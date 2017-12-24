Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2017

Задержание Яценюка может быть делом рук западных спецслужб, — мнение

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал задержание в аэропорту Женевы бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. По словам эксперта, эта ситуация заставляет задуматься об отношении Запада к украинскому политику. «Можно предположить, что задержание Яценюка в европейском аэропорту — дело рук западных спецслужб или США с целью запугивания бывшего украинского премьер-министра. Это запугивание могло осуществляться ради установления полного контроля над украинским политиком. Возможно, он где-то ослушался своих западных кураторов. И тут же получил такой инцидент», — сказал политолог. Мезюхо также добавил, что бывший украинский премьер, вероятно, постарается извлечь из этой ситуации максимальную пользу. «Конечно, после данного происшествия Яценюк будет рассказывать во всех СМИ, как его якобы боится Россия. То есть он попытается использовать это в свою пользу, будет всячески пиариться. Но, думаю, должного позитивного эффекта попытки его команды не принесут, потому что у Яценюка серьёзные электоральные проблемы, проблемы с рейтингом на родине», — заключил он. 23 декабря стало известно о задержании в аэропорту Женевы Яценюка по запросу России. По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, вскоре после задержания его отпустили. Читайте также: Названо условие возвращения российских офицеров на Донбасс

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Кличко заявил о скором восстановлении отношений Украины с Россией

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся. Об этом чемпион заявил в интервью “Без моих поражений я был бы другим человеком” немецкому деловому изданию Brand eins.

Легендарный боксер считает, что со временем все лишь будут недоумевать, как развязалась война.

“Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь”, – сказал Кличко.

По его словам, несмотря на войну, в Украине есть и позитивные изменения.

“В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить, что дела идут “хорошо”. Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз – однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист”, – сказал Кличко.

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СБУ открыла сезон охоты на «статусных российских шпионов»

Украину захватила новая волна шпиономании, причем ее жертвами стали как известные сотрудники аппарата правительства, так и работники провинциальных муниципалитетов. Всё это сильно напоминает попытку выправить имидж главы СБУ Василя Грицака, серьезно пострадавший от Михаила Саакашвили. Но в Киеве заявляют о серьезном ударе по «шпионской сети» Москвы.

Наиболее статусным фигурантом текущей серии разоблачений стал личный помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов, задержанный по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

«Он работал как настоящий шпион. Однако он – предатель, он работал довольно инициативно, передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег, и исправно передавал ее российским спецслужбам, своим кураторам… Хочу отметить, что чиновник имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации кабинета министров. Он пользовался уважением. Он очень ответственно, добросовестно и творчески работал на российские спецслужбы», – заявил начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, после чего назвал Ежова «настоящей крысой в очках» (интересно, где он видел крыс в очках?).

Другие украинские источники утверждают, что сотрудничество Ежова и Москвы продолжалось не менее двух лет.

Генерал Петров занимает должность руководителя департамента контрразведки лишь с февраля этого года. В задержании Ежова он участвовал лично, и теперь активно раздает интервью на камеры, что руководителям контрразведки обычно не свойственно. При этом съемочная группа украинского Первого телеканала сказала, что оказалась на месте событий «случайно», просто мимо проходила, и решила «выяснить, за что задерживают человека».

Официально Ежов числился сотрудником секретариата кабмина Украины в должности заместителя начальника протокола главы правительства. При этом он считался одним из лучших в стране переводчиков-синхронистов и большую часть своей карьеры провел в МИД, где начинал трудовую деятельность в отделе переводов, а впоследствии работал в посольствах Украины в Словении и в США. В 2012-м Ежов перешел в администрации президента Виктора Януковича, где имел доступ к секретным документам, а после переворота – в Верховную Раду, где стал личным переводчиком Владимира Гройсмана, тогда еще – спикера. В аппарат правительства он переместился вместе с новым шефом – нынешним премьер-министром.

«Разоблаченный российский агент» успешно прошел так называемую люстрацию – обязательную спецпроверку всех чиновников, которые ранее служили у Януковича, пользовался уважением в правительстве и считался одним из самых приближенных к Гройсману лиц.

По сообщениям украинской стороны, Ежов был завербован во время командировки в США. Как водится в таких случаях, задним числом СБУ стала утверждать, что «все давно знала», и несколько месяцев (по другим данным – два месяца) вела Ежова, подсовывая ему дезинформацию и информируя Гройсмана о происходящем. Премьеру якобы даже давали слушать записи переговоров Ежова с «российскими кураторами». А арестован он был тогда, когда была получена информация о его якобы готовящемся побеге.

Под подозрение Ежов попал из-за жены – гражданки России, уроженки Санкт-Петербурга Юлии Мирошниковой, работающей в одной из структур Рената Ахметова (ДТЭК). Как работа в США стыкуется с гражданством жены – не поясняется. СБУ однозначно утверждает, что Ежов был завербован ГРУ ГШ ВС РФ, не поясняя и того, на чем базируется эта уверенность.

Чуть позже выяснилось, что Ежов никогда не скрывал «пророссийских взглядов», в частности критиковал снос памятника Ленину на Бессарабке в Киеве в соцсетях и «ностальгировал» по советскому прошлому. Подобное поведение не свойственного завербованному агенту такого уровня. Если бы Ежов действительно был завербован ГРУ два года назад (зачем он, кстати, нужен военной разведке? не ее профиль), ему бы в приказном тоне порекомендовали круглосуточно ходить в вышиванке и при первом же удобном случае запевать что-нибудь типа «Несе Галя воду», а не привлекать к себе внимание провокационным поведением.

Дословно его высказывания звучали так: «Гитлеровцы вернулись в Киев. Памятник Ленину уничтожен. Не могут в Киеве быть одновременно памятник Ленину и гитлеровцы». После такого, как в бородатом анекдоте, Ежов каждый день должен был приходить на работу, отстегивая парашют.

Особо продвинутые украинские эксперты стали плодить конспирологические теории, согласно которым Ежов все это время был «двойным агентом», хитро внедренным СБУ. Но если СБУ пока что может вменить Ежову только некие контакты с сотрудниками российского военного атташата в Вашингтоне, то это, скорее всего, протокольные мероприятия, а не вербовочные встречи.

Кстати, Гройсман, которого якобы информировали о «ходе операции», отделался общим заявлением, даже фамилии задержанного не назвал. При этом источники, близкие к премьеру, начали давать «задний ход», рассказывая, что когда их шеф был избран спикером Рады, ему понадобился грамотный переводчик, за которым он обратился в МИД, где ему и порекомендовали Ежова как грамотного специалиста. Но никакой дружбы и особого доверия (Ежов присутствовал чуть ли не на всех международных встречах Гройсмана – даже с теми иностранными делегациями, языка которых не знает) между ними не было.

Не ясны и мотивы, по которым Ежом якобы стал работать на российскую разведку. Никаких особых материальных ценностей у него не обнаружено. Он владеет в Киеве квартирой 90 квадратных метров вместе с сестрой и отцом – преподавателем высшей математики в Университете им. Тараса Шевченко. На его счете в банке обнаружено примерно 70 тысяч долларов, что вполне укладывается в его доходы (в Раде он получал 44 тысячи гривен в месяц, в правительстве –180 тысяч гривен). Зато жена Ежова, работающая в богатой коммерческой структуре, имеет на счетах в Сбербанке 286 миллионов рублей, что и могло послужить причиной повышенного внимания СБУ.

Стоит отметить, что Мирошникова – кандидат наук в области энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. Такую специальность можно было получить в Питере в бывшем Военмехе, где она прежде называлась «специалист по ядерным силовым установкам подводного флота». По другим данным, супруга Ежова училась в СпГУ. В США она работала как раз на одном из крупнейших предприятий ядерной промышленности, а также писала аналитические доклады для японского института прикладной энергетики.

Политический и идеологических мотивов, помимо эмоциональных постов в Фейсбуке, у Ежова пока не выявлено.

Вполне вероятной кажется версия о «подарке под елочку» для начальника СБУ Василя Грицака, к которому сейчас много вопросов в связи с безнаказанным и бесцеремонным поведением Михаила Саакашвили и откровенной импотенцией, которую демонстрирует спецслужба на улицах Киева. В эту версию укладываются и прочие сенсационные задержания шпионов, и странная история в Запорожье.

Там сотрудники почему-то киевского управления СБУ пришли в дом заммэра Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников и замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко. Источники в СБУ утверждают, что одновременно обыски проводились по сотне различных адресов. По их же словам, высокопоставленных запорожских чиновников и их помощников подозревают в связях со структурами, финансирующими ополченцев ДНР, а также в передаче закрытой информации на неподконтрольную Киеву территорию.

Одновременные обыски по ста адресам означают, что город буквально наводнен приехавшими из Киева сотрудниками столичного управления СБУ. А кто в лавке-то остался и задерживал при этом Ежова?

Самое смешное в этой истории, что заместитель мэра Запорожья Пустовалов – молодой человек с щегольской бородкой, объявленный «главным шпионом ДНР», – попросту выпрыгнул в окно и «сбежал в сторону Горловки». Это не юмор и не перефразирование старой американской фразы времен вьетнамской войны («в какой стороне Канада?»), а реальное утверждение официальных сотрудников СБУ. То есть, за окном мэрии Запорожья начинается тропа, ведущая в Горловку, по которой Пивоваров, сиганув из окна, и побежал, «ускользнув от стражей порядка». Не в Донецк, а строго в Горловку.

