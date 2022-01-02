1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 6
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 1
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 2
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 3
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 5
01. Илья Глазунов у себя дома
04. Владимир Брынцалов с женой
05. Портрет
06. Николай Андреев – обозреватель газеты «Известия»
07. Уличная торговка
08. В больнице
09. Врач в комнате отдыха больницы
10. В подсобке магазина
12. Евреи в московской синагоге