Глубинное государство: Начало. Как транснационалы разграбили половину земного шара. Д. Перетолчин
Британская и Голландская Ост-Индские компании в семнадцатом веке стали началом “Дипстейта”. Торговые организации с правами и возможностями военных держав, разграбившие половину земного шара, послужили прообразом агрессивным транснациональным компаниям современности, которые управляют миром прячась в тени огромных денег, выдавая за демократию свои коммерческие интересы. Об этом и многом другом в новой главе «Карточного домика» Дмитрия Перетолчина, рассказанной им самим.
Полное видео (75 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/bitye-karty-koroli-i-damy