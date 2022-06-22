Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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22.06.-нападение ..и опять нас в этом обвиняют,захватив наши территории ..
Русско-литовская война (1500-1503) была для нас не вполне успешной, но всё же закончилась отторжением около трети территорий Великого княжества Литовского в пользу Москвы. Были возвращены “в родную гавань” такие “исконно литовские” города как Брянск, Дорогобуж, Торопец и Чернигов. В 1514 году удалось вернуть Смоленск. Потом были два столетия бесчисленных войн с литовцами и поляками, в которых удача постоянно меняла сторону.
Лишь в 1795 году, в результате Третьего раздела Речи Посполитой, почти все русские земли были вырваны из лап иноземцев. Но Русская Реконкиста тогда, увы, так и осталась незавершенной. Во-первых, в результате роковой ошибки российских монархов Галицкая Русь попала под власть австрийцев. Во-вторых, не был учтён опыт испанской реконкисты (как и собственный русский опыт 15-16 веков) и на возвращенных землях не были вырваны с корнем этно-культурные ростки будущего сепаратизма (польское наследие).
Окончательную точку в истории Русской Реконскисты могла поставить Первая мировая война, но она закончилась гибелью Российского государства. В новой державе, получившей название “Советский Союз”, РСФСР оказалась в границах 17 века. Кому-это это могло казаться “формальностью”, но лишь до тех пор, пока внутрисоветские границы не стали государственными. 1991 год фактически обнулил многовековые титанические усилия русского (российского) народа по собиранию земель.
До 2014 года казалось, что эта Национальная катастрофа окончательная и “обжалованию не подлежит”. Но 2014 год дал робкую надежду на новое Воссоединение. И даже не важно, кто на самом деле и зачем воскресил призрак Русской Реконкисты, но она уже стала фактом нашей новейшей истории. Маховик закрутился и набирает ход.
Да, очень хотелось мирно и бескровно, согласно общей воле Разделённого народа. Но кто же даст? Против нас, как в 1563 году, вновь ополчился весь Запад. Путь Русской Реконкисты всегда был тернистым и кровавым, полным срывов, откатов и неудач. Так что надо набраться терпения хотя бы на ближайшие 100 лет.
Если кто не знал или забыл, то испанская Реконкиста длилась почти 800 лет и в итоге они победили. “Народ длинной воли”. Есть с кого брать пример.
Инфополе лжи, созданное гельминтами, – работает. Главное направление – на подрастающие поколения.