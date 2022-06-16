Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области.



Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

◽️ Также в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой Народной Республики, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Стаханова Луганской Народной Республики, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Копанки, Новозвановка Луганской Народной Республики.



Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники.