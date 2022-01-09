1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 8
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 1
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 2
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 3
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 5
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 6
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 7
01. Девочка в автобусе
02. Женщина в автобусе
03. Женщина в дверном проеме
04. Зал ожидания в аэропорту Внуково
05. Уборщица в вагонном депо
06. Повседневная жизнь
19. Пожилая пара
20. Подруги
21. Посетители Третьяковки
22. На кладбище