Москва. Часть 119

1. Вид на Кремль. 18701. Вид на Кремль. 18702. Вид со старого Большого Каменного моста3. Ивановская (Царская) площадь. 18874. Красная площадь. Собор Василия Блаженного5. Кремль. Арсенал. 19026. Кремль. Иван Великий. 19027. На Ивановской площади8. На Ивановской площади.9. На Ивановской площади10. На Красной площади11. Памятник Александру III и церковь Похвалы Пресвятой Богородицы12. Перед собором Василия Блаженного.13. Перед собором Василия Блаженного14. Покровский собор15. Собор Василия Блаженного16. 1875. Собор Василия Блаженного17. Соборная площадь Кремля18. Сергиев Посад. Торговые ряды Лавры19. У лобного места. 191320. Царская (Ивановская) площадь. 188721. Царь-пушка. 187022. Покровка

Источник: humus.livejournal.com