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Керченская провокация

08:55. 26 ноября 2018 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

Когда у государства нет нефти, демонтируются остатки промышленности, то торговать остается только … проблемами. Если точнее – то провокациями. Провокациями в адрес соседа – России. Вся деятельность тех, кто растоптав Конституцию Украины осуществил госпереворот в феврале 2014 года направлена на создание напряженности в отношениях с Россией.

Это надо понимать – конечной целью всей операции по резкой смене курса украинского государства, которую осуществили западные стратеги руками продажных киевских политиков, честолюбцев и просто дураков, является провоцирование военного конфликта с Россией.

Война с Россией – это программа максимум, минимум это постоянное поддержание напряженности, ухудшение отношений во всех сферах. И такое ухудшение мы видим везде, начиная с торговых операций, транспортного сообщения и заканчивая Верой, культурой и историей.

Как же вести себя с киевским режимом России, если мы понимаем, что в конечном итоге им нужно? Получается, что Москва не должна ни в коем случае поддаваться на провокации, раз их специально устраивают ради разжигания вооруженного конфликта?

Недаром древние греки сочинили историю о Сцилле и Харибде, двух мифических чудовищах, которые «затрудняли» путь моряков и между которыми нужно было виртуозно лавировать. Вот так и в ситуации с провокациями со стороны киевских марионеток Вашингтона.

Отсутствие жесткой реакции на постоянные выпады со стороны Киева дает возможность не только не прекращать их, но, наоборот их наращивать. Если великая держава, а Россия безусловно великая держава, не урезонивает соседнее государство провокатора, то это выглядит не только, как проявление терпимости и гуманизма. В мире это воспринимается, как проявление слабости. Собственно, именно ради этого впечатления и осуществляются постоянные выпады в адрес России со стороны Украины.

Ответить на провокацию – сделать то, что хотят провокаторы, обострить отношения, поставить их на грань войны. Не отвечать – выглядеть слабыми, не умеющими принудить другие страны соблюдать наши интересы. Это потеря лица – для государства это не менее прискорбно, чем для отдельного человека.
Думаю, что настало время для жесткой реакции. При этом, опять – таки, с прискорбием отметим, что вся инициатива в постоянном обострении ситуации в паре Киев-Москва полностью принадлежит не нам. Почему с прискорбием? Да потому, что тот, кто создает информационную повестку, тот в ней и выигрывает, заставляя противника играть в его игру. Именно это происходит в паре Запад-Россия, где мы все время оправдываемся (слава Богу, пока не извиняемся!), все время двигаемся в западной повестке дня.

Не надо сбрасывать со счетов и тот факт, что для киевской власти постоянное задирание России это и специфический, но все же, способ поддержания своей популярности. Именно так создается иллюзия о «силе» Украины и «слабости» России, на фоне личных мифов о «смелых патриотах» Авакове, Турчинове, Порошенко и т.д. 

Три корабля ВМС Украины, два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» попытались пройти из Одессы в Мариуполь. Тот факт, что для этого  необходимо оформить разрешение на проход через Керченский пролив, суда ВМСУ «забыли». Они вошли в территориальные воды России и попытались прорваться к Керченскому мосту. Будучи перехваченными, украинские корабли ПЯТЬ ЧАСОВ маневрировали вместе с пограничными катерами ФСБ и отказались от своих намерений, когда под мостом нашей стороной был «установлен» сухогруз, тем самым сделав судоходство невозможным.
Чтобы показать серьезность намерений России и в тоже время не применять оружие, «на буксир «Яны Капу» навалился (в прямом смысле) российский сторожевик, сорвал ему часть обшивки и лееров (ограждений) и причинил другие повреждения».

На встречу «Никополю» и «Бердянску» из азовского Бердянска выдвинулись два речных бронекатера класса «Гюрза», которые правда никакого деятельного участия в провокации не приняли.
Современные украинские власти не признающие реальности, не признающие воссоединения России и Крыма не хотят действовать по закону. Разрешения получать на проход в Керченском проливе для них признать юрисдикцию России над крымской территорией. Поэтому они пытаются прорваться, прекрасно понимая, что Россия не может допустить этого как по соображениям безопасности, так и по соображениям престижа. Это значит, что провокации в Азовском море, в Черном, вокруг Крымского моста будут только нарастать.

Что же делать?
Вести себя жестко. В случае попыток судов пройти без разрешения, захода  их в территориальные воды России – захватывать эти суда. Перед этим предложив украинским морякам перейти на службу в российский флот с сохранением звания и выслуги лет, как это уже было сделано в Крыму. Помимо этого пояснить, что в случае вооруженного сопротивления, ранений наших военнослужащих, не дай Бог, жертв, те, кто отдал приказ об этом, будут арестованы и в дальнейшем судимы и отправятся на пару десятилетий вспоминать, насколько велика Россия-матушка.

Далее – проход судов из Черного моря в Азовское лежит в российских территориальных водах. Раз «соседи» по морю хорошего отношения не понимают, судоходство в Керченском проливе может быть полностью прекращено. Кстати, в день провокации именно так и было сделано – судоходство было прекращено.

На минувшей неделе в эфире Первого канала именно такой вариант ваш покорный слуга и предложил, ожидая нарастания провокаций в Азовском море.

Стесняться тут нечего. Мы должны понять, что наше желание всегда соблюдать некие международные нормы похвально и правильно. Но он не играет никакой роли в оценке происходящего, как  мировым сообществом, так и СМИ Украины. Россия все равно будет выставлена виноватой, а потому стесняться нам особо нечего.

Зато впечатление от жесткой позиции России будет, что называется, на весь мир. И этот мир надо приучать – тот, кто против России, у него возникают большие проблемы.
Пока же большие проблемы только у тех, кто выступает ЗА Россию. В первую очередь – у жителей Донбасса. У тех, граждан Украины, что не хотят жить под давлением русофобской власти.
Все они, и далеко не только они, с надеждой смотрят в сторону Москвы.
Когда же в Москве начнут вести себя жестко по отношению к тем, кто давно эту жесткость заслужил?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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