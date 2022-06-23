В череде других памятных мероприятий состоялась научная конференция в Институте истории РАН совместно с историческим факультетом МГУ и Обществом потомков участников Отечественной войны 1812 года.

Произошедшее 210 лет назад рассматривалось на конференции с современных позиций, когда всё явственнее становится, что Россия и Франция того времени – государства с разными религиозными, экономическими, социальными, идеологическими чертами. А также с разными традициями – вот почему, например, русская армия, дойдя до Парижа, в отличие от тех же европейских завоевателей, спасла город от разграбления. Русские тогда, кстати, сражались не только за себя, но за всю Европу, результатом чего явилась шестая антинаполеоновская коалиция.

Собравшиеся уделили большое внимание исследованию и идеологических аспектов. Поскольку идеология уже тогда играла в войне существенную роль. Французская пропаганда превзошла себя в очернении России, изображении её дикой и темной. Суворов, очистивший Италию от наполеоновских войск, представлялся как маньяк. Во французском обществе и армии распространялось мнение, что варварская Россия это – безусловно, угроза Европе. Разные традиции проявились в том числе и перед Бородинским сражением. Молебен русской армии вызвал в рядах французских войск непонимание, насмешки.

Наполеон, перейдя Неман, на приеме в Вильно 30 июня 1812 года произнес знаменитый тост: «Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Надо отбросить их во льды… Балтийское море должно быть для них закрыто… Мир я подпишу в Москве». Знакомые речи.

Отбросить русских во льды – именно такую задачу обозначил Наполеон для своих войск; идея была воспринята его армией. Л.В. Мельникова, доктор ист. наук, ссылается на письмо французского офицера. Жани Ропп писал: «Мы должны были решить, кто должен установить законы мира: либо татары, либо мы».

Звучит узнаваемо, когда теперь уже США стремятся к мировому господству. Хотя мир почему-то развивается не так, как они этого хотят. А мы исторически знаем, к чему это приводит. Наполеон со своей армией, втрое превосходившей Русскую по численности, разбился о ледяную Россию вдребезги.

Впрочем, личность самого Бонапарта до сих пор будоражит умы, чему было посвящено несколько докладов, в том числе, протодиакона, д.и.н., профессора Института истории Санкт-Петербургского государственного университета В.В.Василика. Он рассматривает Наполеона как нравственно-психологический тип, напоминая суждение генерала Орлова о том, что у Березины Наполеон еще мог наскрести 100-тысячное войско и дать бой, но боязнь потерять… трон превозмогла. Бросив своих солдат, он умчался в Париж. При этом сказав: моя собственность – мой гений. Но гений оказался с ограничениями. А у нашего народа действительно есть загадочно стихийная черта: выполнять невозможное.

Мистично, что армия Наполеона, а позже Гитлера вступили в пределы России в одно и то же время – в дни летнего солнцестояния, в июне. Русские войска вошли в столицу Франции на Пасху 1814 года, а в Берлин – в мае 1945-го, когда Пасха пришлась на 6 мая (н.ст.), в день великомученика Георгия Победоносца. Одинаково разгромом завершились оба нашествия.

Совершенно необычный количественный анализ численности и потерь наполеоновской армии в Бородинском сражении представил протоиерей, настоятель Храма Всемилостивого Спаса отец Александр (Ильяшенко). Имеется в виду способ подсчета по числу генералов, т. к. известно, что на одного генерала приходилась тысяча солдат. И получается цифра, указанная на памятниках Бородинского поля. О стратегических замыслах Кутузова рассказано в его недавно вышедшей книге «И равен был неравный бой». Автор развенчивает многие мифы, сложившиеся за 200 лет, в том числе и утверждавший, что Кутузов был против зарубежного похода.

Книга помогает самим понять исторические закономерности.

Как радовался, как любовался Москвой Наполеон с Воробьевых гор! А Москву в сентябре, когда вражеская армия появилась в Первопрестольной, охватили пожары. Французские мародеры свирепствовали. Коней завоеватели держали в храмах. И с упоением грабили, разделив город на участки – кому что. Наполеон разрешил это войскам, хотя по законам войны город, взятый без боя, не должен подвергаться грабежу. Вывозили обозами, а отступая, топили их по пути в озёрах, болотах, не имея возможности тащить дальше, как хотели, до Европы, до Парижа.