Задержанным в ходе столь масштабной спецопераций в итоге предъявили обвинение в хищениях на тендерах по благоустройству городского парка и школьных спортплощадок. Города родила мышь.

Атлетические возможности Пивоварова и наличие таинственного портала от его окна в Горловку, скорее всего, сорвали столичному СБУ показательную операцию по зачистке 700-тысячного города от «агентов ДНР», что однозначно можно было бы записать в еще один новогодний подарок генералу Грицаку. Вкупе с задержанием Ежова это могло бы поправить имидж и СБУ в целом, и ее руководителя.

Наконец, последний случай. СБУ заявила о выявлении шпиона в собственных рядах. «Именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал во вред национальным интересам в пользу российских спецслужб. К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника», – сообщил замначальника ГСУ СБУ Виталий Маяков.

Пресс-служба СБУ уточнила, что разоблачить удалось старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений. Оперативники якобы узнали, что подполковник передавал информацию служебного пользования и помогал российским спецслужбам в проведении разведывательно-подрывной деятельности. У него провели обыски, якобы обнаружив ноутбуки и планшеты с доказательствами шпионажа в пользу России. Также были изъяты пистолет «ТТ», две гранаты Ф-1 и более 700 патронов различного калибра.

Как бы там ни было, до Нового года осталось не долго. И имидж генералу Грицаку уже не поправить. Никакими средствами.

Евгений Крутиков

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Итоги года. Цены ДНР и Украины

Как будут праздновать Новый год и Рождество граждане ДНР и Украины? Что за этот год изменилось в плане покупательской способности? Какая разница в ценах и как она влияет на среднюю длину продуктового чека? На все эти вопросы, спустя год, я отвечу цифрами. На самом деле, работа над статьёй заняла огромное количество времени. Больше, чем я когда-либо тратил. Даже относительно аналогичной статьи прошлого года. Проблемы возникали на территории, подконтрольной Украине, так как это опасно и что-то сродни шпионству. И безопасники сети «Первого Республиканского» тоже часто выставляли за дверь. Записывать цены и снимать ценники (мониторить) запрещено. Это что-то внутреннее и связано с торговой конкуренцией. Кстати, в прошлом году было легче. В этом охрана заметно подросла. Даже не знаю, хвалить их или злиться, но свою работу они выполняют лучше. Новогодний стол Начну с новогоднего стола, для которого я опять сопоставил цены в Мариупольском АТБ и в «Первом Республиканском супермаркете». Расчёт проводился по официальному курсу ЦРБ 2.1 рубля за 1 гривну. Новогодний стол на 2 человека включил в себя картофель пюре, 2 запечённых куриных окорочка, «Оливье» (4 порции), «Селёдку под шубой», бутылку водки, шампанское и фрукты. Все продукты подбирались строго по отечественному производству с пометкой «сделано в ДНР». Если отечественного не было (к примеру, селёдка или мандарины), то выбор падал на российское производство. Соответственно, и в Мариуполе. Следующим критерием выбора продукта была ценовая категория товаров. К примеру, колбаса должна была быть не самой дорогой, но съедобной, а водка самой дешёвой, но не «палёной». Так же и размер яиц — не страусиные, но и не перепелиные. В общем, необходимая середина выдержана. Итак, для этого нам потребовались следующие продукты: Картошка 2 кг: 33 руб. — 17 грн.,

морковь 1 кг: 19 руб. — 9.5 грн.,

свекла 1 кг: 13 руб. — 7 грн.,

лук 1 кг: 15 руб. — 11 грн.,

горошек ж/б 300 г: 23 руб. — 18.5 грн.,

яйца 10 шт.: 40 руб. — 26,4 грн.,

майонез 400 мл 67%: 39 руб. — 22,75 грн.,

колбаса «Докторская» 0,5 кг: 81 руб. — 55.4 грн.,

селедка 0,3 кг: 51 руб. — 27,33 грн.,

четверть куриная за 1 кг: 97 руб. — 57.1 грн.,

мандарины 1 кг: 56 руб. — 31 грн.,

бананы 1 кг: 71 руб. — 30 грн.,

водка 0,5 л: «Малиновка» 121 руб. — «Хлебный дар» 85,75 грн.,

шампанское «Артемовское белое» 0,7 л: 222 руб. — 112 грн. В итоге стоимость продуктов, купленных в «Республиканском», составила 881 рубль, в АТБ — 510 грн., т. е. 1071 рубль. «Первый Республиканский» выиграл всего на 190 рублей. В прошлом году разница составила 29 рублей. Динамика за 1 год равна 162 рубля. Не густо, но всё равно, мы в плюсе. Но если 190 рублей — не такая и разница, то ДНР точно значительно выиграет на ёлках, где самая дешёвая и приемлемая обойдётся ровно в 300 рублей. В Мариуполе ёлка стоит тоже, как не странно, 300. Только с одной разницей — это цифра в гривнах. В пересчёте разница составит 330 рублей. В общей сложности, новогодний праздник на двоих ДНР выиграла у Мариуполя 520 рублей. От праздника к будням: продукты первой необходимости Все продукты целлофанированы в упаковку (не развесные). Бакалея, цены за 1 кг:

