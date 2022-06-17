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Сталин. Политический портрет/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Дмитрий Пучков беседуют об Иосифе Сталине – фигуре, сыгравшей огромную роль в истории XX века и возглавлявшей модернизационный проект советской России.
Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова в марте 2019 года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на канале «Цифровая история».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #сталин #гоблин

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2981

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/rekomenduemie

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g8l_rsBFcCs
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