В совершенное и непрекословное вечное владение.

На фото картина "Петр объявляет народу о подписании Ништатдского мира и покупке Прибалтики.

— БЕРТОЧКА, а опишите себя таки в двух словах!

— Та ... НА ЛЮБИТЕЛЯ

Сколько раз, я ловил себя на мысли, что политиков, говорящих правду русскому народу просто не существует. Вообще, эта категория «профессий» человечества безобразно лжива, а обслуживающий их персонал, выращен в теплицах исторической лжи именно ради обслуживания очередных «мудрых» мыслей правителей. Самое ужасное, что руководители государства, бесконечно далеки от своего народа и его реальной былины. Воспитанные на извращенной истории, они по своей сути, становятся главным тормозом развития своего народа. Уж лучше не иметь государства, чем иметь подобие на русскую жизнь.

Многие будут не согласны со мной, приводя в пример современную фигуру Путина. Давайте, рассудим так, в истории нашего государства, были личности крупнее Владимира Владимировича, но извечный взгляд на события мира с точки зрения иудейского учения Торы ( история – ис Торы я), нивелировал все их достижения и кто знает, выживет ли образ Путина в новых поколениях.

Впрочем, Путин, похоже, интересуется реальной историей, но будучи ставленником определенных олигархических сил, пользуется этими знаниями дозировано, в тех случаях, когда это выгодно его клану. Я не спорю, что сегодня народу по пути с этим умным человеком, но еще не было в мире случая, когда капитал и народ долго жили в мире. Рано или поздно наступал конфликт, в результате которого, менялась страна. То что было ценно вчера, потеряло всякий интерес в мире современном. Я был свидетелем похорон многих наших руководителей и вижу, как метаморфозы коснулись их былого величия. Они не стали святыми для русского народа и его веры.

Как правило, для поколений, проживавших в одно время с ушедшими светилами, их смерть была трагедией. Моя мама мне рассказывала о днях наступивших после смерти Сталина. Тогда плакал весь народ и чувствовал себя осиротевшим. Прошло время и мы совсем в ином аспекте вспоминаем Иосифа Джугашвили, не говоря уже о его предшественнике Ленине. Вон, на праздники и мавзолей-то его драпируют щитами, дабы глаза не мозолил, а ведь совсем недавно этого никто не мог представить.

Поэтому, начиная разговор с читателем, я упреждаю его от чрезмерного возвеличивания любого из ныне живущих. Тебя же не удивляет слесарь из ЖЕКа, отлично выполнивший свою работу. Так почему ты ему не аплодируешь? Масштаб работ не поражает? Посмотрел бы я на Кремль, убери оттуда сантехников! И заметь, читатель, сантехник без президента проживет, что доказывал уже не раз, в хронологии нашего государства, а вот президенты выживают не всегда.

Я не хочу утверждать, что поймал президента России, на лжи. Он то, как раз мне импонирует своим умением сказать в точку, нормальным русским языком, но вот я все чаще замечаю за риторикой Кремля полуправду или справедливее сказать, дозированную истину. Создается впечатление, что там считают, что русский народ не готов узнать то, что было на самом деле. Иначе как назвать действия Москвы в отношении Донбасса или Приднестровья. Осторожностью? Будем надеяться, что это так и есть, но вот слова о Прибалтике, заставляют задуматься. Например, о равноправии и партнерстве.

Именно они и заставили меня написать эту миниатюру, ибо мало кто из читателей знает, что прибалтийские вотчины русских царей, времен до-романовского правления, никогда независимыми не были. Утерянные Россией в результате Великой Смуты, организованной Романовыми (Романовы это Горбачев того времени, они и развалили Россию) и отошедшие к Швеции, усилившейся в результате падения империи славян, были в 1721 году не завоеваны Петром Первым, как нас учит официальная история. Эти земли Россия выкупила у Шведов за 2 млн ефимков.

Поэтому говорить о партнерстве или же компенсации за «оккупацию» этих земель СССР не может быть и речи. Прибалтийская земельная сделка проведена со всеми соблюдениями таких операций и в отличие от Аляски, оплачена сполна. Про последнюю, рекомендую прочитать мою миниатюру «Где деньги Зин?».

Так что же все таки произошло в 1721 году и про что не договаривает руководитель России, воспринимая государства Прибалтики за равные в переговорах. Ведь возврат средств за не соблюдение контракта предусмотрен во все времена, однако в отличие от контракта по Мистралям, в покупке этих земель, напущено много тумана.

Вот сейчас мы с Вами и разберемся, что не договаривает Путин.

