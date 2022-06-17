Главная » История, Творчество

Москва. Часть 148

37 0


1865. Вид на Замоскворечье.jpg
1865. Вид на Замоскворечье

1875. Вид на Красную площадь.jpg
1875. Вид на Красную площадь

1884. Московский университет..jpg
1884. Московский университет

1884. Московский университет.jpg
1884. Московский университет

1893. Театральная площадь (1).jpg
1893. Театральная площадь

1893. Театральная площадь.jpg
1893. Театральная площадь

1896. Иверские ворота (2).jpg
1896. Иверские ворота

1896. Иверские ворота.jpg
1896. Иверские ворота

1899. Открытие электрического трамвая в Москве_.jpg
1899. Открытие электрического трамвая в Москве

1900-е. Купола церкви Николы Большой Крест.jpg
1900-е. Купола церкви Николы Большой Крест

1900-е. Церковь святой Екатерины.jpg
1900-е. Церковь святой Екатерины

1905. Манеж Гвоздева. Барышник. Жокеи-наездники Буяновские.jpg
1905. Манеж Гвоздева. Барышник. Жокеи-наездники Буяновские

1907. Сретенка.jpg
1907. Сретенка

1909. Вербный торг на Васильевской площади.jpg
1909. Вербный торг на Васильевской площади

1909. Птичник в Петровском парке.jpg
1909. Птичник в Петровском парке

1910. На Красной площади.jpg
1910. На Красной площади

1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых. (1).jpg
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.

1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых. (2).jpg
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.

1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых. (3).jpg
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.
Источник: https://humus.livejournal.com/8454918.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Москва. Часть 119
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 11
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 9
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 7
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 8

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru