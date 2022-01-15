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1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 9

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1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 1
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 2
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 3
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 5
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 6
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 7
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 8


01. Нищий на Арбате


02. Аккордеонист выступает на Арбате


03. Бездомные сидят на решетке, чтобы согреться


04. Бездомный мальчик живет за Кремлем в трущобах


05. Карманник


06. Женщина смотрит скачки в бинокль


07. Лодки на пруду в Парке Горького


08. Женщина продает картошку на крытом рынке


09. Маленький мальчик и пожилой мужчина продают яблоки накрытом рынке


10. Торговка на крытом рынке


11. Женщина продает рыбу на площади в холодный зимний день


12. Люди стоят в очереди, чтобы купить яблоки у торговца


13. Женщины в очереди


14. Торговля на улице


15. Женский портрет


16. На рынке


17. Покупатели и продавцы в элегантном московском бутике


18. Московский бутик


18. Мужчины в чайхане


19. Женщина читает газету в парке


20. Кардиохирург С.Бурневич позирует в московской больнице


21. Больничная палата




23. Продавцы продают щенков из своих автомобилей на Птичьем рынке


24. Молодожены возле Кремля


25. Женщина на Новодевичьем кладбище




26. На кладбище


27. Московский автобус


28. Торговцы с Арбата


29. В московском баре


30. Женский портрет


31. В ресторане
Источник: https://humus.livejournal.com/8202225.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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