Зато у нас храм Христа Спасителя.

Они ну совсем не понимают, что такое – русская история: вроде, храм снесли, а глядь, он все равно возносится посреди Москвы своим золотым куполом – будто шлемом древнего витязя («В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран… И пришел с грозой военной трёхнедельный удалец – и рукою дерзновенной хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою старый витязь отвечал. Посмотрел, тряхнул главою… Ахнул дерзкий, и – упал»). Собственно, все сказано в русской культуре, поэзии, истории… – только приникнуть.

Наполеон, поселившись в Кремле, хотел остаться тут на 8 месяцев, до следующей весны. Но… не получилось.

Сам ушел.

Никто его не штурмовал. Оставляя Москву, распорядился: Кремль – взорвать. Грановитая палата, где он так роскошно располагался, сгорела вся, пропали древние фрески.

Его потомки-натовцы расположились на благодатной Украине и за 8 лет укрепили свой плацдарм, развернули до 40 военных биолабораторий, и уже занесли ножку в нашу сторону… Наполеон сам ушел. Может, и американцам лучше самим уйти? Впрочем, он был гений. Хотя и злой гений.

Однако скромный и больной старик Кутузов его превзошел. Покидая Москву, Бонапарт пытался свернуть на Тулу, чтоб разрушить самый крупный оружейный завод в России. Но путь был заранее перекрыт войсками русской армии.

Отец Александр также привел пример из своей книги, как Наполеон корил своих маршалов, и какие заманчивые замыслы у него созрели в отношении России: «Какой план не удался из-за них! Вице-король в Витебске, Гувион в Динабурге, Макдональд в Риге держали в своих руках всю Двину. В Могилеве и Смоленске Даву и Ней прикрывали Днепр. Виктор вошел бы в Оршу, Генье в Минск, Понятовский в Полоцк, Шварценберг с немцами на Украину. А из Вильно в течение зимы я устроил бы всю эту страну, дал бы отдохнуть армии и принудил бы их повиноваться».

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он обещает перевернуть небо и землю для того, чтобы помочь Украине победить, понятно, жизнями – украинцев. Неудержимый в своих геополитических порывах Запад основную ставку делает на молодежь. Не всегда, увы, хорошо образованную, но с которой можно работать с помощью изощренных интернет-технологий. В ходе так называемых ментальных войн – сетевой, гибридной, когнитивной, информационно-психологической… словом, «уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами – все промелькнули перед нами, все побывали тут». А что наше «нынешнее племя», поддается ли? Или у него испытанная прививка от чужеродных вирусов – русская классика, культура, традиции, обычаи?

Помимо новых книг по этой теме, выставленных в холле, конференция познакомила слушателей и участников со многими интересными и разнообразными исследованиями, например, о том, как собиралось народное ополчение в северных губерниях – Архангельской, Олонецкой, Вологодской. Потомок олонецкого стрелка, участника сражений 1812 года, к.и.н. Б.Н. Морозов продемонстрировал обмундирование охотников, что стали народными ополченцами.

О трех братьях Катуковых, служивших в Каргопольском драгунском полку, поведала наследница тульских и полтавских дворян О.Л. Краснослободцева.

Е.Л. Адасова рассказала о своем предке Н.К. Шильдере, биографе императора Александра I, историке и цензоре.

Неизгладимое впечатление на собравшихся произвел рассказ о подвигах, наградах, военных и гражданских заслугах перед Отечеством наших великих соотечественников Потемкиных, Нарышкиных, Бахметьевых, Потоцких, соединившихся в родовом древе А.М. Олрефьева. Это было удивительно – видеть довольно давнюю историю, воплотившуюся в живых людях.

Конференция – лишь первое мероприятие в череде нынешних памятных акций, посвященных знаменательной дате. А начало ежегодному празднованию Бородинской битвы положил в 1912 году император Николай II.

Он сказал тогда в назидание потомкам: «Нужна вера в силу своего Отечества, любовь к нему и любовь к своей старине. Я счастлив, что вместе с вами провожу этот день знаменательной годовщины Бородинского боя, где наши деды и прадеды бились с славным врагом, и отстояли Родину. Надеюсь, что вы воспитаете и ваших детей в тех же заветах преданности и любви к нашей Матушке-России».





