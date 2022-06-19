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Глубинное государство: Начало. Как транснационалы разграбили половину земного шара. Д. Перетолчин

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Британская и Голландская Ост-Индские компании в семнадцатом веке стали началом “Дипстейта”. Торговые организации с правами и возможностями военных держав, разграбившие половину земного шара, послужили прообразом агрессивным транснациональным компаниям современности, которые управляют миром прячась в тени огромных денег, выдавая за демократию свои коммерческие интересы. Об этом и многом другом в новой главе «Карточного домика» Дмитрия Перетолчина, рассказанной им самим.

Полное видео (75 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/bitye-karty-koroli-i-damy
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AeokYgpIkNs
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