рис 40 руб. — 22,75 грн.,

гречка: 35 руб. — 20,9 грн.,

крупа кукурузная: 14.9 руб. — 9,35 грн.,

крупа пшеничная: 10.5 руб. — 8,5 грн.,

макароны: 29 руб. — 13,3 грн.,

сахар: 36.5 руб. — 14.7 грн.,

мука: 17.6 руб. — 11,15 грн.,

масло раст. 0,9 л: 56 руб. — 34.8 грн.,

масло слив. 73% 200 г: 65 руб. — 30.95 грн.,

молоко 2,5% 0,9 л: 38 руб. — 18,1 грн.,

хлеб 650 г: 16 руб. — 9,6 грн. Итого донецкая «закупка» обошлась в 358 рублей, а мариупольская — 194 гривны, т. е. 407 рублей. Донецк обыграл Мариуполь всего на 49 рублей. В прошлом году Донецк выиграл у Мариуполя с отрывом в 125 рублей. Слухи о дешевизне украинских продуктов — это миф. В принципе, если скептики мне не верят, то они могут сами сравнить цены удалённо, через интернет. Но я не советую — цены в продуктовых интернет-магазинах завышены, и здесь ДНР всухую точно разгромит Украину. Медикаменты Как же обстоят дела на рынке здоровья? Для этого сравнения я обратился в одну из аптек Донецка со списком лекарств средней домашней аптечки. Аптекари любезно предоставили мне список минимальной стоимости лекарств. То же самое было сделано в Мариуполе. «Нурофен» № 10: 78 руб. — 67.9 грн.,

«Парацетамол» № 10: 9.48 руб. — 9 грн.,

«Анальгин» № 10: 10 руб. — 6 грн.,

«Но-шпа» № 24: 107 руб. — 62 грн.,

«Глицин» № 50: 26 руб. — 34.25 грн.,

«Цетрин» № 10: 145 руб. — 78.5 грн.,

«Доктор МОМ» пастилки № 4: 24.4 руб. — 6.92 грн.,

«Нафтизин» 0,1% 10 мл: 10 руб. — 10.9 грн.,

«Норфлоксацин» № 10: 58 руб. — 57.7 грн.,

«Трихопол» № 20: 100 руб. — 87.3 грн.,

«Пантенол» спрей 130 мл: 252 руб. — 131.8 грн.,

Валерианы настойка 25 мл: 16 руб. — 7.47 грн.,

перекись водорода: 6 руб. — 6.95 грн.,

йод: 12 руб. — 6.32 грн.,

зеленка: 9 руб. — 6.8 грн.,

спирт: 38 руб. — 21.6 грн.,

бинт 5×10: 14 руб. — 6.2 грн.,

вата 25 г: 8 руб. — 2.5 грн. В итоге аптечка в ДНР стоит 923 руб., в Мариуполе — 610.11 грн., то есть 1281 руб. И снова Донецк выиграл у Мариуполя с результатом 358 рублей. В прошлом году разрыв составил 577 рублей, что на 225 рублей меньше, чем в этом. После прошлой статьи мне предлагали сравнить цены на медикаменты более узкого применения, такие как гипотензивные средства и антибиотики. Якобы российские аналоги качественнее украинских, и разница в ценах колоссальная. Разберём «Эналаприл», цена которого в ДНР составляет 9 рублей (за 10 мг по 20 шт), а в Украине 27.2 гривны. Не знаю, какова дозировка этого препарата, но я знаю, что его применяют каждый день, вроде бы на постоянной основе. То есть, на месяц употребления по 1 таблетке в день, украинцам нужно потратить 40 гривен (85 руб.) а дончанам всего 13.5 руб. Однако, если обратиться к более узкому и дорогостоящему, то я снова обращусь к беременным женщинам, которые постоянно принимают кальций, витамины и тому подобные средства для нормального формирования ребёнка. Некоторые препараты на Украине имеют такой ценник, как в Донецке, только обозначенный гривнами. Я снова вернусь к прошлогоднему списку:

