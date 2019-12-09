Йохан Бекман: «На Украине необходимо провести новый Нюрнбергский процесс»

«На Украине необходимо провести новый Нюрнбергский процесс»

Йохан Бекман – известный финский правозащитник, доктор общественно-политических наук, доцент криминологии и социологии права, официальный представитель Российского института стратегических исследований (РИСИ) в странах Северной Европы, председатель «Антифашистского комитета Финляндии», официальный представитель Донецкой народной республики в Финляндии.

Й.Бекман – бескомпромиссный борец с ультраправой идеологией. Ввиду принципиальной позиции, которую он неустанно высказывает и во время публичных выступлений, и на страницах своих книг, и в статьях, он всегда находится под пристальным вниманием финского руководства, подвержен арестам, травле в СМИ. Критика Бекманом прибалтийских государств за русофобский курс закрыла ему дорогу в Эстонию. В этой стране он признан персоной нон грата.

Доктор Бекман является защитником традиционных семейных ценностей. Он выступает противником ювенальной юстиции и произвола, направленного на изъятие детей из семей.

Посетив Москву для участия в международной конференции «Единство в различиях», доктор Бекман любезно согласился ответить на вопросы сайта pravorf.org.

- Господин Бекман, начнем нашу беседу с «украинского вопроса», ведь Вы – официальный представитель ДНР в Финляндии. Каковы, по Вашему мнению, истоки украинского кризиса? В чем логика и генеалогия Майдана?

— 21 февраля 2014 года в Киеве было подписано соглашение об урегулировании отношений между президентом Януковичем и представителями оппозиции. Оно предполагало мирные политические реформы. Но проамериканскими и пронацистскими движениями и группировками был совершен антиконституционный вооруженный переворот. И тогда сразу же восстал народ в Крыму и в Донбассе. Западные СМИ пишут, что там якобы находились российские войска, говорят о наступлении Путина на Украину. Это неправда. Имел место абсолютно спонтанный, абсолютно логичный и, главное, справедливый процесс. Народ восстал против киевской хунты. В последнее время я несколько раз был в Крыму и могу сказать, что возвращение Крыма в состав Российской Федерации спасло много человеческих жизней. Крым был возвращен без кровопролития, без единого выстрела.

— В России многие склоняются к мысли, что, если бы не референдум, события на полуострове развивались бы по сценарию юго-востока Украины.

— Конечно! Крым был спасен от гражданской войны. Возможно, были и остаются экономические трудности, но никто не погиб, и нет военного конфликта. Трагедия малайзийского «Боинга» была провокацией со стороны США. Обратите внимание, что самолет был сбит ровно на границе между ДНР и ЛНР. Главной мечтой Америки был ввод на эту территорию натовских войск. Уже был готов контингент из Австралии и других стран. Они не теряли надежду вернуть Крым. Но из этого ничего не получилось. Да, «Боинг» стал главным предметом антироссийской пропаганды в западных СМИ. Везде повторяют: «Русская ракета «Бук»». Таким образом, создается впечатление о причастности России. Но, во-первых, «Бук» – это советская ракета, старое оружие, которое давно не используется вооруженными силами России. Во-вторых, у украинской армии как раз много советского вооружения, и только вооруженные силы Украины имели возможность применить советские «Буки». В такие подробности представители СМИ, конечно, не хотят вдаваться и пишут о «русском «Буке»». Но Запад уже перестал в это верить.

-Почему?

— Запад узнал много нового о России. Большую роль сыграла речь Путина в ООН, а также его решение освободить Сирию от террористов. Рейтинги Путина бьют рекорды не только в России или в Сирии. Путин популярен в Европе. Возможно, на выборах в Германии он набрал бы больше голосов, чем Меркель.

— Принято считать, что к Путину на Западе относятся со страхом или с недоверием.

— Ему завидуют! Посмотрите на лицо Обамы, когда он общается с Путиным. Обаме хотелось бы стать личностью такого же масштаба, но он не способен на это. Как и многие европейские лидеры.

