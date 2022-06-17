Брифинг Минобороны России (17.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах ЗАЙЦЕВО, КУРДЮМОВКА, ДЗЕРЖИНСК, БАХМУТ, АРТЕМОВО и ОЧЕРЕТИНО Донецкой Народной Республики. Также, в районе ПЕСОЧИН Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов». Кроме того, в районах населенных пунктов СПОРНОЕ и ВЫЕМКА Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов КРАСНАЯ ГОРА и АРТЕМОВСК Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе ЛИСИЧАНСКА Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе МАЗАНОВКИ Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов МИРНОЕ, ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ Николаевской области, МАЛЫЕ ПРОХОДЫ, СУЛИГОВКА, МАЛАЯ КАМЫШЕВАХА, ДОЛГЕНЬКОЕ, РАССОХОВАТОЕ, ЧКАЛОВСКОЕ Харьковской области, БРЯНКА, ФРУНЗЕ, НОВОИВАНОВКА Луганской Народной Республики, ТРИПОЛЬЕ Донецкой Народной Республики, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе ЧЕРНОБАЕВКИ Херсонской области. Кроме того, перехвачена ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта КРАСНЫЙ ЛУЧ Луганской Народной Республики, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах ЧЕРНОБАЕВКИ Херсонской области, ЛИПЦЫ Харьковской области, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, НОВОСЕЛКА Донецкой Народной Республики и НИКОЛАЕВКА Луганской Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта УКРАИНКА Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны РФ представило статистику по воюющим за Киев
иностранным наёмникам:
https://m.gazeta.ru/army/news/2022/06/17/17952746.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FMinoborony_Rossii_predstavilo_statistiku_povoyuyushhim_zaKiev_inostrannym_naemnikam–da4154e9ad09ac10eeb14b3cf4ad6d7e
Бедные украинцы. Столько у них защитников по всему миру и поляки.
Украинцы теперь должны отдать полякам территории.