«Утрожестан» капс. 100 мг № 30: 220 руб. в Донецке — 412,99 грн. на Украине, «Бетадин» супп. 200 мг № 14: 262 руб. — 105,99 грн., «Фолио» таб. № 150: 611 руб. — 329,52 грн. В итоге, по этим трем позициям выиграл Донецк со счетом 1093: 2078 (848,5 грн.), где ценник оказался ниже на целых 985 рублей. Так что даже вынашивать и рожать детей в ДНР гораздо дешевле. Да и чего говорить о медицинской реформе в целом. Наверное, все уже видели опубликованный прейскурант цен, где лечение открытой раны локтя стоит около 54 тыс. грн. Такой разрыв в ценах на медикаменты происходит благодаря российскому рынку, путь к которому на Украине уже закрыт. Украина производит свои препараты, но всё больше вынуждена обращаться к импортным производителям. Кстати, в ДНР тоже начали производить медикаменты, но какие, мне пока не известно. Проезд, топливо, уголь Итак, в ДНР стоимость муниципального билета составляет не более 3 руб. и 8–9 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней проезд в оба конца обойдется в 120 руб. на троллейбусе и 360 руб. на автобусе. Если двумя маршрутами, то это уже 480 рублей в месяц. В Мариуполе стоимость проезда колеблется от 6 до 6.50 грн. в автобусе и 4 грн. в троллейбусе. За 20 дней можно потратить 420 грн. (882 руб.) в два конца. Разница составила 402 руб. в пользу Донецка. На заправках ДНР стоимость топлива составила 45 руб. за 1л. В Мариуполе 95-й бензин стоит 26.5 грн. За канистру бензина у нас нужно заплатить 900 руб., в Мариуполе — 530 грн. (1113 руб.). Разница 213 рублей. Уголь после блокады значительно подорожал, а в городе осталось масса людей с печным отоплением. Даже не представляю, что делают люди, но все как-то экономят и выкручиваются. Говорят, что поблизости уже и мелких дров не сыскать. У нас тонна угля стоит 2600 руб. В Мариуполе 6800 грн. (14280 руб.). На отопительный сезон необходимо минимум 3 тонны угля, за которые у нас нужно будет заплатить 7800 руб. против мариупольских 20400 грн. (42840 руб.). Здесь даже разницу подсчитывать как-то совесть не позволит. Тарифы ЖКХ Сегодня я буду сравнивать со своей квартирой общей площадью 45.5 м² и мариупольской 44.5 м², где проживают по 2 человека. Беру прошлый месяц.

Вода без счётчика: 136 рублей. Это стоимость примерно 10 кубов по счётчику, что на 2 человека вполне неплохо. Стоимость тех же 10-ти кубов в Мариуполе — 192 гривны. Если вы используете 15–20 кубов, то можете представить. Электричество у меня 175 рублей. В Мариуполе эта цифра составит 342 гривны. Газа у меня нет, но в Мариуполе обходится 52 гривны за одну точку, куда подключена плита. По стоимости это примерно то же самое, что арендовать плиту. Однако, в целях эксперимента, я эту цифру внесу в общий итог как расходы на электричество, так как газовая плита уменьшает цифру в платёжке. Квартплата у меня выходит 100 рублей. В Мариуполе 150 гривен. И самое интересное — отопление. За прошлый месяц у меня вышло 679 рублей. В Мариуполе эта цифра — как обухом по голове — 1986 гривен. Прямо страшная цифра (и один в один повторила дату чернобыльской катастрофы). Итак, в общей сложности в ДНР я заплатил всего 1090 рублей, мои друзья из Мариуполя 2722 гривны, что в переводе на рубли составило 5716 рублей. В этом раунде абсолютным чемпионом будет, конечно же, ДНР с результатом 4626 рубля. Кстати, двоим пенсионерам с такой же жилой площадью, с общим доходом пенсии 3600 на двоих, по субсидии нужно заплатить 2000 (±100) гривен в месяц и жить на остальные 1600. То есть, минимальная пенсия вообще не способна покрыть даже субсидированные услуги ЖКХ. Наша же пенсия в ДНР почти троекратно превышает цифру в платёжке без всяких субсидий. Пенсии Всё просто. Берём официальный минимум — 1312 гривен, умножаем на 2.1 и получаем 2750 рублей, что всего на 150 рублей больше, чем в ДНР. Зарплаты Наверное, все думают, что в Украине минимальная зарплата 3200 гривен, и исходя из этого, средняя соответствует ТВ-пропаганде, где указывают около 6000 гривен. Однако стоит напомнить, что это всё цифры т.н. «грязной» зарплаты, которая «чистыми» составит минимум 2500 гривен в месяц. Т.н. средняя зарплата, «чистыми», со всеми вычетами (в том числе на «АТО»), составит около 5500 гривен. Спросите своих друзей или родственников с Украины, скольких людей с такой зарплатой они знают ? На деле я обнаружил, что в Мариуполе хорошей считается зарплата в 4000–4500 гривен. Подчёркиваю, считается хорошей. Обычно 3000–3500 гривен — это средняя зарплата «чистыми». В ДНР, вопреки здравому смыслу и заявлениям министра труда и социальной политики ДНР Ларисы Толстыкиной, которая заявила, что средняя зарплата в ДНР составляет 9592 рублей «грязными», средняя зарплата примерно 5000–5500 рублей «чистыми». Хорошая зарплата у нас считается 9000–12000 рублей. Общий итог Что можно купить на такую зарплату, многие только вопрошают. Но давайте спросим у цифр, что может себе позволить на свою зарплату житель ДНР и житель Мариуполя? Ну что же, дадим фору Мариуполю и не станем его «давить» ценами на коммуналку и подсчитаем основной перечень затрат. Итак, житель ДНР может купить продукты первой необходимости на 358 руб., оплатить на 480 руб. месячный проезд на работу, залить бак бензина на 900 руб., полностью затарить аптечку с нуля на 923 руб. и на 881 руб., один раз в месяц, отметить какой-нибудь праздник вдвоём. На это всё у нас уйдёт 3542 рубля при средней зарплате 5500 и останется 1958 рублей. В Мариуполе при средней зарплате 3500 нужно потратить 2264 гривны и останется 1236 грн. Счет по остатку ДНР 1958 руб.: МАРИУПОЛЬ 1236 грн. (2595 руб.) Мариуполь выиграл всего на 637 рублей.

