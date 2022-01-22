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1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 11

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1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 1
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 2
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 3
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 4
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 5
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 6
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 7
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 8
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 9
1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 10


Бездомные в Москве


























Бездомный находит убежище на Белорусском вокзале


В московской синагоге










Два российских курсанта на вокзале


Женский фитнес-центр


Зайцев и его модели


Модель подкрашивает глаза во время одного из модных показов Зайцева
Источник: https://humus.livejournal.com/8214069.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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