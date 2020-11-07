Уроки демократии: изнасилование процедуры выборов в США

Голосование в Соединённых Государствах Америки завершилось! Да ещё как! Вот часть фокусов демократии. В одночасье появились сотни тысяч отправленных по почте бюллетеней — исключительно за кандидата от демократов. В Неваде вдруг больше голосов, чем всех местных избирателей вместе взятых. В столичном округе Колумбия перестарались: насчитали девяносто два процента голосов за Байдена против шести за Трампа.

Даже в столице, где львиная доля жителей поддерживает торговцев против производственников, такое статистически нереально. А когда Трамп в Twitter усомнился в честности подсчётов и потребовал справедливости и закона, владельцы сети сразу заблокировали его сообщение. Как дети: закрыл глаза и кажется, что спрятался. Но мы-то хорошо рассмотрели, что такое демократия во всей красе.

А что же правозащитники — те самые, что учат нас голосовать, начиная с лихих девяностых, и ужасно недовольны тем, что мы, неразумные, ИХ демократии так и не научились? Возмутились вбросу миллионов бюллетеней ради удобной глобалистам власти? Потребовали второй или даже третий тур, как ради Ющенко? Поддержали возмущённое несправедливостью и липой большинство американцев? Предложили им через своих блогеров «одеваться теплее, брать зонтики, кофе, хорошее настроение и собираться у Капитолия», как на киевский Майдан? Может быть, заявили, что никогда не признают избранного таким образом президента?

Не-а!

ОБСЕ говорит открытым текстом: «Выборы в СГА были конкурентными, хорошо организованными. В день выборов не было каких-то значительных нарушений».

После того, как весь мир увидел, как глобальный бизнес ногами запихивает в Белый дом своего кандидата, не гнушаясь самых откровенных фальсификаций. Вроде бюллетеней по почте за Байдена от давно умерших! И тут же отказ принимать голоса за Трампа, потому что галочка поставлена не той ручкой…

В прямом эфире за позорищем изнасилования самой процедуры «свободных выборов» наблюдала вся планета. И все — все! — поняли, что происходит. Но не ОБСЕ. Им такие выборы очень понравились. Вот всё, что мы должны знать о международных наблюдателях, о демократии и о том, кто нас все это время учил «свободу любить».

Долгий пересчёт или короткая война

Выборы в СГА не заканчиваются в первый вторник после первого понедельника ноября каждого второго года. Ещё по меньшей мере неделю будут приходить для подсчёта бюллетени, посланные по почте. В Калифорнии обнаружен участок, созданный невесть кем, и теперь придётся долго разбираться в суде, что же делать тем, чьи голоса оттуда канули в безвестность.

А в нескольких государствах (штатах) результаты сторон так близки, что пересчёт или отмена голосов даже на одном участке может радикально изменить результат выборов президента всей федерации: ведь каждый кандидат выставляет в каждом государстве (штате) отдельный список выборщиков, и в коллегию попадут те, чей список набрал хоть на один голос больше.

В 2000 году благодаря одному участку во Флориде президентом стал Буш, хотя по стране больше голосов набрал Гор. Тогда прекратить перепроверку бюллетеней, где нечётко виднелись метки, велел Верховный суд СГА. Теперь в Верховном суде вновь большинство — сторонники республиканцев. Ведь кандидатов в верховные судьи выдвигает президент, а при Трампе умерли трое назначенцев от демократов.

Открытым текстом предупреждаю: партия ослов прекрасно понимает, что её ждёт при соблюдении всех законных процедур. Поэтому с момента победы Трампа на предыдущих выборах раскручивает кампанию клеветы на него и массовую истерику, а в последние полгода — ещё и массовые беспорядки с погромами, грабежами, угрозами любому, кто рискнёт усомниться в благотворности возвращения демократов в верховную власть.

Ньютон учил: действие порождает противодействие. Сторонники республиканцев довооружаются. Открытым текстом спрашиваю: когда одна из сторон объявит себя однозначным и бесспорным победителем — кто удержит вторую от силовых мер? Ведь на кону не просто Овальный кабинет, а выбор направления движения всей страны: возрождение собственного производства и соответствующего ему достоинства людей, чьи дела востребованы другими людьми, или бессмысленное безделье на пособия по безработице из лицензионных отчислений от стран, пока производящих придуманное в СГА — и что делать, когда те разовьют собственные разработки?

А нам какая разница?

Говорят: раз Соединённые Государства Америки влияют на весь мир, то и президента СГА должен избирать весь мир. Но чтобы избирать, надо понять, что причинит каждый кандидат. Открытым текстом сообщаю: давление на нас не уменьшит победа ни Трампа, ни Байдена. Ещё шесть десятилетий назад Совет национальной безопасности СГА велел не допустить появления в мире структур, способных не выполнить пожелание СГА. Три десятилетия назад вроде удалось: система социализма в Европе разрушилась, наш новый министр иностранных дел Козырев спрашивал у своего коллеги из СГА — цитата: «Каковы теперь наши национальные интересы?»

Китай был готов на всё в обмен на рабочие места, выведенные из СГА… Теперь и Китай, опираясь на накопленную экономическую мощь, строит свою политическую, и мы вспоминаем о своих интересах. Времена большой жратвы, когда глобальный бизнес забирал триллионы в долг у будущих поколений, проходят. Он мечтает продлить агонию. Любым способом. Ангажированная пропаганда СМИ, ещё недавно казавшихся респектабельными и независимыми, вроде CNN и “Нью-Йорк Таймс”. Шабаши BLM. Явные фальсификации на выборах.

