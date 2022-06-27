Битва, исход которой определит лицо Нового Мира. Олег Яновский
В чём будет заключаться главное геополитическое противостояние ближайших десятилетий. Какова внутренняя структура глубинного государства и как достигается его эффективность безо всякой согласованности частей. Почему на поприще достижения идеологического суверенитета мы пока не достигли почти никаких успехов. В чем государственные структуры постоянно проигрывают транснациональной бюрократии. С каким новым субъектом международных отношений нам давно пора начать иметь дело. Об этом и многом другом рассказывает политический консультант Олег Яновский. Ведущий Сергей Харцызов.
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