«…за себя и своих потомков и наследников свейского престола и королевство Свейское Его Царскому Величеству и Его потомкам и наследникам Российского государства в совершенное и непрекословное вечное владение и собственность в сей войне, чрез Его Царского Величества оружие от короны свейской завоеванные провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, который ниже сего в артикуле разграничения означен, и описан с городами и крепостями: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом, и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенями, местами, дистриктами, берегами с островами: Эзель, Даго и Меном и всеми другими от Курляндской границы по Лифляндским, Эстляндским и Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарвате и Выборгу на стороне зюйда и оста лежащими островами со всеми так на сих островах, как в вышепомянутых провинциях, городах и местах обретающимися жителями и поселениями…»

((Полное собрание законов Российской Империи, т. VI. СПб., 1830, стр. 423).

Ну как тебе читатель, слова из договора? Не кажется тебе, что лежащее на поверхности, тебе специально не показывают, рассказывая о том, что Латвия и Эстония имеют право на государственность? С чего бы это?!

Следует отметить, что при подписании этого договора Россия не стремилась унижать Швецию и фактически купила прибалтийские земли, став их законным обладателем в рамках даже современного международного права, уплатив огромные деньги, заработанные потом наших предков.. Лишь революция 1917 г., антирусская политика Антанты и незаконной власти большевиков, незаконно обменявших эти территории на дипломатическое признание (договоры 1920 г.), привели к утрате Россией Прибалтики по искусственно проведенным границам. Ее кратковременное возвращение в состав СССР в 1919–1940 гг. с массовыми чистками и террором лишь возбудило антирусские настроения в местном населении, не исчезнувшие по сей день. Нынешние преемники власти большевиков возмущаются сносом большевицких памятников в Прибалтике, но о непреходящем международном значении Ништадского мира предпочитают не вспоминать. А ведь Прибалтика отдана ценой предательства. Я не говорю о большевистском правительстве, там предательства не меряно и любое их действие следует смотреть именно через петлю Иуды.

Ты много видел фильмов о героической обороне Петрограда бойцами и матросами революции. Как и многое другое под ними скрыта истина и они лишь пыльная занавеска прячущая реальные события и факты.

Придется напомнить правительству России, ценой чего продали большевики эти земли, и каким предательством прибалты отплатили людям, идущим на смерть ради их защиты.

Что ты знаешь о Юдениче и его походе на Петроград?. Скорее всего мало или совсем ничего.

Эстония подписала с РСФСР мирный договор (2.2.1920) в древнем русском городе Юрьеве (ныне Тарту), получив около тысячи кв. км псковских и нарвских земель с населением 60 000 человек. При этом эстонцы предали Белую армию генерала Юденича, пообещав большевикам ее разоружение; все ее имущество было эстонцами конфисковано; десятки тысяч белых воинов и членов их семей умерли за колючей проволокой под открытым небом в Нарве и других лагерях: Иевве, Изенгоф, Ассерин, Копли и Пяэскюла под Ревелем... Это был продуманный геноцид русского народа, в лагерях и тюрьмах погибли десятки тысяч наших соотечественников. И есть еще люди, которые смеют рассказывать про Бабий Яр или польские кладбища под Смоленском?

Сколько можно врать!? Латвия и Эстония это дружесттвенные большевистскому режиму страны, где переворот организован теми же силами, что и в самой России. Знает ли читатель, что из 17 наркомов большевистской России 14 были евреями? Так вот в Прибалтике, в момент оформления новой власти в правительстве вообще не было коренного населения. Это еврейский гешефт, господа, малая плата за возможность открытого грабительства России.

Так о каком партнерстве Вы ведете речь, господин Президент России? О каких Искандерах в Калининградской области и диалоге с НАТО? Или как с Мистралями, решили тихо и мирно разойтись, дабы не обидеть прекрасную Францию? Тогда я беру на себя смелость напомнить Вам, что у Президента России нет своих денег, за все он платит деньгами народа России, заработанными нами и нашими предками и каждый ефимок полит потом и кровью.

Настораживает меня это все. Я покопался в документах и нашел, каким образом погиб лучший полк Северо-Западной армии генерала Юденича. Слушай читатель и думай, могли ли так действовать стороны, ныне врагами числящиеся?

Талабский полк армии Юденича, был загнан в воду маленькой речушки, оттеснявшими его частями эстонцев. Без выстрела оттесняли! Люди думали, что их изгоняют с территории новых стран и начали переходить реку вброд. Вот тут с большевистской стороны и с прибалтийской пулеметы начали убивать белогвардейцев. Всех! До одного! Добивали даже штыками, раненых пытавшихся выползти на берега.