Дальше делаем выводы сами. Думаю, это не трудно. Только не забудьте о том, что я дал фору в виде цен на коммуналку и «золотой» для Мариуполя уголь. С Новым годом вас, скептики! Алексей Гумилёв, для «Русской Весны» Читайте также: Остались дырявые штаны: боевик «АТО» уничтожен в ДНР (+ФОТО)

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ЦРУ «атаковало» Финляндию после открытия представительства ДНР и пророссийской позиции президента (АУДИО)

ЦРУ и НАТО пытаются дискредитировать руководство Суоми и сломать финскую политику нейтралитета. Об этом рассказали на пресс-конференции в Москве известные иностранные политологи Йохан Бекман и Руслан Панкратов, а также российский эксперт по региону Балтийского моря Дмитрий Ермолаев. Газета Helsinki Saanomat с подачи своих натовских и американских караторов запустила кампанию по дискредитации президента Суоми Саули Ниинистё. Для этого опубликованы секретные документы финской военной разведки, подчиняющейся главе государства. Этот удар был нанесён журналистами проамериканской русофобской газеты Helsinki Saanomat через несколько дней после того, как политик заявил, что Финляндия может обойтись без НАТО, рассказал московским журналистам финский политолог Йохан Бекман. 28 января в Финляндии состоятся президентские выборы, и многие эксперты считают, что появление публикации связано именно с предвыборной кампанией. «Это полностью провокация со стороны НАТО. Именно — давление на финского президента. Спецслужбы США и Великобритании проводят операции против президентов, которые хотят поддерживать нормальные отношения с Россией», — заявил Бекман. «Буквально неделю назад в Финляндии было открыто представительство Донецкой Народной Республики. Самое интересное, что президент и власти страны никаких действий против представительства не предприняли. Финляндия также активно не поддерживает санкционный режим против России», — добавил политолог. Он добавил, что сотрудники издания Helsinki Saanomat не являются журналистами, а являются по сути разведчиками и участниками гибридной войны на стороне США. «Это многоходовка НАТО, цель которой дискредитировать Ниинистё, психологически его сломать. Втаскивание Суоми в НАТО — долгосрочная цель Вашингтона и Брюсселя», — отметил Дмитрий Ермолаев. «В Латвии была также газета Diena, которая занималась выполнением политического заказа американцев. Именно на неё похожа Helsinki Saanomat», — поделился своим мнением популярный латвийский политик Панкратов. «Опубликованные газетой сведения давно всем известны, это сыр в мышеловке, который должен послужить ухудшению отношений между Москвой и Хельсинки. Ниже приведена аудиозапись конференции. Читайте также: Скандал: В Финляндии опубликовали секретные данные о слежке за российскими военными

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Порошенко и Коломойский: Стратегический альянс или пакт о ненападении

Поражение олигарха Игоря Коломойского в суде Лондона и арест активов группы «Приват» на общую сумму более $2 млрд ряд СМИ восприняли как обострение войны между ним и президентом Петром Порошенко. Однако если присмотреться, вырисовывается прямо противоположная картина. На днях Украина стала свидетельницей разброда и шатания во властной коалиции. Представитель «Народного фронта», глава Минфина Игорь Данилюк потребовал отставки ближайшего соратника президента Петра Порошенко, главы Генпрокуратуры Юрия Луценко. По словам Данилюка, Генеральная прокуратура Украины затягивает расследование дел относительно действий бывших руководителей и владельцев «ПриватБанка». Данилюк в частности заявил, что решение Лондонского суда по заморозке активов бывших владельцев «ПриватБанка» до момента принятия решения по существу стало возможным, «несмотря на все прямые попытки со стороны Генеральной прокуратуры помешать этому процессу». Министр также обвинил ГПУ в открытии и «активном продвижении» производств против действующих должностных лиц «ПриватБанка», Минфина и Нацбанка Украины. «В контексте этого „случайная” встреча в Амстердаме Луценко с Коломойским как раз накануне суда в Лондоне вызывает еще больше вопросов», — заявил министр. Хотя Луценко и Коломойский отвергают какие бы то ни было тайные договоренности, действия власти говорят об обратном. В частности, освобожден от уголовного преследования лидер близкой к Коломойскому партии УКРОП Геннадий Корбан. Читайте также: Прозрение: В 2018 — агония режима Порошенко и распад государства (ВИДЕО) Кроме того, на днях была опубликована старая запись разговора Коломойского с «правой рукой» экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка Андреем Иванчуком.