Всё для победы Байдена. Байдена, который ещё с Громыко встречался. Который засыпает на встречах и забывает даже имена родни. Вместо старичка будут управлять транснационалы, не скрываясь.

А что глубинное государство думает о нас? Вот, устами Байдена за неделю до выборов: «Когда я стану президентом, я буду противостоять Путину. Я буду укреплять НАТО… Я объясню Путину, что за вмешательство в наши демократические процессы придётся платить».

Он обещал работать «как проклятый» с союзниками СГА, чтобы ввести против РФ новые санкции, найти — цитата: «Другие способы усугубить её потери и ещё сильнее изолировать её на мировой арене».

Гибнущая от долговых пузырей рейганомика выжила благодаря дерибану СССР. Теперь конец их «глобального проекта» надеются оттянуть ещё лет на пять–семь доеданием нас. По совету крупнейшего в СГА центра политических консультаций «Рэнд» разжигают республики большой России: в Минске, Бишкеке и скоро в Кишинёве удавшиеся и не очень перевороты; на границе Азербайджана с Арменией снова кровь. Неужто всё это не взаимосвязано?

Запад расчищает дорогу террору

Муаммар Мухаммадович Каддафи не только сдерживал миграционный поток в Европу из соседних стран. Он ещё и подавлял фундаменталистов, объявивших грехом всё созданное после Мухаммада Абдуллаховича Курейшина, и открытым текстом объяснял, что ислам несовместим с террором…

Британские и французские политики объявили его врагом человечества и разбомбили его войска, противостоявшие террору под издевательским названием «арабская весна», подожжённому Соединёнными Государствами Америки. Через Ливию в ЕС хлынул поток беженцев и — под видом беженцев — террористов.

29 октября в Ницце двадцатиоднолетний тунисец, прибывший на остров Лампедуза и после карантина получивший документ на выезд из Италии, зарезал в соборе Богоматери двух женщин и сторожа.

Открытым текстом напомню: «арабскую весну» начали как раз с Туниса. Искать виновных во вспышке немотивированной злобы, захлестнувшей Европу, нужно не только в мечетях Ближнего Востока, а, скорее, в кабинетах чиновников, решивших научить Восток «демократии».

Вот Слободан Светозарович Милошевич боролся в Сербии с албанскими террористами. Его тоже свергли цветным бунтом, загнали в Международный трибунал по бывшей Югославии, но не доказали ни одно обвинение, а просто уморили в тюрьме под видом лечения. Его врагов объявили борцами за свободу. Им дали спокойно торговать по всей Европе наркотиками, да и человеческими органами. А когда прокурор трибунала Дель Понте начала расследовать этот страшный бизнес албанских вожаков, ей дали по рукам.

И вот теракт в Вене, трупы на руках тех, с кем Милошевич боролся. Чеченских террористов западные журнашлюхи называли повстанцами даже в репортажах из Будённовска и Беслана. Убийцам детей давали гражданство ЕС как политэмигрантам! Теперь один из этих «беженцев от режима» отрезал голову французскому учителю в прямом эфире.

Вы долго и нежно ухаживали за этим чудищем, товарищи европейцы. Тщательно скармливали ему страну за страной. Сербия, Тунис, Ливия, Египет, Мали, Сирия — список огромен… Вы вырастили монстра — и он готов сожрать вас и ваших детей. И вы ничего не сделаете для своей защиты. Ибо либероидная вера порождает решения, несовместимые с жизнью.

Не только Ницца

Недавно многим в Европейском Союзе казалось, что террор под исламским соусом бытует разве что во Франции. Но соус растекается.

Вечером второго ноября из автомата и пистолета обстреляны шесть мест отдыха в центре Вены. Убиты пять человек. Предполагаемый убийца позже застрелен полицией при попытке задержания. Задержаны четверо подозреваемых в соучастии.

Запрещённая по всему миру террористическая группировка «Исламское государство» открытым текстом взяла на себя ответственность. Террористы любят примазываться к чужим преступлениям. Но этот — несомненный исламист.

Двадцатилетний албанец имел гражданство не только Австрии, но и Северной Македонии. За попытку выезда в Сирию для войны на стороне радикальных исламистов осуждён на прохождение специальной программы деисламизации, в конце прошлого года выпущен из тюрьмы досрочно.

Открытым текстом отмечаю: утрата чувства самосохранения — признак скорой смерти. Новая Европа делает едва ли не всё для такого своего финала. Годами старается преуменьшить угрозу исламизма. Ведь за спиной преступников и Саудовская Аравия — большие деньги — и Турция, способная вновь открыть наплыв беженцев.

Миллионы желают перебраться к сытым расслабленным европейцам из стран, где эта самая Европа затеяла войну и разорения. А Запад пытается решить свои проблемы за чужой счёт. Надеется стравить Турцию с РФ и потом полакомиться клочками.

Но Москва разгадала манёвр и наблюдает, как посеянный ЕС гнев превращается в бурю на его собственных улицах. Мы научились вашим фокусам, господа. Так же вы вели себя в тридцатых, взращивая Гитлера. Тоже умиротворяли агрессоров, отдавая им всё, что те желали.

После Мюнхенского сговора, когда Германии отдали ключевую часть Чехословакии, Черчилль сказал: «Англия могла выбрать между позором и войной — выбрала позор и получит войну». Так и сейчас происходит.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-06-11-2020/