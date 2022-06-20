Сергей Патянин. Алексей Исаев. Война в Северной Африке. Часть 1. Блицкриг по-британски
Сергей Патянин. Алексей Исаев. Война в Северной Африке. Часть 1. Блицкриг по-британски.
Ведущие военные историки представляют новый цикл роликов, о боевых действиях войск Великобритании против группировки Италии в в Северной Африке. Рассказ о начальном периоде боевых действий 10.06.1940 – 7.02.1941гг.
Предыстория конфликта, описание ТВД, состав сил сторон, описание вооружения и техники использовавшееся противниками и описание боевых действий.
Другие ролики Сергея Патянина:
Удар по Таранто:
https://youtu.be/-Yi099dx8-o
Бой у мыса Спада:
https://youtu.be/mxAXlr0Jt4g
Бой у Пунто-Стило:
https://youtu.be/t0H1SJt7sIU
Миноносцы и минные крейсера Российского флота:
https://youtu.be/BIFV9-9SJQY
Истребители и эсминцы Российского флота:
https://youtu.be/ZFEYF-OBQW8
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