Запомни читатель, никаких недоразумений не было и евреи в Кремле договорились с евреями в Риге и Таллине. Это союзники,против армии желавшей сохранить целостность России. Поэтому и валят памятники иудам по всему бывшему СССР, что понимают люди, какой ценой далась та революция и кто на самом деле новоиспеченные герои, не имеющие ни малейшего авторитета что в России, что в Прибалтике.

Вернемся к Сталину. То, кем он стал теперь в истории, не подлежит никакой критике. Не даром при нем была создана совершенно иная партия ВКП(б), которая и принялась наводить порядок в стране, где свирепствовал террор ко всему русскому. Потому и уничтожалась проказа, проевшая весь организм страны и надо сказать, очищение произошло. Результатом его стало уничтожение РСДРП(б) и ее активных членов, распродававших Россию. Почитайте программы этих партий. Нам говорят ВКП(б) наследница ленинской партии. Да ничего подобного. Именно эта партия вернула России утраченное. А ленинцы только раздавали. Со смертью Сталина они вернулись снова, но уже как КПСС. Что было дальше, вы уже знаете из собственного опыта.

Предвижу возгласы про миллионы погибших в лагерях и тюрьмах, замученных режимом Сталина и его клики. А кто мне ответит за расстрелянный полк, за ужасы гражданской войны, за поруганную веру? Там, что жертв меньше было? Там меньше уничтожено русского народа?

И мне предлагается смотреть на все это спокойно, уважать права Эстонии и Латвии? Да, я за их территории заплатил из своего наследства! Какая на хрен независимость? Какое взаимоуважение? Хотят воли, пусть выкупаются и платят за свободу сполна да с процентами.

Вы представляете американских индейцев, земли которых куплены за бесценок, требующих от США компенсации? Вот и я не представляю. Наши эстонцы не более, чем индейцы, которых Россия читать, да писать выучила.

Латвия подписала аналогичный Рижский мирный договор (11.8.1920), в результате чего получила от большевиков часть Витебской и Псковской губерний с коренным русским населением около 200 000 человек. При этом латыши и сами активно участвовали в войне большевиков против русского народа: достаточно упомянуть дивизии знаменитых латышских стрелков и трех заместителей Дзержинского в ВЧК (Петерс, Лацис, Эйдук).

Другое дело Литва, имевшая государственность в составе Речи Посполитой. Но ведь и ей отрезали большевики краюху аж до уха!

Провозглашение независимости Литвы и ее договор с большевиками о границах в 1920 году были тоже нелегитимными. При этом нынешние ее границы намного превосходят тогдашние. В 1939 году Литва получила Вильнюсский край после раздела Польши согласно Пакту Молотова–Риббентропа, который литовцы приветствовали. В 1940 году уже в составе СССР Литва получила часть территории Белорусской ССР (курорт Друскининкай и др.); в 1941 году Вылковысский район на юго-западе (за него СССР уплатил Германии 7,5 млн. долларов золотом). А после войны Литовской ССР был передан отошедший от Пруссии порт Клайпеда (Мемель) с окрестностями – однако эти территории по решению Потсдамской конференции в 1945 году получил СССР, а не Литва, ей они были приписаны Сталиным в 1950 году (см.: Независимая газета. 2001. 28 марта). На этот факт никак не влияет то обстоятельство, что в 1919 году Мемельский край был отторгнут от Германии по Версальскому миру и находился под управлением французов, в 1923 году захвачен у них литовцами и в 1939 году возвращен Германии.).

Вы помните распад СССР? Тогда был интересный договор подписан! В 1990 году при урегулировании границ в Европе Советским Союзом, США и западноевропейскими государствами был подписан договор "2+4" (от 12.9.1990) – также без всякого упоминания Литвы. Поскольку Литва вышла из СССР и заявила об отказе от всех прав и обязанностей в составе СССР, она, согласно международному праву, обязана вернуть прирезанные ей "советские" земли России как правопреемнику СССР.

На этом основании в 1991 году Россия могла легко вернуть эти территории, тем более что они обеспечили бы наземную связь России с Восточной Пруссией через Белоруссию. Однако в 1997 году правительство РФ заключило с Литвой договор, отказавшись от всех этих территорий.

А теперь внимание, читатель. Вспомни мои слова в начале миниатюры, про то, что не стоит обожествлять своих руководителей. Ладно бы пьяница Ельцин, пропивший все и вся. Он бы пропил еще много, не прибери его Отец небесный в места, откуда ему уже никогда не вырваться. Продолжение ельциновской «раздачи» русских земель подхватил Путин, ратифицировав этот договор в 2003 году. Опять хитрый план, по типу Донбасса? Хотелось бы верить, но что то подсказывает мне, что это очередная плата, за право править.

