонией.

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