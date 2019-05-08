Знамя Победы и плакаты Сталина под вопросом: кому выгодна десоветизация Бессмертного полка?

привела короткий комментарий сопредседателя Центрального штаба «Бессмертного полка» Елены Цунаевой относительности «легальности» участия в акции с портретом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, а также других советских руководителей и военачальников ВОВ, и Знаменем Победы.



По словам Цунаевой, организаторы договорились о полном запрете флагов различных политических партий, к Знамени Победы это не относится.

– сообщила Цунаева.

Ответ скорее обнадеживающий, но все-таки весьма невнятный. А не родственники Сталина и Брежнева могут пройти с их портретами? Если исходить из уточненного Устава официального движения «Бессмертный полк», «тиражирование» плакатов с их лицами является «спекуляцией». Впрочем, об этом мы еще поговорим ниже, вначале – небольшая предыстория. 9 мая 2017 г. в «Бессмертный полк» не пустили пермяка с портретом Сталина.



Как

СМИ сам потерпевший Евгений Злобин, оба его деда были шахтерами и работали во время войны в Кизеловском угольном бассейне «Сталинуголь», поэтому он решил поучаствовать в акции с портретом Верховного главнокомандующего.

– рассказывает Злобин.

Имеется также любительская запись этого инцидента.

В 2018 году пермский «Бессмертный полк» снова попал в центр внимания из-за скандального запрета местных организаторов участвовать в шествии со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести его, равно как и другие красные (советские) флаги 9 мая 2018 года, не пускали через металлорамки.



Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Сотрудник пермской администрации Петр Корнев подтвердил этот запрет, не объяснив толком его причину. Видео происшествия прилагается.

Позже ситуацию прояснила автор запрета, координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова:

Заметим, что в Москве, Воронеже, Ростове, Самаре, Хабаровске и многих других городах России, а также в израильском Хайфе, французском Париже, испанском Мадриде и т.д. (даже на Антарктиде!) в прошлом году Знамя Победы повсеместно присутствовало в колоннах «Бессмертного полка» далеко не в одном экземпляре и никому не мешало.

Вот выдержка из

, на который ссылаются Отмахова и ей подобные:

И вот тут вырисовывается ключевой вопрос – разве боевое Знамя Победы является какой-то имиджевой, корпоративной или политической символикой? Вне всякого сомнения, это исторический символ – символ Победы. В 68-ФЗ «О Знамени Победы» от 7 мая 2007 г. говорится:

Совершенно очевидно, что организаторы БП закрепили в Уставе неприятие какого-либо частного пиара, в т.ч. политического, но никак не запрет на историческую правду и символику Победы в ВОВ. Более того, никакой устав общественной организации, никакие частные правила не могут запрещать государственную символику России на улицах городов – тем более, запрещать государственное Знамя Победы в День Победы.



Кому-то просто было крайне необходимо обкатать и легализовать этот запрет – для начала, на пермской земле. А теперь давайте задумаемся: какие же взгляды должны иметь те силы, которые заинтересованы в запрете Знамени Победы 9 мая? Вы наверняка уже знаете ответ. Вот каких взглядов придерживается г-жа Отмахова (или, по крайней мере, придерживалась в 2012 году):

Удивительно, что полиция согласилась соблюдать эти правила в Перми, то есть разрешила либеральному меньшинству диктовать свои условия консервативному большинству русских и других народов России… Их методы промывки мозгов хорошо известны. Но самое удивительное начинается дальше.



Смотрим новость с официального сайта «Бессмертного полка» от 15 апреля 2019 г. под названием

. Читаем п. 7 документа, призванного, по словам организаторов, конкретизировать постулаты Устава Бессмертного полка:

То есть личное желание отдельно взятого гражданина России поднять 9 мая государственное Знамя Победы и/или пронести портреты советских маршалов Жукова, Рокоссовского, Малиновского и т.д., отдать должное руководству страны, в том числе и благодаря которому была одержана великая победа над фашизмом – это у нас теперь называется «спекулятивном использованием атрибутики военного времени»?



Причем здесь партии или политические течения, если в конкретный исторический период (1941-1945 гг.) у нас были именно такие руководители и военачальники, именно такое (красное) знамя – все это исторические факты. Под «тиражированием портретов военачальников и руководителей», видимо, подразумевается, что портретов Сталина или Жукова в одной колонне не может быть более десятка? Или сотни? Или тысячи?



А какое количество допустимо, спрашивается? А если портрет героического полководца несут не его родственники, организаторы считают это «попыткой приватизации Бессмертного полка»? Это, простите, уже попахивает весенним обострением.

Интересно, уважаемые организаторы, вот эти кадры с Бессмертного полка прошлых лет вы тоже охарактеризуете как «спекулятивное использование атрибутики военного времени»?

Таких фотографий можно найти сотни, если не тысячи, с акций по всей России и за ее пределами. Так что же происходит с представителями власти и организаторами Бессмертного полка, начавшими двигать окно Овертона в отношении запрета исторической правды, символики Победы, памяти о ее командирах, о знаменах и идеологии, о самом советском государстве и советском народе, который эту победу одержал?



Экс-член исполкома Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Шамиль Хадулаев публично выразил протест г-же Отмаховой и ее единомышленникам.

Также Хадулаев разместил

в своем блоге на YouTube от 21 апреля 2019 г., в котором рассказал, что пытался поднять вопрос о недопустимости запрета красных знамен на съезде исполкома «Бессмертного полка» в июне прошлого года, однако другие организаторы отказались ставить его в повестку. По его словам, «из руководства акции были планомерно вытеснены все люди левых взглядов /…/ их главная задача – слить Бессмертный полк».

Оценивая последнее заявление члена центрального штаба БП Цунаевой, можно сделать вывод, что организаторы все-таки одумались или, по крайней мере, решили «не палить контору» столь явным образом.



За плакаты творцов Победы и красные знамена граждан карать пока не собираются. Но все-таки, обратим внимание на параллельные события, стоящие в одном ряду с «деполитизацией» Бессмертного полка:

, в которых воспеваются нацисты и перешедшие на их сторону русские и белорусы; конкурсы от «Газпрома», «Роснефти» и их «уважаемых немецких партнеров» по «Северному потоку-2», в рамках которых Коли из Уренгоя

о «невинно убиенных под Сталинградом и в лагерях для пленных немецких солдатах»; военный парад в Волгограде 2 февраля 2018 г. в память о Сталинградской битве, в котором с главного Знамени Победы

серп и молот;

писателя Дмитрия Быкова-Зильбертруда о «Гитлере-освободителе русского народа и гражданском характере Отечественной войны» – и нам многое становится ясно.

Сегодня, когда рекордные 70% жителей России, по опросам ультралиберального «Левада-центра», положительно оценивают роль Сталина в истории, на фоне полного падения доверия народа к действующей власти, страх наших 3% либерал-глобалистов и компрадоров,

, абсолютно понятен.



Вертикаль власти, как и система ее ответственности перед народом, дает сбои на всех уровнях, налицо осуществляемый верхушкой переход от социального государства к корпоративной цифровой диктатуре зарабатывающих на «человеческом капитале», интересы которых никак не связаны с «этой страной».



Они будут и далее всячески пресекать давно назревший лево-консервативный поворот в экономике и социалке. По большому счету, здесь они уже не так далеки от постмайданной, необандеровской украинской власти, агрессивно осуществляющей десоветизацию, дерусификацию и переписывание истории на всех уровнях.

А наш долг в любой ситуации – защищать историческую правду и память предков. Очевидно, что бойцы Красной Армии, имей они сегодня возможность пройти маршем по Красной площади, сделали бы это под тем самым знаменем, которое они водрузили в мае 1945 г. над поверженным Рейхстагом. И можно догадаться, какая участь бы постигла тех, кто попытался бы запретить им красное знамя.

РИА Катюща



***

.