Москва. Часть 148
1865. Вид на Замоскворечье
1875. Вид на Красную площадь
1884. Московский университет
1884. Московский университет
1893. Театральная площадь
1893. Театральная площадь
1896. Иверские ворота
1896. Иверские ворота
1899. Открытие электрического трамвая в Москве
1900-е. Купола церкви Николы Большой Крест
1900-е. Церковь святой Екатерины
1905. Манеж Гвоздева. Барышник. Жокеи-наездники Буяновские
1907. Сретенка
1909. Вербный торг на Васильевской площади
1909. Птичник в Петровском парке
1910. На Красной площади
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.
1913. Красная площадь в день празднования 300-летия Дома Романовых.