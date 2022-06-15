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Брифинг Минобороны России (15.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.

◽️В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе.

◽️Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской Народной Республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.

Российскими средствами противовоздушной обороны России в районе Краснополье Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

◽️Также, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк и населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики.

◽️Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецк и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позициях артиллерийских подразделений ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16779
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