Мы радуемся присоединению Крыма, не замечая, что у России отрезаны огромные территории. Являясь Третим Римом, наследницей Византии, империя Славян вот уже 800 лет теряет свои территории, плодя у своих границ мелкие и злобные территории, не имеющие права на независимое состояние. С какой стати, то? Можете назвать факты, тогда аргументируйте. Вот только нет таких фактов в природе.

Россия действительно меняется. Многое становится явным, но не в результате доверительного общения руководства страны со своим народом, а в результате желания самого народа понять истинные события своей былины. Вот, ты только в результате войны на Донбассе и присоединении Крыма узнал о том, какая Украина была присоединена Романовыми к империи. Скажи, тебе это рассказали в школе или в официальной истории? Нет, наступил момент, когда правду просто нельзя было спрятать и полезло такое, что не многие могут и разобраться.

Так почему Прибалтике разрешено, а Украине нет? Есть о чем подумать, только видно одно: придется спасать власть и собственную жизнь, отрежут еще и уже бы отрезали, поживи Ельцин еще пару годков.

Но главное, что от нас прячется живая история, создаются образы правителей с высокими целями, которые никогда не были близки русскому народу.

Например, образ царя Петра. Все считают его царем России. Это не правда. Он всей страной никогда не правил. Он царь Московии, небольшого государства, которое отошло Романовым от Великой Тартарии, Руси, Орды. Только после победы Суворова над последним ордынским царем, известным ныне как Емельян Пугачов, романовская Россия получила Сибирь и Аляску и территории империи на американских континентах. А до этого были битвы со Степаном Разиным, объявленным ныне разбойным атаманом. На самом деле, это воевода царя Астраханской Тартарии (осколка бывшей империи), где правила фамилия Черкасских. Кто знает историю этого "бунта", тот слышал, что в войске Разина был некто Черкашенин, которому оказывались особые почести. Сейчас образ этого русского правителя превращен в некоего деда-атамана, а на самом деле это царь, из рода Рюртков. Да и атаманом он стал по простой причине: основой орды (так называлась на Руси армия, а не мифическое татаро-монгольское иго) являлись конные казачьи войска. Так вот вся империя славян это было огромное федеративное государство и в каждом субъекте федерации правили ордынские наместники, члены военного сословия, родовые князья, подчинявшиеся императору-царю славян. Они то и обязаны были содержать это войско имевшее неограниченные запасы коней из степной полосы России. Они то и создали отдельные государства на обломках Великой Тартарии, они то и шли войной на Москву, где власть, в результате военно-политического переворота захватили ставленники запада. Все как в современной Украине, где обломок СССР - Донбасс пытается противостоять узурпаторам власти. Все как и во времена Разина, когда остальная Тартария не пришла на помощь в войне с Романовыми, не поддержала Астраханскую Тартарию. Каждый мнил себя князем и государем. В результате, Романовы покорили и всех остальных, а что не смогли удержать, отдали "нашим партнерам". Вот тогда и перестала существовать государство Русь, название которого, ныне можно прочитать на вывесках кабаков и этикетках пива, или посмотреть в кордебалете обнаженных девиц. Во времена немки Екатерины и возникла Россия, задуманная Петром. Не Русь, а Россия, совершенно иное государство, научившее своих подданных иным ценностям. Чем это далось России, вы и без меня знаете, оценив череду войн романовского правления. Лишь последние из них, перевоспитанные русской действительностью и самой жизнью, стану про-русски настроенными царями. За что и поплатились!

Вот и скажи мне, читатель, по заслугам ли вознесен Петр, если на фоне огромной империи славян, он почти не виден? Так ли велики дела его, по сравнению с Иваном Калитой или его братом Георгием Победоносцем? Да-да, тем самым которого ты чтишь и уважаешь. Вот только правда о нем уже дозированная. Жил мол давным давно воин смелый. И маленькая ремарка в церковном исполнении о его жизни. А это царь, русский царь, создавший империю славян на 4 материках. Георгий Данилович, его звали! Старший брат царя-священника (халифа, а не кошелька!) Ивана Даниловича Калиты. Он же Чингисхан, он же Александр Македонский и еще много образов в придуманной истории. Ты знаешь, что выдано за историю романовской империи, ставшей не Русью, а Россией, на западный манер? Да, конечно история ее малой части – Московской Тартарии. Посмотри в энциклопедию Британика того времени, там все это прекрасно отображено.

Вообще Петр, культивировался в сегодняшнее положение, именно большевиками, которые не только знали о лжи Романовых, но и приняли эту ложь за свою доктрину.

"Украинствующие", чтобы сфабриковать отдельную от русской "украинскую нацию», фабрикуют "героев" этой "нации". Сейчас это какие-нибудь «киборги». Да и вообще, фабрикация придуманных «героев" из людей случайных - это один из методов фабрикации всего «украинства". Типичный пример - Мазепа. Он интересен только тем, что эта личность олицетворяет суть украинства: отречение от своей истории, нации, от православного русского выбора.

Мазепа был циником и прагматиком, он не исповедовал никакой национальной идеи, особенно украинской потому что ее тогда не существовало и на Малой Руси жили православные русские люди, которые покрутили бы пальцем у виска, если бы их назвали "украинцами". Мазепа боролся за то, чтобы дали в управление небольшую область на Белой Руси, он просто решил, что за шведами - сила.

Так вот Петр, даже после предательства, продолжал с ним договариваться, полагая, что за ним стоит вся Украина. Это заблуждение и привело к ряду трагических ошибок этого царя и первого императора из рода Романовых, принявшим этот титул на основании Ништадтского мира и покупки Прибалтики.

Петр первый из Романовых, который нивелировал титул царя поставив его ниже императора. Запомни, царь это халиф или священник на троне. Именно такими и были русские цари, объединявшие в себе духовную власть и государственную. Царь объединял в своем лице и Веру и Русь. Царем именуется Исус Христос и в этом главный смысл этого русского титула.

Романовы царями никогда не были. Это именно императоры, помазанники Божьи, которые хоть и являлись главами церкви, но уже не правили в ней, отдав управление патриарху и реформировав ее путем никоновских реформ и преследования староверия. Русский царь носил титул Пресвитера русской церкви и Великого Князя империи славян. Вот их отражение и есть поныне в гербе России: двуглавый орел, где левая голова - Государство, а правая - Вера.

Кстати и Кремль, главная святыня России только при Романовых стала резиденцией правительства, причем при последних Романовых. При Петре в Кремле была тюрьма и питейные заведения. О разрушался и сбивались с его церквей росписи. даьы уничтожить правду о Руси и дать дозированную правду о России. Я сейчас скажу читателю, что такое Кремль на самом деле. Это не резиденция а древний русский монастырь, а точнее два монастыря: женский, где игуменьей была царица и мужской, где правил царь. Вот их названия: Чудов и Воскресенский.

Заканчивая миниатюру, я предлагаю читателю быть более осмотрительным в выборе своих идеалов. Повторяю, я не против Путина и даже его поддерживаю, понимая, что он сейчас нужен России. Но привычка анализировать и знание реальных событий, приводит меня к настороженности и мысли, что в политике нет черно-белых цветов. Там сплошная серость, туман и желание удержать власть. Например, так, как было сделано в 2003 году, путем ратификации договора с Прибалтикой.

Конечно, можно признать экономическую войну с балтийскими шпротами за попытку давления на «наших партнеров». Возможно это и так, да только сильная держава должна иметь свое мнение и отстаивать свое право на принадлежащее ей имущество. Иначе это обычный грабеж на большой дороге истории - науки, которой не существует и которую стоит воспринимать как мифологию. Только зная правду о своем прошлом, Россия сможет возродиться сама и повести за собой народы мира. В противном случае, мы снова будем уменьшаться и Русью нам не стать.

Поэтому пришла пора сказать миру, коль скоро мы стали жить не по русским законам, а по европейским:

- Ваш счет, господа! Предлагаем расплатиться добровольно, иначе позовем городового. Мало не покажется! Он тут за углом. Искандер Десантович зовут. Лучше заплатить, господа.

Понимающие только благосостояние своего кармана, наши бывшие вотчины, сразу зауважают такого русского правителя. Вот этому стоит поучиться у США, которые долги вышибают не глядя на преданность им лично. Иначе можно все разбазарить и тогда, твои смерды, тебе же об оккупации кричать будут и требовать компенсаций.

Ну и напоследок, почитай ка ты читатель, стихотворение А.С. Пушкина, пусть хоть он тебе мозги вправит, раз комиссар Катар, убедить не смог в этой миниатюре. Это стихотворение ты явно никогда не читал, потому, как в школьной программе места ему не было.

Слово гению!

Клеветникам России

О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях, иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали

Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда

Сия семейная вражда;

Для вас безмолвны Кремль и Прага;

Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —

И ненавидите вы нас…

За что ж? Ответствуйте: за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясённого Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

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Источник: https://www.proza.ru/2015/08/07/132