Геополитический ликбез для финских товарищей

За политическими и экономическими событиями внутри России за её пределами необходимо не забывать о важности донесения информации до общественности других стран. Наших соседей, наших возможных и потенциальных партнеров. В этом смысле мне показалось дать интервью доктору политических наук, финскому правозащитнику и моему доброму другу Йохану Бекману, который на территории Финляндии активно доносит точку зрения России на происходящие в мире события. Вопросы были самые разные. Смотря этот ролик надо не забывать, что взгляд финской общественности на ряд событий несколько отличается от того, что происходит у нас в России.

Хронометраж:

00:00 — Была ли пандемия коронавируса случайностью

04:28 — Для чего нужны строжайшие меры карантина

05:45 — О будущем, в котором возможно все

07:20 — Были ли американцы на Луне

09:01 — Какие планы имеет НАТО на Финляндию

13:42 — Какое будущее ждёт Евросоюз

18:57 — О причинах митингов в Хабаровске

22:44 — Об отношении Трампа к ЦРУ

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Источник: https://nstarikov.ru/geopoliticheskij-likbez-dlja-finskih-tovarishhej-118861