— В чем же секрет популярности российского Президента?

— Он стал популярен за счет своего рационализма. В своих выступлениях он ссылается на международные договоры, он всегда выступает как грамотный юрист. Его сила в фактах и юридических основаниях. Россия максимально подробно рассказывает о своих намерениях и позициях. Почти каждый день мы слышим комментарии Лаврова или Захаровой, четко работает пресс-центр минобороны. Эта открытость не может не привлекать.

— Могут ли измениться российско-американские отношения после выборов в США?

— В Америке – клановая система. Страной управляют кланы, а не партии. И главной целью США все равно останется распад России в результате цветной революции. При этом Америка начала вести себя более агрессивно. Она организовывает провокации. Например, убийство Немцова. Я уверен, что это дело рук ЦРУ. США верили, что после этого в Москве будет бунт. Этого же ждали после того, как был сбит «Боинг». Но провокации не имели успеха, и Америка в тупике. Стратегия цветных революций не оправдывает себя в России. Это было ясно уже после убийства Анны Политковской.

— Относительно причин убийств Немцова и Политковской, исполнителей и заказчиков этих убийств у нас другая точка зрения, но Вы имеете право на собственное мнение. Кстати, Вы написали о Политковской книгу…

— Тогда имела место акция против Президента РФ. Убийство было совершено в день его рождения. Преследовалась цель дискредитировать российскую власть. Кроме того, таким образом проамериканские силы собирались получить повод устраивать ежегодные пикеты и шествия. ЦРУ десятки лет убивает, кого хочет, оно устранило множество режимов, успешно финансировало революции. Это их изуверская работа. Но в России они в тупике. Однако теперь США могут предпринять и более агрессивные меры.

— Что Вы имеете в виду?

— Не исключаю, что в интересах США может быть сбит ещё один гражданский самолет. Есть версия, что это может быть авиалайнер Швеции или Финляндии над побережьем Финского залива. Наши страны не входят в НАТО, и США нужно изменить их отношение к России. Ведь в атаке на самолет западным СМИ удобно будет обвинить Калининград. Есть ещё одна версия: США могут взорвать в Донбассе «грязную» ядерную бомбу и продолжить эскалацию. Им нужны радикальные шаги, потому что их антироссийская политика не имеет успеха. К тому же Донбасс – очень важная территория. Уже Гитлер понял, что это ворота в Россию. Сегодня, когда меня спрашивают, что такое ДНР и ЛНР, я отвечаю: это единственная территория в Европе, полностью освобожденная от американского контроля.

— Какова дальнейшая судьба юго-востока Украины? И какие перемены Вы можете отметить там сейчас?

— Новороссия фактически победила в войне, потому что хунта уже не может напасть на республики. Они защищены и стали крепче. В этом свою роль сыграла политика России в Сирии. Что касается перспектив, это очень сложный вопрос. Сейчас все стороны должны вести себя в рамках Минских договоренностей.

— Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу. Разрушены дома, инфраструктура, люди находятся без средств к существованию. Кто виновен в этой трагедии?

— То, что происходит в Донбассе, – это геноцид. Это террористическая кампания Америки и нацистской хунты против мирных жителей. Мстительная террористическая кампания! Людей убивают только потому, что они являются сторонниками ДНР и ЛНР. Я требую создать международный трибунал по военным преступлениям – второй Нюрнберг, чтобы наказать виновных. Они должны быть арестованы и наказаны.

— Кто должен предстать перед этим судом?

