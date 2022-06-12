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Необходимость провокации

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Необходимость провокации

1. Уровень поддержки действий администрации Байдена на Украине снизился в США до 35% на фоне общего обвала рейтинга Байдена угрожающего демократической партии катастрофой на промежуточных выборах осенью этого года.
2. Google-тренды показывают минимальный интерес к теме войны на Украине с марта. Как и в Сирии произошла полная рутинизация войны и другие темы постепенно заслоняют тему идущих боевых действий.
3. Западные дипломаты и эксперты уже как один повторяют мантру, что без увеличения поставок оружия Украина проигрывает, в силу истощения ресурсов и огромных ежедневных потерь. При этом все чаще слышен голос той части западного истеблишмента, которая выступает за "ограниченное поражение Украины".
4. Украина продолжает жаловать на саботаж со стороны ряда стран Западной Европы и медленные темпы поставок вооружений. Особенно достается Германии.
5. Таким образом существует острый запрос на организацию провокации с большим количеством жертв по той же схеме, как это уже осуществлялось в Сирии.
6. Провокация должна снова переключить фокус общественного внимания на Украину, стимулировать вопрос поставок оружия (в первую очередь из Европы) и оправдать продолжение войны даже ценой дальнейшего ухудшения жизни населения США и Европы.
7. Потенциальные темы – массовые убийства гражданского населения совершенные солдатами ВС РФ (тема с изнасилованиями в силу действий Денисовой уже вряд ли прокатит), взрыв критически важного объекта гражданской инфраструктуры (например, Днепрогэса), применение ОМП. В общем. срочно нужен "новый Боинг".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7673092.html
Метки: война на украине, нато, Провокации, Россия, США, Украина
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