Игорь Коломойский и Геннадий Корбан В беседе Коломойский жестко отчитывает Иванчука за голосование по «нефти», очевидно имеется в виду «Укрнефть», и грозит «заняться Яценюком (которого пренебрежительно называет „Кроликом”) вплотную». Обвиняя своего бизнес-партнера в «кидке», олигарх угрожает разорвать с ним все отношения и рассказать СМИ, сколько денег Яценюк получил на организацию государственного переворота, выборы и нужные голосования. Кроме того, Коломойский предупреждает Иванчука о возможной встрече в «английском суде». Судя по подписи к ролику, разговор произошел еще в 2015 году, однако то, что он был опубликован только сейчас, может говорить о том, что Коломойский показательно рвет отношения с Яценюком, главой МВД Арсеном Аваковым и «Народным фронтом». При этом, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, арест имущества Коломойского — мера временная, а олигарх пока не потерял никаких активов. «Скорее всего, уже есть „договорняк” между Коломойским и Порошенко. Олигарх до и во время президентских выборов оказывает медиа-поддержку Порошенко и помогает „мочить” Тимошенко (не пускает на канал, не дает денег). В обмен власть максимально затягивает и проваливает в Лондонском суде иск против Коломойского. Недаром недавно была встреча Коломойского и Луценко», — написал Корнейчук в Facebook. Он напомнил, что государство не спешит отбирать залоговые активы Коломойского в «ПриватБанке». «Вроде „Буковеля” или здания „1+1”. Плюс — уже есть судебный арест на металлургические активы Коломойского, но это специально не афишируют. В общем и целом, Порошенко продолжает „закручивать гайки” олигархам, готовясь к президентским выборам», — резюмировал эксперт. Издание Ukraina.ru пообщалась с экспертом Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексеем Поповым, который оценил ситуацию вокруг конфликта в украинской власти и попытался спрогнозировать развитие событий на приближающихся выборах. — Ситуация с Данилюком показывает, что происходит еще один разлом внутри партии власти. Ключевой министр, наиболее всего связанный с МВФ, выступает за отставку генерального прокурора. Это очень неприятно для Порошенко, и если и дальше, очевидно, что Минфин поддерживается и Нацбанком. Не прямо в требованиях относительно Луценко, но по подходу к истории. Я не знаю подробностей общения Луценко и Коломойского, но я понимаю, что власти было бы в чем-то интересно договориться с Коломойским, как-то отыграть назад. Ничего точно неизвестно о том, спонсирует Коломойский Саакашвили или нет, есть только слухи об этом. Говорят, что у Коломойского большой чемодан компромата, если его будут прижимать к стене. Но все эти наши версии о компромате часто не подтверждались или были преувеличены относительно того эффекта, который они могли произвести. Коломойский, безусловно, много знает, и политически такая договоренность между ним и Порошенко была бы рациональна с точки зрения последнего. Но очевидно, что надо было действовать тому же генпрокурору более тонко, чтобы его не заподозрили в такой игре. Читайте также: «От кого вы нас освободили?!» — жители оккупированного села начинают бунтовать против ВСУ (ВИДЕО) — Если Коломойский и Порошенко договорились, то что они могут друг от друга получить? — Я сомневаюсь, что договоренности уже реализуются. Прокуратура отыграла назад в деле Kroll’а (дело, связанное с обвинениями в сговоре принадлежавшего ранее Коломойскому «ПриватБанка» и международной детективной компании Kroll — прим. ред.), и это показывает, что власть не может договориться о гарантиях с таким игроком, как Коломойский, потому что власть достаточно зависима от Запада. О чем могла идти речь? О том, что, вероятно, власть получает от группы «Приват» какую-то сумму, связанную с махинациями, которые произошли во время владения ею «ПриватБанком». Причем группа «Приват» возмещает не всю сумму ущерба, а только некую ее часть. В общем, очевидно, что речь шла о каком-то мировом соглашении, в рамках которого Коломойский терял бы меньше своих средств, дело о «ПриватБанке» спускалось бы на тормозах, а он бы гарантировал свою политическую лояльность к Порошенко. — Не секрет, что довольно скоро выборы, причем уже не так важно, будут они досрочными или нет. У «Блока Петра Порошенко» сейчас сильные разногласия с «Народным фронтом», входящим в провластную коалицию с БПП в Раде. Не хочет ли Порошенко «подвинуть» «Народный фронт», заменить его, например, партией Коломойского УКРОП? — Я скептически отношусь к этой версии. Если мы имеем в виду выборы в конституционные сроки, то сначала проходят президентские, а потом парламентские выборы. Такая очередность выборов и небольшой интервал между ними означает, что избиратель на парламентских выборах будет во многом ориентироваться на результат президентских и поддерживать президентскую силу. Мы это видели во Франции на примере Макрона. Здесь это будет не так ярко выражено, поскольку интервал между выборами больше, но, тем не менее, это заметно. При этом если Порошенко проигрывает выборы президента — а у меня такое впечатление, что Запад не в восторге от его второго срока и Вакарчука начинают готовить как преемника — то все можно забыть все эти версии о коалиции БПП и УКРОПа. Потом еще надо понимать, какая будет модель парламентских выборов. Если понизить пятипроцентный барьер, то вполне УКРОП может пройти, но его рейтинг совсем не такой, чтобы создавать коалицию. Власти нужно удержать модель с избранием половины парламента по мажоритарным округам, это, если Порошенко остается президентом, открывает гораздо больший простор для комбинаций. А потом, если происходят внеочередные парламентские выборы до президентских, то это провал власти, провал в том числе президентской партии. Они могут произойти только под каким-то давлением улицы и из-за распада коалиции. То есть тогда выборы будут проходить тогда, когда БПП будет иметь гораздо худшую позицию, чем президентская партия имеет сейчас. Потому что, имея большинство в парламенте, партия его не удержала и довела ситуацию до политического кризиса. Я не считаю пока реальной перспективу таких выборов, но если это произойдет до президентских выборов, то, опять-таки, такое плохое положение БПП будет означать, что достаточно призрачные будут у них перспективы для формирования коалиции. Читайте также: Остались дырявые штаны: боевик «АТО» уничтожен в ДНР (+ФОТО) — А тот факт, что у БПП нет своего силового уличного ресурса, а у Коломойского он есть — он связан с Семенченко и с другими радикалами, он финансировал добробаты «Днепр» и «Кривбасс» — не мог стать одной из причин договоренностей между Порошенко и Коломойским? — Я думаю, что у Порошенко может быть силовой ресурс через «Радикальную партию» Ляшко, которая играет с ним. Это менее рискованно, чем играть с Коломойским. Кроме того, можно заниматься формированием таких ресурсов. Известные волонтеры, которые поддерживали и поддерживают Порошенко, те же Бирюков, начинают прибегать к массовым акциям — в воскресенье должен состояться митинг. Они могут начать сами формировать силовой ресурс. Для этого ресурса на самом деле нужны люди, готовые за тебя бить морды. И не обязательно это должны быть радикалы, у которых могут быть свои мании. Можно через тех же волонтеров попытаться найти таких людей среди ветеранов боевых действий в Донбассе. Я, конечно, не думаю, что Порошенко вызывает такие эмоции, что за него массово готовы бросаться в драку. Но ведь формирование армии и не требуется — нужны определенные люди, и их можно найти. Причем не обязательно среди радикальных организаций. К тому же найти ветеранов, которые прошли войну в Донбассе, и им приплачивать, несложно. Василий Темный Украина.ру

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На молекулярном уровне

В дополнение к облитому красной краской памятнику карателям в Одессе.В Днепропетровской области в городе Павлограде на одном из кладбищ стерли лица убитых на Донбассе карателей.Примерно так протекает гражданская война на молекулярном уровне. Одни граждане Украины оскверняют могилы другим гражданам Украины, которые убивали бывших граждан Украины.Еще одно безусловное достижение евромайдана.

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