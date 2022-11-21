В субботу и в воскресенье Польша хоронила двух своих граждан. На высоком государственном уровне. С почетным караулом. Многолюдными заупокойными мессами. И венками, обвитыми лентами цветов государственного флага. На этом фоне выделялся сине-желтые венки от Украины, которые почему-то несли польские солдаты. Присутствие генерального консула «незалежной» в Люблине Артема Валаха тоже добавило интриги в эти события. Кого хоронит вся страна? Притом что траурные церемонии прошли в захудалой деревушке Пшеводув Люблинского воеводства.

Хоронили погибших якобы от разрыва свалившейся с неба ракеты. Причем, в буквальном смысле слова, с неба, поскольку, по мнению многих экспертов, ракета была выпущена зенитно-ракетным комплексом С-300. Правда, было не известно: то ли комплексом российским, то есть Россией, согласно украинской версии польской трагедии, то ли – украинским, согласно версии, предварительно принятой США, НАТО, а также – Варшавой. Предположительно, комплекса, произведенного еще в СССР. Эта система давно снята с вооружения в российской армии. Зато в ВСУ она до сих пор на службе и не исключено, что давно проржавела, как и многие другие виды боевой техники и оружия, оставшиеся в украинской армии с советских времен.

Ракета упала, как сообщали польские СМИ вначале, на ферме возле деревни Пшеводуве, что в шести км от польско-украинской границы. Снаряд якобы попал в трактор, при этом почему-то погибли два человека, находившиеся неподалеку в зерносушилке. Трактор остался цел. Пресса тиражировала снимки этого трактора с перевернутым прицепом на фоне какой-то ямы. На воронку от взрыва она никак не была похожа. Скорее, яму выкопали, причем давно, судя по высохшему грунту. Потом появилась версия о том, что ракета ударила непосредственно по зерносушилке, и уточнялось, что там якобы и работали погибшие. Польская пресса опять публиковала снимки той же самой ямы, но с другого ракурса и уже без трактора. Здания разбитой зерносушилки не публиковались. Так же, как и фотографии жертв ракетного удара. Засекретили их, что ли?

Тем не менее на следующий после ЧП день президент Республики Польши Анджей Дуда посетил деревню, ознакомился с ходом расследования и предупредил местные власти, что во время похорон надо уважать традицию семей. Каких семей? Известно было только, что один усопший – это 60-летний Богдан С., второй – 62-летний Богуслав Б. Но если сам президент дает по поводу организации их похорон указания, то очевидно, что мероприятия должны быть пышными.

Действительно, кроме родственников в церемонии участвовали – люблинский воевода Лех Справка, советник президента Польши профессор Дариуш Дудек, а также депутаты, сенаторы, представители местных органов власти и т.д. Чем заслужили такой почет покойники (земля пухом им)?

Ответ, увы, напрашивается такой: ничем, и вообще – был ли мальчик, то есть мальчики? В гроб действительно положили жертв взрыва некой ракеты (российской!)? Да простят меня за вынужденное кощунство, но не моя в том вина. Очень похоже, что пафос погребальных речей, помпезность похорон нужны были польским властям ради большей правдоподобности их же версии о том, что польские граждане пали жертвой «российской агрессии». Этим объясняется и присутствие украинского дипломата, если на Украине еще остались дипломаты.

Любопытная деталь к похоронным мероприятиям. На следующий день после взрыва ракеты в Пшеводуве – примем пока версию о ракете, – собрался Сейм. Заседание открыл премьер-министр Матеуш Моравецкий, который предложил почтить минутой молчания память жертв инцидента. И выступил с информацией о текущей ситуации в Польше. Затем члены правящей партии встали и под собственные аплодисменты дружно запели гимн. К ним присоединились оппозиционные депутаты. Атмосфера была как перед грядущей войной. Однако столь высокое духовное единство длилась недолго, как сообщили позже польские СМИ, что для Польши типично. Депутат Конфедерации Роберт Винницкий обвинил польское правительство в запоздалой реакции на события в Пшеводуве. «Вы должны были выйти и сказать нормально, что на наших границах идет война, что упала ракета, потому что вы, наверное, с самого начала знали, что это за ракета, и вы знаете это сегодня».

Трудно предположить, что пан депутат имел в виду, но, безусловно, власти Польши были прекрасно осведомлены о том, что никакого ракетного удара по деревне Пшеводув не было. Как, соответственно, не было и его жертв.

Во-первых, по сухопутным целям зенитными ракетами не стреляют. Конечно, на войне все может быть, но речь ведь идет не о преднамеренном пуске по польскому трактору или какой-то ферме. Говорится об ошибке. Как российской, так якобы и украинской. Но даже если запуск ракеты произошел прицельно по пологой траектории, то дальность ее полета могла составлять не более 40-50 км. Откуда в таком случае вел огонь российский ЗРК? Не из-под Львова ли? Это мог сделать только украинский комплекс, но при условии, что на всей траектории полета ракету наводила на цель радиолокационная станция. А тут на пути и лес, и горы… Таким образом, этот вариант отпадает.

Во-вторых, допустим все-таки, что ракета долетела до Пшеводува. И там взорвалась. Сила взрыва была бы такова, что трактор вместе с прицепом разлетелись бы в щепки, а они – целые. Прицеп, правда, лежит на боку, у трактора выбиты стекла, что видно на снимке. Может, ракета попала не по трактору, а по зерносушилке? Тогда спрашивается: где последствия этого взрыва, при котором тысячи осколков разлетаются на расстояние более километра?

И, наконец, воронка от ракеты. Она могла бы быть, если бы ракету запустили по воздушной цели, а она не попала и упала вертикально на землю. Взрыв разметал бы грунт в разные стороны. Но на снимках стенки воронки вроде как сделаны ковшом экскаватора. Или – лопатой. И глубина возможной силе взрыва не соответствует тоже. Так, даже осколочно-фугасный снаряд 152-мм гаубицы Д-1 (обр. 1943 г), в грунте средней плотности образует воронку диаметром 3,5 м и глубиной около 1,2 м. Масса взрывчатки в этом снаряде составляет 5.83 кг. Ракета могла быть начинена взрывчаткой весом от 130 до 150 кг, но, скажем, не углубилась в землю, а взорвалась на поверхности, плашмя. Однако даже следа воронки нет. Притом что, например, фугасная авиабомба калибром 500 кг образует в суглинке, – похожий грунт и в Пшеводуве, – воронку глубиной 3 м и диаметром 8, 5 м. А «наша», условно украинско-российская, ракета не оставила никаких следов. Прямо фантом какой-то! Так, может, там не только «мальчиков», но и ракет не было?

Бывший депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился очередной просьбой-требованием президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу о предоставлении Киеву «новых миллиардов», чтобы «пережить зиму».

Французский политик назвал эти обращения бредом и призвал Зеленского «заткнуться», упрекнув его в «безумной лжи про ракету в Польше». Если правду знают даже во Франции, то очевидно, знают также и в других странах НАТО.

Напомню, сразу после ЧП в Польше президент Владимир Зеленский обвинил во всем Россию. Однако Варшава вскоре объявила, что упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. Практически она выдала соучастницу.

В Минобороны России, со своей стороны, назвали заявления Киева относительно инцидента грубой провокацией. По данным военного ведомства РФ, ракета однозначно была выпущена системой противовоздушной обороны С-300 ВСУ. Видимо, наши военные решили поддержать игру, затеянную Киевом и Варшавой. Зачем?

Полагаю для того, что четче проявилась ложь о «ракетном следе России» в Польше. Заметьте, никаких официальных заявлений типа нот протеста со стороны НАТО, Вашингтона, Варшавы и даже Киева в адрес Москвы не поступало. Все обвинения остались на уровне версий, как и их доказательства. При этом президент Дуда заявил, что опасности повторного ракетного обстрела Польши нет. Откуда, так сказать, информационные «дровишки»? Естественно, из первоисточников, одним из которых является Варшава. Отметим отдельно: телеграм-канал «Военная хроника» обращает внимание на тот факт, что обвинения России базировались на снимках, которые опубликовал польский военный эксперт Ярослав Вольский, приближенный «ко двору». А в интернете пару дней крутились два коротких видеоролика вроде как «с места события», где показывали темный дым и местные жители рассказывали о сильных взрывах. Этой бездарно проведенной информкампанией пытались прикрыть подлинную суть произошедшего. Получилось плохо.

Польские СМИ, однако, написали, что взрыв в Пшеводуво «вызвал глобальную тревогу по поводу того, что конфликт в (на) Украине может дойти до соседних стран». МИД Польши в опубликованном спешно заявлении сообщило, что в Польше упала ракета «российского производства». Заметим, это якобы уточнение о «российском следе» ракеты делается постоянно и с одной единственной целью – бросить тень на Россию. А если поляки расстреливали в Афганистане людей из «калашниковых», то это тоже – Россия виновата?

Тем не менее представители западных стран на заседании в ООН продолжали утверждать, что вина лежит исключительно на России. «Хотя мы до сих пор не знаем всех фактов, мы знаем одно: этой трагедии никогда бы не произошло, если бы не было российского вторжения и недавних ракетных атак по территории Украины», – заявила постпред США Линда Томас-Гринфилд. Российский постпред Василий Небензя категорически отверг все попытки возложить ответственность за инцидент на нашу страну. Дипломат заявил, что Украина и Польша пытались «спровоцировать прямое столкновение России и НАТО».

Киеву нужно продолжение войны, чтобы по-прежнему получать деньги, оружие и карт-бланш Вашингтона на любые военные преступления. Варшаве тоже нужны вооружения, деньги, войска НАТО на своей территории, но еще больше – перспектива стать лидером Европы вместо ФРГ. Угрозы Европе от войны на Украине создают условия для реализации планов польских панов. Таким образом, интересы Киева и Варшавы совпадают в принципе. Устраивают они и многих членов альянса, прежде всего, прибалтийских, всех бывших социалистических стран, а также англосаксонских. Именно эта злобно русофобская стая оказывает решающее влияние на внешнюю политику Евросоюза. Украина имеет статус партнера расширенных возможностей НАТО, следовательно, находится на передовой борьбы против России, что и доказывает кровью своих солдат. По данным альянса, на украинских полях полегло уже более 100 тыс. украинцев. По нашей информации – в полтора раза больше.

Таким образом, Польше и Украине мир в Европе не нужен. Более того, польское войско, по белорусским данным, готовится к вторжению в Западную Украину. Заодно – и в Белоруссию. Вопрос только в одном: пупок от такого напряжения не развяжется ли?

При этом и соответствующие статьи Устава НАТО не помогут, так как не на страну-члена НАТО совершено нападение, наоборот, она напала на соседние страны. Украина сознательно устроила провокационный шум о попадании ракеты ПВО на территорию страны-члена альянса, поскольку уже не может вести войну без непосредственного участия НАТО. О чем в Госдуме РФ заявил депутат Вячеслав Никонов, передает «ПолитНавигатор». «Поэтому со стороны Украины будут предприниматься все новые провокации, все более и более опасные», – сказал Никонов.

Очень многие в Европе, и не только в Центральной, поняли, что конфликт на Украине становится постепенно всё ближе, а военные возможности НАТО, не говоря уже про отдельные государства, купировать даже случайные военные риски, тем более полномасштабное военное противостояние, меньше, чем думалось и хотелось. Предлагалось вообще не задействовать 5-ю статью, где описан механизм принятия решений о коллективном военном ответе на угрозу, хотя речь шла о процедурных действиях согласно ст. 4-й. Но даже это американцами было заблокировано, и теперь понятно почему. Ее применение было бы наиболее вероятным механизмом раскручивания эскалации между НАТО и Россией. Даже если бы пришли к выводу, что ракеты, пересекшие польскую границу, были российскими, а отнюдь не украинскими, это не соответствовало бы «вооруженному нападению». Позволю себе в контексте украинско-польских провокаций процитировать отдельные положения 4-й и 5-й статей Устава НАТО (вступил в силу 24 августа 1949 г.), на которые последние дни часто ссылались Варшава и особенно Киев, не имеющий к этому документу ровным счетом никакого отношения. Да и многие другие, не удосужившиеся перед этим даже заглянуть в Устав альянса.

Ст. 4 гласит, в частности, что члены альянса «будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо» из» них «окажутся под угрозой». Иными словами, соберутся вместе и станут решать, что делать. В развитие положений предыдущей статьи пятая определяет, что «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом». А далее начинается самое интересное. И это «интересное» наши западные «оппоненты», угрожая России ударами объединенных сил альянса, почему-то замалчивают. Главное здесь заключается в том, что, согласно Уставу, каждая из стран-членов НАТО окажет помощь «Договаривающейся стороне, подвергшейся (нападению. – В.П.), или Договаривающимся сторонам … путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым».

Речь, по сути, идет о том, что членам альянса дано право решать – участвовать ли в коллективном нападении/совместной обороне, действовать ли самостоятельно или вообще стоять в сторонке и наблюдать за событиями. Ни одна страна НАТО не обязана исполнять общее решение, и принудить к ее этому невозможно, да и механизмов таких нет.

Иными словами, альянс в нынешнем его состоянии, когда решения принимаются 30 членами с их разными интересами, представляет собой тяжелый, неповоротливый механизм, представляющий большую опасность самому себе, чем вероятным противникам, так как пока он будет разворачиваться в нужную сторону, собирая в одно целое разноплеменные войска, «авторитарные» противники разнесут его в щепки. А. Дуда пренебрег правилами и попытался реализовать собственный «план игры», заявив о необходимости проведения консультаций в рамках 4-й статьи Устава НАТО. И втянул в эту игру Зеленского, впрочем, еще вопрос, кто кого и куда втянул.

Вашингтон одернул обоих президентов. Он опасается, что Польша – нынешний главный союзник США в Европе попытается пошагово втянуть их в конфликт. Американские чиновники испытали облегчение, когда стало понятно, что Россия не била по Польше, где в результате якобы погибли два человека.

Намеренное нападение России на Польшу было «худшим опасением» Вашингтона, пишет CNN со ссылкой на неназванное официальное лицо. Кроме того, собеседник CNN утверждает, что, после того как президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сразу же позвонил в Киев и призвал осторожнее высказываться на счет произошедшего. Варшава рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить обвинять Москву в ракетной атаке на Польшу, поскольку невиновность России уже всем очевидна, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24». Поиски виновника падения ракет в Польше стали серьезным испытанием для США и НАТО. Как пишет американская пресса, это редкий пример публичного конфликта между Украиной и ее западными союзниками. В экспертной среде уверены, что Вашингтон опасается выхода Зеленского из-под контроля.

При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит мнение политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza. По его мнению, Варшава уже начала готовиться к участию в боевых действиях на Востоке, о чем говорят принятые в Польше законодательные акты, в том числе закон «О защите Отечества», который восстанавливает срочную военную службу, и, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Напомним, в конце октября экс-глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник выразил мнение, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины. Тем временем в Минобороны США заявили о том, что Украине стоило бы подумать о переговорах с Россией и дипломатическом урегулировании ситуации. Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, Владимир Зеленский считает, что, говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

Власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил известный американский журналист Эндрю Наполитано (Washington Times, Reason, Fox News, пр.) в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером. Наполитано выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом не состоятся, пока президент Украины Владимир Зеленский не образумится, а произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент США Джо Байден и сообщит, что «это все – конец», передает РИА «Новости».

Не понятно, что имел в виду Наполитано, говоря об «образумлении» Зеленского, случай которого, похоже, чисто клинический. Но это не наша забота. Тут главное, согласится ли Кремль на переговоры с отъявленными нацистами, хотя и подчеркивает постоянно, что «двери для переговоров открыты». Другое дело, что за ними.

К тому же киевский режим официально – указом президента Зеленского, –запретил себе вести любые переговоры с нынешней российско властью. Тот же Зеленский, в частности, бежит от переговоров как черт от ладана. Реакция нормальная: начало любого мирного процесса означает конец его режима. Думаю, Запад тоже вполне устроит такой финал, поскольку содержание киевского режима стало для него обременительным. Мало того, что бюджеты как Евросоюза, так и отдельных его стран опустошают поставки на Украину оружия, техники и военной амуниции, на содержание режима тоже приходится выделять «транши», международные финансовые структуры вроде МВФ, ЕЦБ и т.д. тоже вынуждены исполнять «украинский» оброк. А прожорливому Киеву все мало и мало. Зеленский теперь требует по 5 (пять) млрд евро в день. По мнению Наполитано, «надо договариваться». Риттер согласился с выводом ведущего, добавив, что в такой ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией. Как военный военному, скажу Риттеру: не «похожи на капитуляцию», а реально быть капитуляцией. Пожалуй, на таких условиях Москва может пойти на переговоры. При этом, кажется, Наполитано не учитывает ряд обстоятельств.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», – сказал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, однако, даже это обстоятельство не позволило российским войскам «одержать верх» на Украине. И что это значит? Да то, что, дескать, великую стойкость Киеву обеспечили западные поставки вооружений, прежде всего – американские, и они будут и далее накачивать Украину оружием. Глава Пентагона также привел слова президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России». При этом НАТО не ищет конфликта с Россией и не собирается втягиваться в боевые действия на Украине, Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в оборонительных вопросах, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Ранее Остин заявлял, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI в. «НАТО – это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную Путиным войну», – сказал руководитель Пентагона. И правильно, потому что нам это не нужно еще больше.

Подобное признание самого большого военного начальника США могут означать одно: мы не хотим войны с вами. Это – не боязнь вооруженного столкновения с Россией, не страх перед вероятным поражением. Это – нежелание нести жертвы за чужую страну и чужой народ, что вообще было всегда присуще американцам. Интересный факт. Президент Байден говорил, что, судя по траектории ракеты, «маловероятно», что она была выпущена с территории РФ. «Но мы посмотрим», – сказал он. Агентство Reuters передавало, что свое сообщение Байден делал на основании донесений американской разведки. А ранее телеканал CNN сообщил, что самолет НАТО отследил траекторию ракеты. В Североатлантическом альянсе уточнили, что данные уже предоставили НАТО и Польше. При этом собеседник телеканала не указал место запуска ракеты. Для того, понятно, чтобы случайно не выдать подлинных виновников ЧП. Не кажется ли вам, что мы наблюдаем эдакий коллективный «договорняк» стран НАТО во главе с США по проверке России на прочность? И еще: НАТО (США), видимо, уже определили, кого предстоит отдать на заклание за неудачную ракетную авантюру.

В то же время не хочется, но приходится думать, что пока существует такое государство, как Украина, то ни порядка, ни мира в Европе не будет. Европа именно потому и находится в состоянии неустойчивости. Что, кстати, позволяет США дергать ее за любые ниточки.

Однако идея о расширении роли НАТО в конфликте встречает значительное сопротивление со стороны США и других союзников. Именно по этой причине «прошла» версия об украинской ракете и одновременно – о «вине России» за действия Украины. А как по мне, то события в Польше можно расценить вроде «пробы пера». Сценарий явно был написан англосаксами. Но с исполнителями вышел прокол. Оказались настолько строптивыми, что захотели самостоятельно провести свою игру и обмишулились по полной программе: шуму наделали много, но желаемых результатов не достигли. Россия на провокацию не поддалась. НАТО, наоборот, показала полную несостоятельность в ситуации, когда надо принимать решения на грани войны и мира. Но почему, как говорится, это случилось здесь и сейчас?

Украина явно проигрывает войну России. Польше и хочется, и колется: готова хоть сейчас оттяпать часть «незалежной», да боится – одна не осилит, а надеяться на помощь коллег» не приходится.

С Украиной в конечном итоге произойдет то же, что происходило с друзьями США, заметил на днях зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, «Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших “сукиных сынов”. Так будет рано или поздно и в этот раз». По его мнению, отсюда и «утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве».

Польша практически в подобной ситуации. Даже больше: стоит ей потерпеть серьезное поражение – ее в очередной раз (в шестой, кажется!) разделят свои же. Она умеет плодить врагов. Скорее всего, делить будут между Германией, Францией и… Прибалтикой. Россия в этом дележе вряд ли примет участие. У нее на кону – украинские дела. Таковы возможные последствия неудавшейся провокации. И наверняка в НАТО сейчас начнутся дебаты об увеличении объема военной помощи Украине и Польше. Сторонники таких мер будут уверять всех, что это не приведет к полномасштабной конфронтации между Москвой и Западом, но сегодня не в интересах НАТО укреплять Украину и Польшу. При этом Россия показала решительный настрой и повела свою игру. Каждый, что называется, получил по заслугам. Или – получит в скором времени.







Валерий Панов – подполковник в отставке