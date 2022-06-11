Пятиконечная звезда: смысл, истоки и история символа. Изборский Клуб
Какой смысл несёт в себе древний воинский символ – пятиконечная звезда. Как он отражался в истории разных стран и народов и почему именно он стал символом Советского Союза. Об этом и многом другом беседуют ведущий Алексей Комогорцев, историк-религиовед Роман Багдасаров и кандидат философских наук Андрей Ефименко.
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