Главная » Мировоззрение, Политика

Геополитический ликбез для финских товарищей

10:02. 3 сентября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

За политическими и экономическими событиями внутри России за её пределами необходимо не забывать о важности донесения информации до общественности других стран. Наших соседей, наших возможных и потенциальных партнеров. В этом смысле мне показалось дать интервью доктору политических наук, финскому правозащитнику и моему доброму другу Йохану Бекману, который на территории Финляндии активно доносит точку зрения России на происходящие в мире события. Вопросы были самые разные. Смотря этот ролик надо не забывать, что взгляд финской общественности на ряд событий несколько отличается от того, что происходит у нас в России.

Хронометраж:
00:00 — Была ли пандемия коронавируса случайностью
04:28 — Для чего нужны строжайшие меры карантина
05:45 — О будущем, в котором возможно все
07:20 — Были ли американцы на Луне
09:01 — Какие планы имеет НАТО на Финляндию
13:42 — Какое будущее ждёт Евросоюз
18:57 — О причинах митингов в Хабаровске
22:44 — Об отношении Трампа к ЦРУ

Скачать аудио

P.S. Другие материал с участием Йохана Бекмана:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/geopoliticheskij-likbez-dlja-finskih-tovarishhej-118861

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тактика Путина по Украине. Терапия вместо лоботомии
...полную экономическую самостоятельность, которая обернётся для него крахом, всё более ..., останутся реальной угрозой для Киева и опорой для пророссийски настроенных граждан....и, учитывая её финансовое значение для Киева, фактически ускорит падение прозападного...
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов
Источник http://via-midgard.info/
Как хохол кацапа порвал
На видео ниже - латышская программа, в которой русский ведущий всячески пытается уесть и затроллить украинского националиста. Который не только не поддается на провокации, но и прекрасно отвечает. Смотреть видео на YouTube Источник
Евромайдан как прикрытие геополитического сражения
... — понятно. Нужен повод, картинка для легального вооруженного восстания, как ответа...пусть и очень значимой) большого геополитического столкновения США и России, шире... упоминается Украина. Это беспрецедентная для российской дипломатии публичная защита Украины...
Хороший сборник, помогает найти бандеровцев, которых как будто нет
ИСТОЧНИК: matveychev_oleg Используйте для диалогов, чтобы вразумить сомневающихся молчаливых ...=YmOOn8UJWNE - Сашко Билый обзавелся автоматами для «Правого Сектора», разграбив воинские части...
Сергей Данилов прославился среди бандерлогов
.... Крым — это всего лишь полигон для создания новой России, как экономически...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)