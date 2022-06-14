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Брифинг Минобороны России (14.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского Луганской Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска (ДНР) и вертолет Ми-24 в районе Снегиревки Николаевской области. Также сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, Апостолово Днепропетровской области, Донецк, Левковка, Яковлевка (ДНР).  Кроме того, перехвачены: украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в районах населенных пунктов Донецк, Александровка (ДНР), Попасная (ЛНР) и Сухая Каменка Харьковской области.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки (ДНР).

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1947 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3605 единиц специальной военной автомобильной техники.

***

◾️  В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери.

❗️ Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями. Так, после проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться.

◾️ Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.

◾️ В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину.
В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.

◾️ Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.

◾️ Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего.

Источник: https://t.me/mod_russia/16750
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 17241 15691
    Руса четыре часа назад

      Операция “Македонский капкан”, битва разведок:
      Генерала СБУ Наумова взяли сербы с мешком денег и изумрудами.
      https://svpressa.ru/politic/article/336922/?utm_source=politobzor.net

      • 23094 21576
        жора шаповРуса четыре часа назад

          Суета.. Не суета, Руса, то, – что сёдни Папик Римской объявил о начале Третьей мировой войны и шо она, по мнению его голосов в его голове , – уже идёт. Это он тёр с издателями иезуитской прессы в Европке. А поц влип , но странно , что мешка с часами у него не было. Это – дружбан Баканова, того , что в Укре СБУ рулит. Интересно, куда зарулит.

          • 17241 15691
            Русажора шапов четыре часа назад

              “Поцы” СБУ готовят запасные аэродромы, чтобы вовремя удрать за бугор и не попасть под трибунал за свои злодеяния.

              1
              1
              • 5534 4320
                ИгорьРуса час назад

                  Восемь лет готовят и улетают за бугор а на их рабочих местах зарабатывают другие.

                  • 17241 15691
                    РусаИгорь 18 мин. назад

                      Рано или поздно таких заробiтчан настигнет возмездие за их “заслуги”.

                    • 5534 4320
                      ИгорьРуса 11 мин. назад

                        Если уж командиров дивизий сс оно никак.. то эти ребята если в них снаряд не попал ничо их не настигнет. Все Руса своевременно должно быть. Если в стране памятную доску фашисту Манергейму подвешивают ставят памятники Колчаку и Деникину, музей Ельцину работает, то Бандератаммелкая сошка.

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