— Спустя 10 лет после оранжевой революции в Киеве разгорелась черная – нацистская революция. И главная ответственность за это лежит на Обаме. Именно он, как президент США, является инициатором военного переворота на Украине. Также виновна Нуланд, приезжавшая на Майдан и отдававшая распоряжения, и посол США на Украине Пайетт. Необходимо расследование, ведь мы не знаем, кто являлся руководителем операции ЦРУ на территории Украины. Конечно, вина лежит и на президенте Порошенко, хотя президентом его считать можно лишь условно. За него не голосовали ни Крым, ни Донбасс. Кроме того, в качестве обвиняемых должны быть привлечены генералы и офицеры украинской армии, ответственные за бомбежки мирных объектов Донбасса. Эти обстрелы проводились месяцами, о них не могли не знать Порошенко и Пайетт. А под снарядами гибли невинные дети и старики. Я как доцент криминологии требую создать эту организацию уже сейчас. Трибунал уже может начать работу по сбору доказательств.

— Вы действительно полагаете, что все перечисленные лица будет возможно привлечь к ответственности?

— Я уверен, что Киев рано ли поздно будет освобожден от бандитской хунты. А Обама через несколько месяцев выйдет на пенсию. Пусть приедет и докажет всему миру свою невиновность, если считает, что прав. Пусть расскажет, что ему известно.

— Этот трибунал должен работать в Киеве?

— Пока специальный орган по сбору доказательств можно утвердить в ДНР. Но это должна быть международная комиссия с профессиональными независимыми экспертами из разных государств, с обязательным присутствием юристов из Европы, США и России.

— Россия второй год живет в режиме экономических санкций. Ждать ли нам их отмены?

— К сожалению, санкции отменены не будут. Вспомните санкционный режим против Кубы. Такое может длиться десятилетиями. Но кто при этом страдает? Финские фермеры, которые потеряли все рынки в России из-за контрсанкций! Наши производители устраивают акции, выступают с протестами, но ничего не могут изменить, потому что это общая политика ЕС. Замечу, кстати, что последнее решение по санкциям было принято без участия Финляндии, что является абсолютно недемократичным. В то же время санкционный режим укрепил Россию, стал поводом для роста её популярности. Результат получился обратным.

— Какой Вам видится ситуация в современной Прибалтике? Как России выстраивать отношения с бывшими советскими республиками?

— Не могу давать советы, но думаю, что Россия ведет себя правильно, без нагнетания атмосферы и провокаций. Недавний обмен шпионами между Россией и Эстонией был верным шагом.

— Граждан нашей страны не может не беспокоить рост русофобских настроений на территории этих государств.

— Проблема в том, что в Прибалтике нет никакой демократии. Там царит полномасштабная американская оккупация – работают инструкторы НАТО, стоят их войска, работает ЦРУ. Все происходит под четким контролем США. Отсутствуют политические свободы. Это система апартеида. По отношению к русским имеет место официальный, узаконенный апартеид. Они не могут получить гражданство, а значит, участвовать в выборах и выражать свою волю. Это грубейшее нарушение прав человека.

— Возможно ли изменить ситуацию?

— Мы как правозащитники годами работаем в этом направлении. Пытались обращаться в Европейский суд по правам человека. Но это очень коррумпированная организация. А в самих прибалтийских странах у рычагов управления стоят иммигранты из Латвии и Эстонии, которые ранее жили в Канаде и США. Они и создавали идеологические основы этих государств. Их главный принцип, как и на Украине, – фальсификация истории, создание мифологии об оккупации. А главный обвиняемый – Советский Союз, который, как утверждается, ничего им не дал. Хотя я знаю, что многие эстонцы желали бы жить в СССР. Там, по их мнению, было спокойнее. Важно при этом сказать, что ни финский, ни, например, эстонский народ не страдают русофобией. Русофобия как идеология подается сверху и извне. Это главная идеология Запада. На ней строится наука и политика. Имеет место диктатура русофобии, с которой мы пытаемся бороться.

— Как живется в Финляндии правозащитнику?

— Я персона нон грата во всех проамериканских странах – в Эстонии, Латвии, Молдове. Меня неоднократно депортировали из Эстонии, в Молдове меня арестовывали, а затем выдворяли. Там не выносят, когда я открыто говорю об апартеиде. Подобные речи для них как красная тряпка для быка. И это хороший пример отсутствия в этих странах свободы слова. В Финляндии против меня использовали все возможные меры – травлю в прессе, угрозы физической расправы, психологическое давление, угрожали моим работодателям.

— Как Вам удается выносить такой прессинг и продолжать активно работать? Вы сильный человек?

— Прежде всего, я знаю, что я прав. И я – здоровый человек. Я, например, не курю и вообще не пью. Между прочим, это очень важно, поскольку алкоголь отрицательно влияет на психику. У нас в Финляндии говорят, что алкоголь – это яд для нервов.

— Для России это особенно актуально.

— Это актуально для любой страны. А в России я замечаю в последние годы, что пить стало не модно. Вообще, сейчас в современном мире, кроме алкоголя, много других зависимостей или, как говорят у вас, страстей. Чрезмерное увлечение Интернетом, азартные игры. Ксенофобия – это тоже болезнь и род зависимости. Она сужает человека, делает его однобоким.

— В последнее время много говорят о «русском мире», имея в виду и постсоветское пространство, и статус образа России в планетарном масштабе. Каким Вам видится этот образ?

— Сейчас идет освобождение Сирии от террористов. Россия оказывает большую помощь не только сирийскому государству, но и западным странам, ведь мы оказались неспособными уничтожить так называемое «Исламское государство». Оно, сразу оговоримся, ничего общего с исламом не имеет. Это террористическая организация нацистского характера. Они и действуют, как нацисты. В борьбе с ИГ Россия имеет успех, и это очень неприятно для Запада. Я вновь говорю о зависти: американцы и британцы истратили огромные средства на свои военные операции, а Россия за два-три дня сделала больше, чем они в течение многих месяцев.

В экономическом же отношении Россия активно развивает связи в рамках ШОС, БРИКС, Таможенного союза. Повторяю, антироссийские санкции не имели ожидаемого успеха. Но нужно помнить и о других санкциях. В 2012 году ввод ограничений против Сирии очень сильно повлиял на жизнь граждан этой страны. Фактически Запад лишил их средств к существованию, что так же, как и война, спровоцировало поток беженцев в Европу.

— Что их ждет в Европе? И что ждет саму Европу, столкнувшуюся с таким наплывом мигрантов?

— Трудно сказать. Мы достоверно не знаем, что происходит. К нам внезапно приехали сотни тысяч людей. Наши государства не успевают их регистрировать…

— Господин Бекман, в завершение нашей беседы вопрос из сферы культуры. Вы – ученый и публицист, автор книг и статей. Что значит для Вас русская литература? Каково отношение к ней в Финляндии? И как бы Вы прокомментировали присуждение Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич, которая пишет на русском языке?

— Меня радует, что как раз в день нашей встречи, 23 октября, открывается Международная хельсинкская книжная ярмарка, главная тема которой – Россия. В этом мероприятии принимает участие большая официальная делегация российских писателей. Финны очень ценят русскую литературу. Многие произведения русской классики имеют несколько переводов на финский. «Преступление и наказание» Достоевского переведено более пяти раз.

Что касается госпожи Алексиевич, я знаком с ее произведениями о войне. Они давно переведены на финский язык. Ее проза документальна, и в этом Светлана Алексиевич напоминает мне Солженицына, который писал романы-исследования. Не берусь судить, но, может быть, Алексиевич сказала новое слово в жанре книги-репортажа?

Я много путешествую, и в любой точке мира разговор о русской литературе интересен всем. Я думаю, это связано с тем, что русских писателей всегда занимает то, что происходит в подсознании всего человечества! И поэтому они принадлежат не только России, но и всему миру.

— Благодарю Вас, господин Бекман. Успехов Вам в правозащитной работе и научном поиске.

Беседовала Татьяна Бондаренко.

Источник: https://nstarikov.ru/johan-bekman-na-ukraine-neobhodimo-provesti-novyj-njurnbergskij-process-111199